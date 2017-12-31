Ä°srail gÃ¼Ã§leri 2017'de 6 bin 742 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ne (FKÃ–) baÄŸlÄ± Esirler ve Serbest BÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸlar Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti, Vicdan Ä°nsan HaklarÄ± ve Esir BakÄ±m Kurumu ile Mizan Ä°nsan HaklarÄ± Merkezi tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan ortak aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin,Â 2017 yÄ±lÄ± boyuncaÂ BatÄ± Åžeria ve Gazze'deÂ 6 bin 742 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±klarÄ± belirtildi.
Ä°srail yÃ¶netimi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n bin 467'sinin Ã§ocuk, 156'sÄ±nÄ±n kadÄ±n, 14'Ã¼nÃ¼n Filistin Yasama Konseyi Ã¼yesi ve 25'inin gazeteci olduÄŸuna iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, gÃ¶zaltÄ±ndakilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n salÄ±verildiÄŸi kaydedildi.
BugÃ¼n itibarÄ±yla Ä°srail hapishanelerinde 359'u Ã§ocuk, 22'si gazeteci ve 10'u milletvekili olmak Ã¼zere 6 bin 590 Filistinli tutuklunun bulunduÄŸu bilgisine yer verilen aÃ§Ä±klamada, idari tutukluluktan hapis yatan Filistinlilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 450 olduÄŸu bildirildi.
Ä°ÅŸgalci Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, BatÄ± Åžeria'da Ã¶zellikle de ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ± operasyonlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi anÄ±msatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gÃ¶zaltÄ±ndaki Filistinlilerin Ã§eÅŸitli iÅŸkencelere maruz kaldÄ±klarÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, iÅŸgal altÄ±ndaki KudÃ¼s kentinde Ã¼Ã§te biri Ã§ocuk olmak Ã¼zere 2 bin 436 Filistinlinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Ä°srail ordusu, 2017 yÄ±lÄ±nda Gazze ve BatÄ± Åžeria'da 6 bin 742 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Fetih Hareketi'nin kuruluÅŸunun 53'Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼, Gazze'de toplanan yÃ¼zlerce Filistinli tarafÄ±ndan meÅŸale yakÄ±larak kutlandÄ±.
ABD'nin Colorado eyaletinde bir ÅŸikayet telefonuna cevap vermek Ã¼zere olay yerine giden polislerin silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ± olayda 1 polis Ã¶ldÃ¼, 4 polis ile 2 sivil de yaralandÄ±
MÄ±sÄ±r'da, "kÄ±demli bir subaya suikast dÃ¼zenlemek" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan 8 sanÄ±ÄŸÄ±n dosyasÄ± idamlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±nmak Ã¼zere mÃ¼ftÃ¼ye gÃ¶nderildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Keita, BaÅŸbakan Maiga'yÄ± ve 4 bakanÄ± gÃ¶revden azlederek yerlerine yeni isimler atadÄ±
Suriye'de, BeÅŸÅŸar Esad rejiminin Ã¼lkenin kuzeyindeki Ä°dlib'in bazÄ± kÃ¶y ve beldelerine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
KudÃ¼s Ã–zbek Tekkesi Åžeyh Vekili Buhari, "Bana gÃ¶re gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TÃ¼rkiyeâ€™nin Filistinlilere saÄŸladÄ±ÄŸÄ± desteÄŸin yÃ¼zde 10'unu veren bir Arap devleti yok." dedi.
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde bir cenaze tÃ¶reninde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 15 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi el-Cuneydi'yi arayan Abbas, duruÅŸundan dolayÄ± tebrik etti.
Ä°ran'da iÅŸsizlik, yÃ¼kselen enflasyon ve yolsuzluk iddialarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlayÄ±p rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸen protestolar, hÃ¼kÃ¼metin 'yasa dÄ±ÅŸÄ±' ilan etmesine raÄŸmen dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde de devam etti
Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont, Ä°spanya merkezi hÃ¼kÃ¼metine siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
SavaÅŸlar, Ã§atÄ±ÅŸmalar, siyasi krizler, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±, kazalar ve doÄŸal afetler, 2017'de de dÃ¼nya gÃ¼ndemini meÅŸgul etti
Robijnhof huzurevi sakini van der Vegte, "Bu yaptÄ±klarÄ± benim iÃ§in Ã§ok Ã¶zel ve Ã§ok ÅŸey ifade ediyor. SalÄ± gÃ¼nleri ne zaman gelecekler diye onlarÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorum." dedi.
TÃ¼rkmeneli Partisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼fti, "DEAÅž'tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelere TÃ¼rkmenlerin geri dÃ¶nmesi iÃ§in seÃ§imler 6 ay ertelenmeli." dedi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, Ã¶nceki gÃ¼n Gazze'den Ä°srail'e atÄ±lan roketlerin Ä°ran'dan destek alan Ã¶rgÃ¼tlere ait olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Suudi Arabistan'da "Yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±" kapsamÄ±nda gÃ¶revinden alÄ±nan eski Kraliyet MuhafÄ±zlarÄ± BakanÄ± Prens Mutab ile Veliaht Prens Muhammed'in bir araya geldiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yayÄ±nlandÄ±.