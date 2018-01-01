GÃ¼ncelleme: 11:28, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Adana'da 'kaÃ§ak tavuk kesimi' operasyonu





Adana'nÄ±n Seyhan ilÃ§esinde kaÃ§ak tavuk kesimi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen iÅŸ yerine dÃ¼zenlenen operasyonda, bin canlÄ± hayvan ve iki ton et ele geÃ§irildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adana'nÄ±n merkezÂ SeyhanÂ ilÃ§esinde,Â kaÃ§akÂ olarakÂ tavuk kesimiÂ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen iÅŸ yerinde iki ton beyaz et ve bin canlÄ± hayvan ele geÃ§irildi. AkkapÄ± Mahallesi'nde kaÃ§ak kesim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±ta Denetim Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã§evik kuvvet polisleriyle adrese gitti. Ekiplerin adreste yaptÄ±ÄŸÄ± aramada, saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda kesilen ve piyasaya sÃ¼rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan iki ton tavuk eti ile bin canlÄ± hayvan ele geÃ§irdi. Aramalarda farklÄ± markalara ait Ã§ok sayÄ±da koli bulundu. CanlÄ± tavuklar Ä°l GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi, ele geÃ§irilen beyaz etlerde hastalÄ±k bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸ yeri sahibine ise kaÃ§ak kesim yapmaktan para cezasÄ± uygulandÄ±.

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