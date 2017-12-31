GÃ¼ncelleme: 01:15, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Fetih Hareketi'nin 53'Ã¼ncÃ¼ kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'deki MeÃ§hul Asker AnÄ±tÄ±'nÄ±n olduÄŸu meydanda, eski Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Yaser Arafat ile halefi Mahmud Abbas'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ve "KudÃ¼s ebedi baÅŸkentimizdir" yazÄ±lÄ± dev posterler asanÂ Fetih HareketiÂ mensuplarÄ±, hareketin kuruluÅŸunun 53'Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼Â meÅŸale yakarak kutladÄ±.

Fetih Hareketi Merkezi Komite Ãœyesi Ahmed Hales, meÅŸale yakma tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Bu meÅŸale, ateÅŸ ve Ä±ÅŸÄ±k olarak kalmaya devam edecek. DÃ¼ÅŸmanlÄ±k yapanlara karÅŸÄ± ateÅŸ olacak." dedi.

Hareketin, Filistin ulusal birliÄŸine baÄŸlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Hales, "Bizler bugÃ¼n, Filistin davasÄ± ise ulusal haklarÄ±na yÃ¶nelik tehditlere karÅŸÄ± cephe aÃ§mak iÃ§in birlik olmaya daha Ã§ok Ä±srar ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Fetih Hareketinin gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±na raÄŸmen diÄŸer gruplarla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini sÃ¶yleyen Ahmed Hales, "Filistin, tÃ¼m Filistinlilere muhtaÃ§tÄ±r. Bu nedenle aramÄ±zdaki ortak noktalarÄ± aramaya devam edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±nÄ±n sonuÃ§ vermeyeceÄŸine dikkati Ã§eken Hales, "Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas baÅŸta olmak Ã¼zere Filistin siyasi liderleri, bu kararla mÃ¼cadele iÃ§in siyasi bir cephe aÃ§Ä±yorlar. Siyasi cephe, bizim doÄŸru yolda ilerlediÄŸimiz ve Filistin devletini elde etme yÃ¶nÃ¼ndeki hedefimizi gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimizi teyit ediyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ABBAS: KUDÃœS, FÄ°LÄ°STÄ°N HALKININ EBEDÄ° BAÅžKENTÄ°DÄ°R

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ise Ramallah'ta dÃ¼zenlenen etkinlikler kapsamÄ±nda, hareketin Merkez Komite Ã¼yeleri ve yÃ¼zlerce Filistinliyle beraber eski Devlet BaÅŸkanÄ± Yasir Arafat'Ä±n mezarÄ±na yÃ¼rÃ¼dÃ¼.Â

Arafat'Ä±n mezarÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mahmud Abbas ve hareketin Ã¼st dÃ¼zey yetkilileri baÅŸkanlÄ±k merkezinde kuruluÅŸ meÅŸalesini yaktÄ±.





Abbas, etkinlikte yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ABD'nin KudÃ¼s'e iliÅŸkin kararÄ±na deÄŸinerek, "Tarih ve coÄŸrafyanÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtirerek, baÅŸkalarÄ±nÄ±n baÅŸkenti olduÄŸunu sÃ¶ylemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± KudÃ¼s, Filistin halkÄ±nÄ±n ebedi baÅŸkentidir." dedi.



Tarihi deÄŸiÅŸtiremediklerini belirten Mahmud Abbas, "Biz buradayÄ±z, buraya baÄŸlÄ±yÄ±z, sabÄ±rlÄ±yÄ±z ve direnÃ§liyiz. Filistin'in Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilmesi iÃ§in buradayÄ±z ve bir yere gitmeyeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± ayrÄ±ca, Hristiyan Filistinlilerin yeni yÄ±lÄ±nÄ± da kutlayarak, 2018'in "baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve Filistin devletinin kuruluÅŸuna tanÄ±k edecek bir yÄ±l" olmasÄ± temennilerini dile getirdi.



Fetih Hareketi, 1 Ocak 1965'te Yasir Arafat'Ä±n Ã¶nderliÄŸinde kuruldu. Hareket, her yÄ±l 31 AralÄ±k'ta yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda meÅŸale yakÄ±yor.