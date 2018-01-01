GÃ¼ncelleme: 10:57, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Ä°ÅŸitme engelliler mobil eldivenle 'konuÅŸacak'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Konya'daÂ SelÃ§uk Ãœniversitesi (SÃœ)Â Ã¶ÄŸrencisiÂ iki genÃ§Â tarafÄ±ndan Ã¼retilen,Â iÅŸitme engellilerin iletiÅŸim kurmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla iÅŸaret dilini sese ve yazÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼renÂ mobil "KonuÅŸan Eller"Â isimliÂ eldivenÂ ilgi Ã§ekiyor.

SÃœ Bilgisayar MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ yÃ¼ksek lisans Ã¶ÄŸrencisi UÄŸur Mutlu KalaycÄ± ve Fatma Kevser Aslan, iÅŸitme engellilerin herhangi bir zorluk Ã§ekmeden hayata adapte olabilmelerini saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ã–ÄŸrenciler bir yÄ±lÄ±n sonunda TÃ¼rkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumundan (TÃœBÄ°TAK) aldÄ±klarÄ± destekle iÅŸaret dilini sese ve yazÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilen "KonuÅŸan Eller" isimli eldiven tasarladÄ±.

Eldivenin parmaklarÄ±nda bulunan sensÃ¶r, yapÄ±lan hareketi algÄ±lÄ±yor ve bluetooth cihazÄ±, bu iÅŸaret dilini android yazÄ±lÄ±ma sahip akÄ±llÄ± telefona gÃ¶nderiyor. Telefonda tanÄ±mlÄ± uygulama da iÅŸaret dilini sesli ve yazÄ±lÄ± olarak kiÅŸiye gÃ¶steriyor.

Tam kapasite batarya ile bir gÃ¼n boyunca Ã§alÄ±ÅŸabilen eldiven, bin kelime ve yÃ¼z cÃ¼mleyi hafÄ±zasÄ±na kaydedebiliyor.

Ã–ÄŸrencilerden UÄŸur Mutlu KalaycÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, eldiveni iÅŸitme engellilerin gÃ¼nlÃ¼k hayatta daha kolay kullanabilmesini saÄŸlamak amacÄ±yla mobil olarak tasarladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"TELEFONDAKÄ° UYGULAMAYI DA KENDÄ°MÄ°Z YAPTIK"

KonuÅŸan Eller'in Ã§ift eldivenden oluÅŸtuÄŸunu belirten KalaycÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Eldiveni her iki el iÃ§in iletiÅŸim kurmakta zorlanan iÅŸitme engelliler iÃ§in tasarladÄ±k. Parmaktaki sensÃ¶r sayesinde kiÅŸi belirlediÄŸi bir iÅŸareti tanÄ±mlamak istediÄŸinde 3 saniye gibi kÄ±sa sÃ¼rede hafÄ±zasÄ±na kaydediyor. Ä°ÅŸaret her yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda telefonda bulunan uygulama, yazÄ±lÄ± ve sesli olarak mesajÄ± gÃ¶steriyor. Telefondaki uygulamayÄ± da kendimiz yaptÄ±k. Benzerlerine gÃ¶re Ã§ok daha fazla kelime kapasitesine sahip ve Ã§ift eldiven ÅŸeklinde tasarladÄ±k. Mobil olarak kullanÄ±lÄ±yor, yani herhangi bir yere ya da bilgisayara baÄŸlanmÄ±yor. AyrÄ±ca eldivene normal iÅŸaret dilini tanÄ±mlayabildiÄŸimiz gibi belirlediÄŸimiz baÅŸka bir iÅŸareti de hafÄ±zasÄ±na kaydedebiliyoruz."

KalaycÄ±, benzer eldivenlerin bilgisayara baÄŸlÄ± ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Bilgisayarla kullanÄ±m kiÅŸi iÃ§in pek kullanÄ±ÅŸlÄ± olmuyor. Ancak KonuÅŸan Eller'de telefon baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu iÃ§in kullanÄ±cÄ± bunu dÄ±ÅŸarÄ±da rahatlÄ±kla kullanÄ±labiliyor." dedi.

Ä°ÅŸitme engellilerin eldiven sayesinde iÅŸine gidebileceÄŸini ve zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸmadan rahat iletiÅŸim kurabileceÄŸini aktaran KalaycÄ±, eldivenlerin dÃ¼nyanÄ±n her yerinde kolaylÄ±kla kullanÄ±labileceÄŸini ifade etti.

KalaycÄ±, sensÃ¶rler geliÅŸtirildiÄŸi takdirde eldivenin kelime kapasitesinin artabileceÄŸini dile getirdi.