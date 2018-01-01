GÃ¼ncelleme: 12:29, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Ä°stanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttÄ±





Ä°TO verilerine gÃ¶re, Ä°stanbul'da geÃ§en yÄ±l perakende fiyatlar ortalama yÃ¼zde 9,33, toptan fiyatlar ise yÃ¼zde 12,77 arttÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±Â (Ä°TO), AralÄ±k 2017 fiyat indekslerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â Ä°TO'nun 1995 bazlÄ± verilerine gÃ¶re, AralÄ±k 2017 itibarÄ±yla Ãœcretliler GeÃ§inme Ä°ndeksi yÄ±llÄ±k ortalama yÃ¼zde 9,33, Toptan EÅŸya FiyatlarÄ± Ä°ndeksi de yÄ±llÄ±k ortalama yÃ¼zde 12,77 yÃ¼kseldi.Â Ä°stanbul'da AralÄ±k 2017'de perakende fiyatlar yÃ¼zde 0,65, toptan fiyatlar ise yÃ¼zde 1,94 artÄ±ÅŸ kaydetti. AralÄ±k 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re perakende fiyatlar yÃ¼zde 9,50, toptan fiyatlar ise yÃ¼zde 11,32 arttÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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