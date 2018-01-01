DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:09, 01 Ocak 2018 Pazartesi
SaÄŸlÄ±k
GÃ¼ncelleme: 11:51, 01 Ocak 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
'SigarayÄ± bÄ±rakmadan zararÄ± azaltmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil'
'SigarayÄ± bÄ±rakmadan zararÄ± azaltmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil'

BazÄ± yiyeceklerin tÃ¼ketilmesiyle sigaranÄ±n zararlarÄ±nÄ±n azaltÄ±lamayacaÄŸÄ±, zarardan kurtulmanÄ±n tek yolunun sigarayÄ± bÄ±rakmak olduÄŸu vurgulandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. Nazmi Bilir,Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â tÃ¼tÃ¼nÂ ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerinin kullanÄ±mÄ±nÄ±n her koÅŸulda insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zararlÄ± olduÄŸunu, bu zararÄ±n hiÃ§bir iÃ§ecek ya da yiyecekle azaltÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len TÃ¼tÃ¼n Kontrol ProgramÄ± kapsamÄ±nda birÃ§ok Ã§alÄ±ÅŸmada aktif rol Ã¼stlenen Prof. Dr. Bilir, tÃ¼tÃ¼n ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri kullanÄ±mÄ±nÄ±n zararlarÄ±nÄ±n ulusal ve uluslararasÄ± bilimsel verilerle ortaya konduÄŸunu belirtti.

Prof. Dr. Bilir,Â sigaraÂ ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nÃ¼ kullanÄ±mÄ±nÄ±n, baÅŸta akciÄŸer kanseri olmak Ã¼zere vÃ¼cutta 15 kanserin geliÅŸmesinde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, bu kanserler arasÄ±nda gÄ±rtlak, yemek borusu, mide ve kalÄ±n baÄŸÄ±rsak, bÃ¶brek, mesane ve rahim kanserinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"ELMA VEYA DOMATESLE TÃœTÃœNÃœN ZARARLI ETKÄ°LERÄ° Ã–NLENEMEZ"

BazÄ± besinlerin sigaranÄ±n zararlarÄ±nÄ± azalttÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda haberler yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Bilir, sigara iÃ§en kiÅŸilerde zararlarÄ±n yiyeceklerle azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Haberlerde yer alan elma ve domatesin tÃ¼tÃ¼n kullanan kiÅŸilerdeki etkisine iliÅŸkin olarak Bilir, "Elma ve domates her gÃ¼n tÃ¼kettiÄŸimiz besinlerdir ve bazÄ± olumlu etkileri sÃ¶z konusu olabilir. Ancak bu besinleri tÃ¼ketenlerde sigaranÄ±n zararlarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir bilimsel veri mevcut deÄŸildir. SigaranÄ±n zararlarÄ±ndan kurtulmak ancak ve ancak sigara kullanÄ±mÄ±nÄ±n bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r." diye konuÅŸtu.

Â "OLUMSUZ ETKÄ°YÄ° ORTADAN KALDIRACAK HÄ°Ã‡BÄ°R BESÄ°N YOK"

DoÄŸu Akdeniz Ãœniversitesi SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi Beslenme ve Diyetetik BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Tanju Besler de sigaranÄ±n saÄŸlÄ±k Ã¼zerine olumsuz etkisini ortadan kaldÄ±racak hiÃ§bir besin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Prof. Dr. Besler, protein kaynaklarÄ±nÄ±n da Ã¶zellikle vÃ¼cutta detoksifikasyon iÃ§in Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Haftada en az 300-500 gram her tÃ¼rlÃ¼ balÄ±k, ceviz, fÄ±ndÄ±k gibi sert kabuklu kuruyemiÅŸlerin tÃ¼ketimi Ã¶nemli. BunlarÄ±n hepsi, saÄŸlÄ±klÄ± bir vÃ¼cut iÃ§in Ã¶nerilebilir. Ancak vurgulamak gerekirse tÃ¼tÃ¼nÃ¼n olumsuz etkilerini Ã¶nlemenin yolu, Ã§eÅŸitli besinleri tÃ¼ketmek deÄŸil, tÃ¼tÃ¼nden vazgeÃ§mektir." ifadelerini kullandÄ±.Â 



