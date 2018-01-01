GÃ¼ncelleme: 11:51, 01 Ocak 2018 Pazartesi

'SigarayÄ± bÄ±rakmadan zararÄ± azaltmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. Nazmi Bilir,Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â tÃ¼tÃ¼nÂ ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerinin kullanÄ±mÄ±nÄ±n her koÅŸulda insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zararlÄ± olduÄŸunu, bu zararÄ±n hiÃ§bir iÃ§ecek ya da yiyecekle azaltÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len TÃ¼tÃ¼n Kontrol ProgramÄ± kapsamÄ±nda birÃ§ok Ã§alÄ±ÅŸmada aktif rol Ã¼stlenen Prof. Dr. Bilir, tÃ¼tÃ¼n ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri kullanÄ±mÄ±nÄ±n zararlarÄ±nÄ±n ulusal ve uluslararasÄ± bilimsel verilerle ortaya konduÄŸunu belirtti.

Prof. Dr. Bilir,Â sigaraÂ ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nÃ¼ kullanÄ±mÄ±nÄ±n, baÅŸta akciÄŸer kanseri olmak Ã¼zere vÃ¼cutta 15 kanserin geliÅŸmesinde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, bu kanserler arasÄ±nda gÄ±rtlak, yemek borusu, mide ve kalÄ±n baÄŸÄ±rsak, bÃ¶brek, mesane ve rahim kanserinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"ELMA VEYA DOMATESLE TÃœTÃœNÃœN ZARARLI ETKÄ°LERÄ° Ã–NLENEMEZ"

BazÄ± besinlerin sigaranÄ±n zararlarÄ±nÄ± azalttÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda haberler yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Bilir, sigara iÃ§en kiÅŸilerde zararlarÄ±n yiyeceklerle azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Haberlerde yer alan elma ve domatesin tÃ¼tÃ¼n kullanan kiÅŸilerdeki etkisine iliÅŸkin olarak Bilir, "Elma ve domates her gÃ¼n tÃ¼kettiÄŸimiz besinlerdir ve bazÄ± olumlu etkileri sÃ¶z konusu olabilir. Ancak bu besinleri tÃ¼ketenlerde sigaranÄ±n zararlarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir bilimsel veri mevcut deÄŸildir. SigaranÄ±n zararlarÄ±ndan kurtulmak ancak ve ancak sigara kullanÄ±mÄ±nÄ±n bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r." diye konuÅŸtu.

Â "OLUMSUZ ETKÄ°YÄ° ORTADAN KALDIRACAK HÄ°Ã‡BÄ°R BESÄ°N YOK"

DoÄŸu Akdeniz Ãœniversitesi SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi Beslenme ve Diyetetik BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Tanju Besler de sigaranÄ±n saÄŸlÄ±k Ã¼zerine olumsuz etkisini ortadan kaldÄ±racak hiÃ§bir besin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Prof. Dr. Besler, protein kaynaklarÄ±nÄ±n da Ã¶zellikle vÃ¼cutta detoksifikasyon iÃ§in Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Haftada en az 300-500 gram her tÃ¼rlÃ¼ balÄ±k, ceviz, fÄ±ndÄ±k gibi sert kabuklu kuruyemiÅŸlerin tÃ¼ketimi Ã¶nemli. BunlarÄ±n hepsi, saÄŸlÄ±klÄ± bir vÃ¼cut iÃ§in Ã¶nerilebilir. Ancak vurgulamak gerekirse tÃ¼tÃ¼nÃ¼n olumsuz etkilerini Ã¶nlemenin yolu, Ã§eÅŸitli besinleri tÃ¼ketmek deÄŸil, tÃ¼tÃ¼nden vazgeÃ§mektir." ifadelerini kullandÄ±.Â