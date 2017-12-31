GÃ¼ncelleme: 23:30, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Ã‡alÄ±ÅŸma hayatÄ± yoÄŸun bir yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡alÄ±ÅŸmaÂ hayatÄ± ve sosyal gÃ¼venlik alanlarÄ±ndaÂ 2017, Ã¶nemli sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, dÃ¼zenlemelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve uygulamalarÄ±nÂ hayataÂ geÃ§irildiÄŸi bir yÄ±l oldu. Uzun yÄ±llardÄ±r Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde bulunanÂ kamudakiÂ altÂ iÅŸverenÂ iÅŸÃ§ilerinin kadroÂ talepleri Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturuldu.Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸantarafÄ±ndan ilan edilenÂ Ä°stihdam SeferberliÄŸi ile 1 buÃ§uk milyon kiÅŸiye istihdamÂ saÄŸlandÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki 65. HÃ¼kÃ¼met'te yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu'nun yerine Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na AK Parti Ankara Milletvekili JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu getirildi.

SarÄ±eroÄŸlu, ilk olarak kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yÄ±llarÄ±ndaki mali ve sosyal haklarÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen 4. DÃ¶nem Toplu SÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±ldÄ±.

Ä°mzalanan toplu sÃ¶zleÅŸmeyle kamu gÃ¶revlileri ve emeklilerinin aylÄ±klarÄ±; 1 Ocak 2018'den geÃ§erli olmak Ã¼zere ilk altÄ± ayda yÃ¼zde 4, ikinci altÄ± ayda yÃ¼zde 3,5; 1 Ocak 2019'dan itibaren ilk altÄ± ayda yÃ¼zde 4, ikinci altÄ± ayda ise yÃ¼zde 5 oranÄ±nda artÄ±rÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca altÄ± aylÄ±k dÃ¶nemler halinde gerÃ§ekleÅŸen enflasyon oranÄ±nÄ±n, yapÄ±lan artÄ±ÅŸ oranÄ±nÄ± aÅŸmasÄ± halinde aradaki farkÄ±n maaÅŸlara yansÄ±tÄ±lmasÄ± hÃ¼kme baÄŸlandÄ±.

EMEKLÄ°LER PROMOSYONLARINA KAVUÅžTU

Emeklilerin uzun sÃ¼redir dile getirdiÄŸi banka promosyonu talebi 2017 yÄ±lÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k buldu. YaklaÅŸÄ±k 11,5 milyon emekli, SGK ile bankalar arasÄ±nda imzalanan protokoller sayesinde, aylÄ±klarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda promosyon alma imkanÄ±na kavuÅŸtu. BÃ¶ylece, bin liranÄ±n altÄ±nda emekli aylÄ±ÄŸÄ± alanlara 300 lira, bin ila 2 bin lira arasÄ±nda aylÄ±k alanlara 375 lira, 2 bin liranÄ±n Ã¼zerinde aylÄ±k alanlara ise 450 lira banka promosyonu Ã¶dendi.

YapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle 1 Nisan tarihi itibariyle Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± (GSS) sisteminde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Gelir testi zorunluluÄŸu kaldÄ±rÄ±larak 71 lira, 213 lira ve 427 lira olan GSS prim oranlarÄ±, 53 lira olarak tekleÅŸtirildi. 53 lirayÄ± Ã¶deyemeyenlerin durumlarÄ±nÄ±n tespit edilmesi halinde ise primlerinin devlet tarafÄ±ndan Ã¶denmesi dÃ¼zenlemesi hayata geÃ§irildi.

"Ä°STÄ°HDAM SEFERBERLÄ°ÄžÄ°" Ä°LE 1,5 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ°YE Ä°STÄ°HDAM SAÄžLANDI

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Åžubat 2017'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Milli Ä°stihdam SeferberliÄŸi kapsamÄ±nda 2017 yÄ±lÄ± sonu itibariyle 1,5 milyon kiÅŸiye istihdam saÄŸlandÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 200 bin kamu iÅŸÃ§isini ilgilendiren Toplu Ä°ÅŸ SÃ¶zleÅŸmesi (TÄ°S) imzalandÄ±. TÄ°S'e gÃ¶re Ã¼cretlerdeki zam oranlarÄ± 2017'nin ilk altÄ± ayÄ± iÃ§in yÃ¼zde 7,5, ikinci altÄ± ayÄ± iÃ§in yÃ¼zde 5; 2018'in ilk altÄ± ayÄ± iÃ§in yÃ¼zde 3,5, ikinci altÄ± ayÄ± iÃ§in yÃ¼zde 3,5 olarak belirlendi.

