GÃ¼ncelleme: 02:50, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Ä°srail gÃ¼Ã§leri 2017'de 6 bin 742 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ne (FKÃ–) baÄŸlÄ± Esirler ve Serbest BÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸlar Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti, Vicdan Ä°nsan HaklarÄ± ve Esir BakÄ±m Kurumu ile Mizan Ä°nsan HaklarÄ± Merkezi tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan ortak aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin,Â 2017 yÄ±lÄ± boyuncaÂ BatÄ± Åžeria ve Gazze'deÂ 6 bin 742 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±klarÄ± belirtildi.

Ä°srail yÃ¶netimi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n bin 467'sinin Ã§ocuk, 156'sÄ±nÄ±n kadÄ±n, 14'Ã¼nÃ¼n Filistin Yasama Konseyi Ã¼yesi ve 25'inin gazeteci olduÄŸuna iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, gÃ¶zaltÄ±ndakilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n salÄ±verildiÄŸi kaydedildi.

359'U Ã‡OCUK, 22'SÄ° GAZETECÄ° VE 10'U MÄ°LLETVEKÄ°LÄ°Â

BugÃ¼n itibarÄ±yla Ä°srail hapishanelerinde 359'u Ã§ocuk, 22'si gazeteci ve 10'u milletvekili olmak Ã¼zere 6 bin 590 Filistinli tutuklunun bulunduÄŸu bilgisine yer verilen aÃ§Ä±klamada, idari tutukluluktan hapis yatan Filistinlilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 450 olduÄŸu bildirildi.

Ä°ÅŸgalci Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, BatÄ± Åžeria'da Ã¶zellikle de ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ± operasyonlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi anÄ±msatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gÃ¶zaltÄ±ndaki Filistinlilerin Ã§eÅŸitli iÅŸkencelere maruz kaldÄ±klarÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, iÅŸgal altÄ±ndaki KudÃ¼s kentinde Ã¼Ã§te biri Ã§ocuk olmak Ã¼zere 2 bin 436 Filistinlinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.