Almanya'da YTB standına yoğun ilgi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Duisburg kenti yakınlarındaki Rheinberg kasabasında 18'incisi düzenlenen "Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı"na katılarak stant açtı.
YTB Kültürel Hareketlilik Programları Koordinatörü Abdulkadir Doğanay, yaptığı açıklamada, fuarda, YTB’nin yurt dışında yaşayan gençlere hitap eden “Türkiye Stajları”, “Genç Liderler”, “Gençlik Kampları” ve “Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri” gibi programları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.
Stantlarına gösterilen yoğun ilginin, gençlerin ana vatanlarına olan bağlılıklarını gösterdiğini belirten Doğanay, "YTB’nin en temel amaçlarından biri dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda refah düzeylerinin artırılması, Türkiye ve Türkçe ile olan bağlarının güçlendirilmesidir." diye konuştu.
Gençlere yönelik programlar ile aynı zamanda yurt dışında yaşayan çocukların ana dilleri olan Türkçe ile bağlarını geliştirme yönünde de çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Doğanay, bu kapsamda "YTB Çocuk" internet sitesinin kullanıma açıldığını, dünyanın her yerinden çocukların bu siteye girerek, geleneksel Türk masallarını okuyup dinleme fırsatı bulduklarını anlattı.
Doğanay, fuara katılan çocuklara internet sitesindeki masalların kitaplarının ücretsiz dağıtıldığını, kitaplara gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.
AFAD Başkanı Güllüoğlu, "MAS-ICNA Kongresi'ndeki temaslarımızda, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin takip ve takdir edildiğini, Türkiye’nin tüm dünyaya örnek olduğunu gördük." dedi.
Almanya'da 18'incisi düzenlenen "Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı"na katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının standı, Avrupa'da yaşayan Türk çocuk ve gençlerden yoğun ilgi gördü.
2017, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında önemli sorunların çözüldüğü, düzenlemelerin yapıldığı ve uygulamaların hayata geçirildiği bir yıl oldu.
- Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'e gelişinin 501. yılında, İstanbul Müftülüğü'nce anma programı düzenlendi
MHP Grup Başkanvekili Usta, "2018 yılında da MHP ülkemiz, soydaşlarımız ve Müslümanlar için elini taşın altına koymaktan çekinmeyecektir." dedi.
İstanbul'da İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar kapatılırken Taksim Meydanı polis tarafından çelik bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşlar ile turistler polis ekipleri tarafından aranarak meydana alınıyor.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin organizasyonuyla Avrupa’dan umreye gelen gençlerle buluştu.
Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Paivi Kariamo, "Türkiye, Finlandiya için siyasi açıdan son derece önemlidir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa ziyaretine ilişkin, "Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır." dedi.
Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen operasyonda, biri Çeçenistan, biri Irak, üçü Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı
Burdur'da konuşan Başbakan Yıldırım, son KHK'daki düzenlemeye yönelik tepkilere cevap verdi. Yıldırım, "O darbecilerin üzerine giden, tankların üzerine çıkan darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkardık. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim için darbecilerden farkı yoktur, bu kadar açık söylüyorum" dedi
Edirne'de hudut askeri tarafından, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 3 FETÖ şüphelisinin yakalandığı bildirildi
Çiğ süt satmak isteyenler yeni yılla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin alacak, fırıncılar da ekmeği 200 gramdan başlayarak, 10'ar gramlık artışlarla üretebilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımlanan 2018 yılı mesajında, istihdam seferberliği ve terörle mücadele başta olmak üzere önemli konulara dikkati çekti.
AGD Genel Başkanı Turhan, Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi Gecesi" etkinliğinde, Mekke ve Kudüs'ün Müslümanların vazgeçilmezi olduğunu söyledi