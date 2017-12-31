Güncelleme: 02:20, 01 Ocak 2018 Pazartesi

AFAD Başkanı: Türkiye’nin yardım faaliyetleri tüm dünyaya örnek oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ABD’nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde, bu yıl 16’ncısı düzenlenen Müslüman Amerikan Cemiyeti-Kuzey Amerika İslam Camiası (MAS-ICNA) Kongresi kapsamında "Türkiye'nin İnsani Yardım Diplomasisi ve Sığınmacı Politikası" konulu panel düzenledi.

Dünyanın dört yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren kongrenin son gününde gerçekleşen panele, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat ve TRT World’den Zia Eshanzada konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, Türkiye’nin sığınmacılara yönelik izlediği politikalar ve dünya genelinde yaptığı insani yardım çalışmaları konuşuldu.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, panelin ardından yaptığı açıklamada, binlerce kişiyi ağırlayan MAS-ICNA kongresinin, Türkiye’nin uluslararası düzeyde yaptığı çalışmaları anlatma noktasında önemli fırsat sunduğunu ifade etti.

Güllüoğlu, “AFAD olarak açmış olduğumuz standın yanı sıra düzenlediğimiz panel ile Türkiye’nin insani yardımlar konusunda Suriye, Bangladeş, Filistin ve Afrika başta olmak üzere dünyanın her köşesinde yaptığı faaliyetleri, ilgilenen ABD’li Müslümanlarla paylaşma fırsatı bulduk. Her yıl düzenlenen bu kongreye, Türkiye’nin insani yardımlar konusundaki faaliyetlerini anlatmaya devam etmek için muhtemelen bundan sonra da katılacağız." dedi.

Konferansa çok farklı milletten Müslümanların katıldığını kaydeden Güllüoğlu, "Buradaki Filistinli, Bangladeşli, Arakanlı ve Suriyelilerle ülkelerinde yaptığımız hizmetleri konuştuk. Temaslarımızda, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin takip ve takdir edildiğini, Türkiye’nin tüm dünyaya örnek olduğunu gördük.” değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka da “Türkiye olarak özellikle mülteciler konusunda çok çalışmalarımız olduğu, bu konuda söyleyecek çok şeyimiz olduğu için bu konuyu tüm platformlara taşıyoruz.” diye konuştu.

Sığınmacı konusunda Avrupa’nın birçok sözünü yerine getirmediğini hatırlatan Göka, mülteci krizi sonrası Avrupa ülkelerinde İslamofobiyi tetikleyen eylem ve tepkilere neden olacak seçim sonuçlarının ortaya çıktığını ifade etti.

Göka, “Değerlerimiz ve inancımız gereği mültecilere açık kapı politikası uyguluyoruz. Bütün varımızı yoğumuzu paylaşabiliyoruz. Bu ülkemizle gurur duyduğumuz bir nokta.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez ise panelde Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikası nedeniyle 3 milyondan fazla Suriyeliyi barındırdığını aktardığını söyledi.

Sönmez, “Mülteciler konusunda Türkiye’nin sahip olduğu tecrübeyi paylaşmak ve diğer ülkelerle iş birliğine hazır olduğu mesajını verdik. Güçsüzün, mazlumun yanında duran bir devlet politikamız var ve bununla uluslararası arenada bir farkındalık meydana getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongrede, Türkiye'den, Cumhurbaşkanlığı, AFAD, TRT World, AK Parti ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi stant açtı.