2 BÄ°N 363 ENGELLÄ° KAMU KURUMLARINA ATANDI

AÄŸustos ayÄ±nda Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± ve kura sonucuna gÃ¶re, 2 bin 363 engelli vatandaÅŸÄ±n kamu kurumlarÄ±na atamalarÄ± yapÄ±ldÄ±.

SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸinde (SUT) yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle 3713 sayÄ±lÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±na girmese dahi atÄ±ÅŸÌ§, tatbikat veya diÄŸer ateÅŸli silah yaralanmalarÄ± nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerinin fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti (FTR) iÃ§in saÄŸlÄ±k hizmeti sunucularÄ±na baÅŸvurmalarÄ± halinde, gaziler iÃ§in saÄŸlanan tÃ¼m dÃ¼zenlemelerden (bÃ¶lge kontrolÃ¼ yapÄ±lmamasÄ±, Ã¶zel saÄŸlÄ±k hizmeti sunucularÄ± dahil tÃ¼m saÄŸlÄ±k hizmeti sunucularÄ±ndan FTR hizmeti alabilmesi gibi) faydalanmasÄ± saÄŸlandÄ±.

Gazilerin yerleÅŸim yeri dÄ±ÅŸÄ±na sevk iÅŸlemlerinin, saÄŸlÄ±k hizmeti sunucusu basamak kontrolÃ¼, tedavinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± en yakÄ±n mesafe kontrolÃ¼ ile tÄ±bbi ve zorunlu nedenler aranmasÄ± kontrolÃ¼nÃ¼n yapÄ±lmadan gerÃ§ekleÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki dÃ¼zenlemeyle gazilerin yol giderleri konusundaki sÄ±kÄ±ntÄ±lar giderildi.

Gazilerin SUT fiyatlarÄ± ile temin edemediÄŸi ortez ve protezler iÃ§in "SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi" ile sÃ¶zleÅŸme yapÄ±lmasÄ±na imkan tanÄ±narak bu tÃ¼r melezlemelere eriÅŸimleri kolaylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°LO 10. AVRUPA BÃ–LGE TOPLANTISI GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ILO) 10. Avrupa BÃ¶lge ToplantÄ±sÄ± TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde 2-5 Ekim'de Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu'nun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°stanbul'da yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ±ya Avrupa ve Orta Asya'dan 42 Ã¼lke katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±nÄ±n sonucunda "YÃ¼zyÄ±l Ä°Ã§in Ä°stanbul GiriÅŸimi: Avrupa ve Orta Asya'da GÃ¼Ã§lÃ¼ ve Sorumlu Sosyal OrtaklÄ±k iÃ§in Ä°nsana YakÄ±ÅŸÄ±r Ä°ÅŸin GeleceÄŸi" inisiyatifi kabul edildi.

Belediyelerde altÄ± ay sÃ¼reli Toplum YararÄ±na Programlar (TYP) kapsamÄ±nda tahsis edilenlerin eylÃ¼l, ekim ve kasÄ±m aylarÄ±nda sonlanmÄ±ÅŸÌ§/sonlanacak Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼releri 10-11 Ekim'de Ã¼Ã§ ay daha uzatÄ±ldÄ±.

"Daha GÃ¼venli Bir EÄŸitim OrtamÄ± Ä°Ã§in Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Toplum YararÄ±na Program ProtokolÃ¼" imzalandÄ±.

ASGARÄ° ÃœCRETLÄ°LERÄ°N GELÄ°R KAYBI Ã–NLENDÄ°

YapÄ±lan dÃ¼zenleme ile asgari Ã¼cretle Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n vergi dilimi nedeniyle yaÅŸayacaklarÄ± gelir kaybÄ± Ã¶nlendi.

Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca bin 48 ÅŸehit yakÄ±nÄ±, gazi ve gazi yakÄ±nÄ±nÄ±n atamalarÄ± yapÄ±ldÄ±. TerÃ¶r maÄŸdurlarÄ±nÄ±n ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n kamuda istihdam imkanlarÄ± geniÅŸletildi. GÃ¶rev maÄŸdurlarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±na kamuda istihdam hakkÄ± getirildi. 2017 KasÄ±m sonu itibariyle 4 bin 543 atama gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ä°lkokul, ilkÃ¶ÄŸretim ve ortaokul mezunu gazilerinin hizmetli kadrosu yerine memur kadrosuna atanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayan dÃ¼zenleme hayata geÃ§irildi.