Ä°lgili Konular sigara SigaranÄ±n zararlarÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

SaÄŸlÄ±k Haberleri
SigarayÄ± bÄ±rakmadan zararÄ± azaltmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil'
'SigarayÄ± bÄ±rakmadan zararÄ± azaltmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil'

BazÄ± yiyeceklerin tÃ¼ketilmesiyle sigaranÄ±n zararlarÄ±nÄ±n azaltÄ±lamayacaÄŸÄ±, zarardan kurtulmanÄ±n tek yolunun sigarayÄ± bÄ±rakmak olduÄŸu vurgulandÄ±.
Mekteb-i TÄ±bbiyeliler Ã¶nlÃ¼k giydi
Mekteb-i TÄ±bbiyeliler Ã¶nlÃ¼k giydi

Mekteb-i TÄ±bbiye'nin devamÄ± olan SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi'nin 2017-2018 EÄŸitim-Ã–ÄŸretim dÃ¶nemi birinci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in "Beyaz Ã–nlÃ¼k Giyme TÃ¶reni" dÃ¼zenlendi. TÃ¶rende 101 Ã¶ÄŸrenciye beyaz Ã¶nlÃ¼k giydirildikten sonra hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.
Ã–ÄŸrencilerde quot internet kullanÄ±mÄ± ve obezite quot araÅŸtÄ±rmasÄ±
Ã–ÄŸrencilerde "internet kullanÄ±mÄ± ve obezite" araÅŸtÄ±rmasÄ±

OMÃœ SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. AvcÄ± tarafÄ±ndan lise Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÅŸtÄ±rmada, internet kullanÄ±mÄ± ile obezite arasÄ±ndaki iliÅŸki ortaya konulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±
KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± davasÄ±nda 6 kiÅŸiye hapis cezasÄ±
KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± davasÄ±nda 6 kiÅŸiye hapis cezasÄ±

2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin birer sanÄ±klÄ± altÄ± davada sanÄ±klar, "FETÃ– Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ± Ã¶rnek sorularÄ± yayÄ±nlandÄ±
Liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ± Ã¶rnek sorularÄ± yayÄ±nlandÄ±

SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde paylaÅŸÄ±ldÄ±
KoÄŸuÅŸ tipi yurtlar tarihe karÄ±ÅŸtÄ±
KoÄŸuÅŸ tipi yurtlar tarihe karÄ±ÅŸtÄ±

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 973 Ã§ocuÄŸun kaldÄ±ÄŸÄ± son 18 yuva ile yetiÅŸtirme yurdunun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ tamamlandÄ±
Liseye giriÅŸte Ã¶rnek sorular bugÃ¼n paylaÅŸÄ±lacak
Liseye giriÅŸte Ã¶rnek sorular bugÃ¼n paylaÅŸÄ±lacak

SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular, saat 15.00'te "meb.gov.tr" adresinden paylaÅŸÄ±lacak.
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ã‡ad daki TMV okullarÄ±nÄ± ziyaret etti
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ã‡adâ€™daki TMV okullarÄ±nÄ± ziyaret etti

Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz Ã‡adâ€™daki TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± okullarÄ±nÄ± ziyaret etti
Ä°lahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ± Ã¶ÄŸretmen olabilecek
Ä°lahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ± Ã¶ÄŸretmen olabilecek

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ilahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ±nÄ±n din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeni olarak atanabilmesinin Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen vitaminler saÄŸlÄ±ÄŸa zarar veriyor'
'BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen vitaminler saÄŸlÄ±ÄŸa zarar veriyor'

