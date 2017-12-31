GÃ¼ncelleme: 21:31, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

ABD'de polise silahlÄ± saldÄ±rÄ±



Foto: ArÅŸiv

ABD'nin Colorado eyaletinde bir ÅŸikayet telefonuna cevap vermek Ã¼zere olay yerine giden polislerin silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ± olayda 1 polis Ã¶ldÃ¼, 4 polis ile 2 sivil de yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'nin Colorado eyaletinde bir ÅŸikayet telefonuna cevap vermek Ã¼zere olay yerine giden polislerinÂ silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Colorado'nun Denver kentinde Douglas kasabasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen olayla ilgili Douglas Åžerifi aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Sabah 06.00 sÄ±ralarÄ±nda bir ÅŸikayet telefonuna cevap vermek Ã¼zere olay yerine giden polislerin kimliÄŸi henÃ¼z aÃ§Ä±klanmayan bir ÅŸÃ¼pheli tarafÄ±ndanÂ saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 1 POLÄ°S Ã–LDÃœ, 4'Ãœ POLÄ°S 6 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI SaldÄ±rÄ± sonucunda 1 ÅŸerif yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 4'Ã¼nÃ¼n ise yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. SaldÄ±rganÄ±n ayrÄ±ca 2 sivili daha yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¼pheli saldÄ±rganÄ±n vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

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