'SigarayÄ± bÄ±rakmadan zararÄ± azaltmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil'

Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. Nazmi Bilir,Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â tÃ¼tÃ¼nÂ ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerinin kullanÄ±mÄ±nÄ±n her koÅŸulda insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zararlÄ± olduÄŸunu, bu zararÄ±n hiÃ§bir iÃ§ecek ya da yiyecekle azaltÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len TÃ¼tÃ¼n Kontrol ProgramÄ± kapsamÄ±nda birÃ§ok Ã§alÄ±ÅŸmada aktif rol Ã¼stlenen Prof. Dr. Bilir, tÃ¼tÃ¼n ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri kullanÄ±mÄ±nÄ±n zararlarÄ±nÄ±n ulusal ve uluslararasÄ± bilimsel verilerle ortaya konduÄŸunu belirtti.
Prof. Dr. Bilir,Â sigaraÂ ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nÃ¼ kullanÄ±mÄ±nÄ±n, baÅŸta akciÄŸer kanseri olmak Ã¼zere vÃ¼cutta 15 kanserin geliÅŸmesinde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, bu kanserler arasÄ±nda gÄ±rtlak, yemek borusu, mide ve kalÄ±n baÄŸÄ±rsak, bÃ¶brek, mesane ve rahim kanserinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
BazÄ± besinlerin sigaranÄ±n zararlarÄ±nÄ± azalttÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda haberler yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Bilir, sigara iÃ§en kiÅŸilerde zararlarÄ±n yiyeceklerle azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Haberlerde yer alan elma ve domatesin tÃ¼tÃ¼n kullanan kiÅŸilerdeki etkisine iliÅŸkin olarak Bilir, "Elma ve domates her gÃ¼n tÃ¼kettiÄŸimiz besinlerdir ve bazÄ± olumlu etkileri sÃ¶z konusu olabilir. Ancak bu besinleri tÃ¼ketenlerde sigaranÄ±n zararlarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir bilimsel veri mevcut deÄŸildir. SigaranÄ±n zararlarÄ±ndan kurtulmak ancak ve ancak sigara kullanÄ±mÄ±nÄ±n bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r." diye konuÅŸtu.
DoÄŸu Akdeniz Ãœniversitesi SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi Beslenme ve Diyetetik BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Tanju Besler de sigaranÄ±n saÄŸlÄ±k Ã¼zerine olumsuz etkisini ortadan kaldÄ±racak hiÃ§bir besin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Prof. Dr. Besler, protein kaynaklarÄ±nÄ±n da Ã¶zellikle vÃ¼cutta detoksifikasyon iÃ§in Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Haftada en az 300-500 gram her tÃ¼rlÃ¼ balÄ±k, ceviz, fÄ±ndÄ±k gibi sert kabuklu kuruyemiÅŸlerin tÃ¼ketimi Ã¶nemli. BunlarÄ±n hepsi, saÄŸlÄ±klÄ± bir vÃ¼cut iÃ§in Ã¶nerilebilir. Ancak vurgulamak gerekirse tÃ¼tÃ¼nÃ¼n olumsuz etkilerini Ã¶nlemenin yolu, Ã§eÅŸitli besinleri tÃ¼ketmek deÄŸil, tÃ¼tÃ¼nden vazgeÃ§mektir." ifadelerini kullandÄ±.Â
BazÄ± yiyeceklerin tÃ¼ketilmesiyle sigaranÄ±n zararlarÄ±nÄ±n azaltÄ±lamayacaÄŸÄ±, zarardan kurtulmanÄ±n tek yolunun sigarayÄ± bÄ±rakmak olduÄŸu vurgulandÄ±.
Mekteb-i TÄ±bbiye'nin devamÄ± olan SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi'nin 2017-2018 EÄŸitim-Ã–ÄŸretim dÃ¶nemi birinci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in "Beyaz Ã–nlÃ¼k Giyme TÃ¶reni" dÃ¼zenlendi. TÃ¶rende 101 Ã¶ÄŸrenciye beyaz Ã¶nlÃ¼k giydirildikten sonra hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.
OMÃœ SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. AvcÄ± tarafÄ±ndan lise Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÅŸtÄ±rmada, internet kullanÄ±mÄ± ile obezite arasÄ±ndaki iliÅŸki ortaya konulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±
2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin birer sanÄ±klÄ± altÄ± davada sanÄ±klar, "FETÃ– Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde paylaÅŸÄ±ldÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 973 Ã§ocuÄŸun kaldÄ±ÄŸÄ± son 18 yuva ile yetiÅŸtirme yurdunun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ tamamlandÄ±
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular, saat 15.00'te "meb.gov.tr" adresinden paylaÅŸÄ±lacak.
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz Ã‡adâ€™daki TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± okullarÄ±nÄ± ziyaret etti
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ilahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ±nÄ±n din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeni olarak atanabilmesinin Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Prof. Dr. Pala, "BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen bu vitaminler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yarardan Ã§ok zarar veriyor." dedi.
Prof. Dr. Dulundu, "KaraciÄŸer nakline sebep olan en ciddi etken siroz, bunun da en Ã¶nemli nedeni viral hepatitlerdir. AslÄ±nda siroza neden olan viral hepatitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¶nlenebilir hastalÄ±klardÄ±r. Bunun yolu da aÅŸÄ±lanmaktan geÃ§mektedir." dedi.
Erciyes Ãœniversitesinde balÄ±n hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmada, bilinenin aksine bal tÃ¼ketiminde ahÅŸap kaÅŸÄ±k yerine Ã§elik kaÅŸÄ±k tercih edilmesi gerektiÄŸi belirlendi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, yeni dÃ¶nemde bitirme tezi hazÄ±rlayan 200 lisans Ã¶ÄŸrencisine 4 ay sÃ¼re ile ayda 450 lira burs verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
TÃ¼rk bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan, ameliyat kararÄ±nda zorlanÄ±lan kanserli hastalarda organ iÃ§inde yerleÅŸen tÃ¼mÃ¶rÃ¼, gerÃ§eÄŸine uygun ÅŸekilde gÃ¶steren 3 boyutlu (3D) plastik prototipler geliÅŸtirildi.
Ã–SYM, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'ndaki oturumlar iÃ§in baÅŸvuru Ã¼cretini belirledi
YaÅŸayan diller ve lehÃ§eler dersi kapsamÄ±nda ArnavutÃ§a ders kitaplarÄ± Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±