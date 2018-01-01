GÃ¼ncelleme: 12:10, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Netanyahu'nun partisinden Yahudi iÅŸgal birimlerini ilhak etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun lideri olduÄŸu Likud Partisi Merkez Komitesi, iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraÄŸÄ± olanÂ BatÄ± Åžeria'daki yasa dÄ±ÅŸÄ±Â Yahudi iÅŸgal birimlerininÂ Ä°srail'e ilhak edilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.Â

Partinin en Ã¼st dÃ¼zey karar alma mekanizmasÄ± olan Merkez Komitesinin KudÃ¼s'teki konferansÄ±nda oylanan tasarÄ±da, BatÄ± Åžeria'daki tÃ¼m iÅŸgal birimlerinde Ä°srail kanunlarÄ±nÄ±n ve egemenliÄŸinin geÃ§erli olmasÄ± ve daha fazla Yahudi iÅŸgal birimi inÅŸaatÄ± yapÄ±lmasÄ±na imkan tanÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Partinin onayladÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±da ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ebedi baÅŸkentimiz KudÃ¼s de dahil Yahuda ve Samara'nÄ±n (BatÄ± Åžeria) kurtuluÅŸunun 50'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilmiÅŸ tÃ¼m Yahudi iÅŸgal birimlerinde Ä°srail kanunlarÄ± ve egemenliÄŸini hakim kÄ±lmalarÄ± ve serbestÃ§e Yahudi iÅŸgal birimi inÅŸasÄ±na imkan saÄŸlamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz."

Yasal olarak partinin milletvekilleri Ã¼zerinde bir baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayan tasarÄ±yÄ±, partili bakan ve milletvekilleri de destekledi. BaÅŸbakan Netanyahu ise konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

TasarÄ±nÄ±n Knesset'e sunulmasÄ± halinde kanunlaÅŸarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girebilmesi iÃ§in Mecliste Ã¼Ã§ farklÄ± oturumda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek onaylanmasÄ± gerekiyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 6 AralÄ±k'ta aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail yÃ¶netimi, kutsal ÅŸehir ve iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ YahudileÅŸtirme faaliyetlerine hÄ±z vereceÄŸinin sinyallerini veriyor.

DOÄžU KUDÃœS VE BATI ÅžERÄ°A YARIM ASIRDIR Ä°ÅžGAL ALTINDA

DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria 1967'den bu yana Ä°srail tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±nda tutuluyor. Ä°nÅŸa ettiÄŸi duvarla bu iki bÃ¶lgeyi birbirinden ayÄ±ran Ä°srail, BatÄ± Åžeria'da yaÅŸayan Filistinlilerin DoÄŸu KudÃ¼s'e geÃ§iÅŸini engelliyor.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 200 bin, BatÄ± Åžeria'da ise 400 binden fazla Yahudi yerleÅŸimci bulunuyor. UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re, bu bÃ¶lgelerdeki tÃ¼m Yahudi iÅŸgal birimleri "yasa dÄ±ÅŸÄ±" kabul ediliyor.

Ä°srail, iki milyona yakÄ±n Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gazze Åžeridi'ni de Hamas'Ä±n 2006 yÄ±lÄ±ndaki seÃ§imleri kazanmasÄ±ndan bu yana abluka altÄ±nda tutuyor.

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