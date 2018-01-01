11:37, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Venezuela'da asgari Ã¼crete yÃ¼zde 40 zam





Maduro, hÃ¼kÃ¼metin asgari Ã¼crete yÃ¼zde 40 zam yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, hÃ¼kÃ¼metin asgari Ã¼crete yÃ¼zde 40 zam yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. BBC'nin haberine gÃ¶re, Maduro, televizyondan yayÄ±nlanan yÄ±l sonu konuÅŸmasÄ±nda, asgari Ã¼crete yapÄ±lacak zammÄ±n, ABD ve diÄŸerlerinin sosyalist Ã¼lkeye karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ekonomik savaÅŸtan "iÅŸÃ§ileri koruyacaÄŸÄ±nÄ±" belirtti. Maduro, konuÅŸmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Venezuela'da yaÅŸanan sorunlardan dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§leri sorumlu tutarak, ABD gibi Ã¼lkelerin, Venezuela'nÄ±n petrol endÃ¼strisini sabote ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Haberde, asgari Ã¼crette yapÄ±lacak artÄ±ÅŸÄ±n, ekonomik ve siyasi krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkedeki enflasyon oranÄ±nÄ± daha da artÄ±racaÄŸÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸi kaydedildi. Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ± sonunda, asgari Ã¼cretin 1 MayÄ±s'tan itibaren yÃ¼zde 60 oranÄ±nda artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸ ve birkaÃ§ eyalette yÃ¼zlerce yeni konutun anahtarÄ±nÄ±n yetkililerce halka daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. ABD yÃ¶netimi, aÄŸustos ayÄ±nda, BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesi Ã§Ä±kartarak Venezuela'ya karÅŸÄ± yeni ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar uygulama kararÄ± almÄ±ÅŸ, kasÄ±m ayÄ±nda da demokratik seÃ§im sÃ¼recini baltaladÄ±klarÄ±, medyaya sansÃ¼r uyguladÄ±klarÄ± ve yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 10 kamu yetkilisi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± vermiÅŸti. Venezuela'da gÄ±da kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, yÃ¼ksek enflasyon ve artan suÃ§ oranlarÄ±ndan kaynaklanan toplumsal hoÅŸnutsuzluk, Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro liderliÄŸindeki hÃ¼kÃ¼metin kontrol ettiÄŸi YÃ¼ksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±yla sokak protestolarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ãœlkede mart sonunda baÅŸlayan hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 125 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Â Â

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