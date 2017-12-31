Güncelleme: 01:45, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Almanya'da YTB standına yoğun ilgi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Duisburg kenti yakınlarındaki Rheinberg kasabasında 18'incisi düzenlenen "Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı"na katılarak stant açtı.

YTB Kültürel Hareketlilik Programları Koordinatörü Abdulkadir Doğanay, yaptığı açıklamada, fuarda, YTB’nin yurt dışında yaşayan gençlere hitap eden “Türkiye Stajları”, “Genç Liderler”, “Gençlik Kampları” ve “Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri” gibi programları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Stantlarına gösterilen yoğun ilginin, gençlerin ana vatanlarına olan bağlılıklarını gösterdiğini belirten Doğanay, "YTB’nin en temel amaçlarından biri dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda refah düzeylerinin artırılması, Türkiye ve Türkçe ile olan bağlarının güçlendirilmesidir." diye konuştu.

Gençlere yönelik programlar ile aynı zamanda yurt dışında yaşayan çocukların ana dilleri olan Türkçe ile bağlarını geliştirme yönünde de çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Doğanay, bu kapsamda "YTB Çocuk" internet sitesinin kullanıma açıldığını, dünyanın her yerinden çocukların bu siteye girerek, geleneksel Türk masallarını okuyup dinleme fırsatı bulduklarını anlattı.

Doğanay, fuara katılan çocuklara internet sitesindeki masalların kitaplarının ücretsiz dağıtıldığını, kitaplara gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.