Prof. Dr. Pala, "BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen bu vitaminler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yarardan Ã§ok zarar veriyor." dedi.
Viral hepatitlere karÅŸÄ± aÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±
Viral hepatitlere karÅŸÄ± aÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Prof. Dr. Dulundu, "KaraciÄŸer nakline sebep olan en ciddi etken siroz, bunun da en Ã¶nemli nedeni viral hepatitlerdir. AslÄ±nda siroza neden olan viral hepatitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¶nlenebilir hastalÄ±klardÄ±r. Bunun yolu da aÅŸÄ±lanmaktan geÃ§mektedir." dedi.
Bal hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmeli' araÅŸtÄ±rmasÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtan sonuÃ§
'Bal hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmeli' araÅŸtÄ±rmasÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtan sonuÃ§

Erciyes Ãœniversitesinde balÄ±n hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmada, bilinenin aksine bal tÃ¼ketiminde ahÅŸap kaÅŸÄ±k yerine Ã§elik kaÅŸÄ±k tercih edilmesi gerektiÄŸi belirlendi
200 lisans Ã¶ÄŸrencisine 4 ay sÃ¼reliÄŸine burs
200 lisans Ã¶ÄŸrencisine 4 ay sÃ¼reliÄŸine burs

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, yeni dÃ¶nemde bitirme tezi hazÄ±rlayan 200 lisans Ã¶ÄŸrencisine 4 ay sÃ¼re ile ayda 450 lira burs verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Kanser cerrahisinde '3D' teknolojisi dÃ¶nemi
Kanser cerrahisinde '3D' teknolojisi dÃ¶nemi

TÃ¼rk bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan, ameliyat kararÄ±nda zorlanÄ±lan kanserli hastalarda organ iÃ§inde yerleÅŸen tÃ¼mÃ¶rÃ¼, gerÃ§eÄŸine uygun ÅŸekilde gÃ¶steren 3 boyutlu (3D) plastik prototipler geliÅŸtirildi.
Ã–SYM YKS'ye baÅŸvuru Ã¼cretlerini aÃ§Ä±kladÄ±
Ã–SYM, YKS'ye baÅŸvuru Ã¼cretlerini aÃ§Ä±kladÄ±

Ã–SYM, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'ndaki oturumlar iÃ§in baÅŸvuru Ã¼cretini belirledi
ArnavutÃ§a dersinin ilk kitaplarÄ± sÄ±ralarda yerini aldÄ±
â€˜ArnavutÃ§aâ€™ dersinin ilk kitaplarÄ± sÄ±ralarda yerini aldÄ±

YaÅŸayan diller ve lehÃ§eler dersi kapsamÄ±nda ArnavutÃ§a ders kitaplarÄ± Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

Haberler

Her yÄ±l 7 milyondan fazla insan sigaradan Ã¶lÃ¼yor
Her yÄ±l 7 milyondan fazla insan sigaradan Ã¶lÃ¼yor

Sigara dÃ¼ÅŸÃ¼k riskini yÃ¼zde 39 artÄ±rÄ±yor
Sigara dÃ¼ÅŸÃ¼k riskini yÃ¼zde 39 artÄ±rÄ±yor

Sigara iÃ§mek obezite riskini artÄ±rÄ±yor
Sigara iÃ§mek obezite riskini artÄ±rÄ±yor

'6 bin 653 mekana 15 milyon lira duman cezasÄ±'
6 bin 653 mekana 15 milyon lira duman cezasÄ±'

Elektronik de olsa sigaradan uzak durulmalÄ±
Elektronik de olsa sigaradan uzak durulmalÄ±

Sigara satÄ±ÅŸÄ±na yeni dÃ¼zenleme
Sigara satÄ±ÅŸÄ±na yeni dÃ¼zenleme

Sigara baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Yunanistan zirvede
Sigara baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Yunanistan zirvede

MentollÃ¼ sigaralar yasaklandÄ±
MentollÃ¼ sigaralar yasaklandÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 