1 MÄ°LYON 50 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° Ä°ÅžE YERLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

Ä°ÅžKUR'un faaliyetleri kapsamÄ±nda, 1 milyon 50 bin iÅŸ arayan kiÅŸi iÅŸe yerleÅŸtirildi. Mesleki eÄŸitim kurslarÄ±ndan 108 bin 712 kiÅŸi iÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitim programlarÄ±ndan ise 279 bin 628 kiÅŸi, giriÅŸimcilik eÄŸitim programlarÄ±ndan 85 bin 296 kiÅŸi yararlandÄ±.

159 eski hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ye hibe desteÄŸi verilerek iÅŸ sahibi olmalarÄ± saÄŸlandÄ±. 10 bin 991 engelli vatandaÅŸÄ±n istihdamÄ± saÄŸlandÄ±. Kendi iÅŸini kurmak isteyen engelli vatandaÅŸlara verilen hibe desteÄŸinden 187 kiÅŸi yararlandÄ±.

Ä°ÅŸ ve Meslek danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± kapsamÄ±nda iÅŸ arayan 3 milyon 989 bin kiÅŸi ile bireysel gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lÄ±rken, iÅŸveren danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± kapsamÄ±nda 562 bin 445 iÅŸ yeri ziyaret edildi.

DoÄŸum yapan kadÄ±nlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±ndan kopmalarÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in yarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi kapsamÄ±nda Ã¶denek almaya hak kazanmÄ±ÅŸ 6 bin 788 kiÅŸiye, 15,7 milyon lira Ã¶deme yapÄ±ldÄ±.

TAÅžERON Ä°ÅžÃ‡Ä°LER YILLARDIR BEKLEDÄ°ÄžÄ° KADROYA KAVUÅžTU

Bu zamana kadar Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±na yÃ¶nelik en kapsamlÄ± dÃ¼zenleme 24 AralÄ±k'ta Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Bu kapsamda, bir milyonu aÅŸkÄ±n iÅŸÃ§iyi ilgilendiren ve kamuda ve mahalli idarelerdeki taÅŸeron iÅŸÃ§ilerin istihdamÄ±, mevsimlik iÅŸÃ§ilerin Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼releri ile 4/C kadrosunda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 4/B kadrosuna geÃ§iÅŸini saÄŸlayan dÃ¼zenleme hayata geÃ§ti.

ASGARÄ° ÃœCRETE ENFLASYONUN ÃœZERÄ°NDE ARTIÅž YAPILDI

Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiren asgari Ã¼cret 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle brÃ¼t 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak Asgari Ãœcret Tespit Komisyonunca Ã§oÄŸunluk kararÄ±yla belirlendi. Evli, eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan Ã¼Ã§ Ã§ocuklu Ã§alÄ±ÅŸan iÃ§in bu Ã¼cret bin 709 liraya kadar yÃ¼kseldi. Ãœcretlerde, enflasyon oranÄ±nÄ±n Ã¼zerinde bir zam yapÄ±larak yÃ¼zde 14,2'lik artÄ±ÅŸ saÄŸlandÄ±.

Bu dÃ¼zenleme ile birlikte son 16 yÄ±lda asgari Ã¼crette yaklaÅŸÄ±k 9 kat artÄ±ÅŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve nominal olarak yÃ¼zde 771 oranÄ±nda bir artÄ±ÅŸ saÄŸlanmÄ±ÅŸ oldu.

E-DEVLET KAPISINDAKÄ° UYGULAMALARIN SAYISI 68'E Ã‡IKARILDI

Daha Ã¶nce Ziraat BankasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla her ayÄ±n 8 ila 14'Ã¼ arasÄ±nda sigortalÄ±lara Ã¶denen geÃ§ici iÅŸ gÃ¶remezlik Ã¶denekleri ile emzirme Ã¶denekleri temmuz ayÄ±ndan itibaren PTT Bank aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile her gÃ¼n Ã¶denmeye baÅŸlandÄ±.

e-devlet kapÄ±sÄ±nda aktif olarak sunulan 59 uygulama haricinde 19 Ekim itibari ile eklenen 9 uygulama (Ä°ÅŸveren UygulamalarÄ±) ile e-devlet kapÄ±sÄ±ndaki uygulamalarÄ±n sayÄ±sÄ± 68'e Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Merkezi sistemde meydana gelen arÄ±za ve aksaklÄ±klar sebebiyle belgelerin verilme ve primlerin Ã¶denme sÃ¼resi uzatÄ±labilir hale getirilirken mahal bazÄ±nda (Ä°l, ilÃ§e, belde) olumsuzluk yaÅŸanmasÄ± halinde belge verme ve primlerin Ã¶denme sÃ¼releri konularÄ±nda iÅŸveren ve sigortalÄ±lara kolaylÄ±k saÄŸlandÄ±.Â