GÃ¼ncelleme: 12:57, 01 Ocak 2018 Pazartesi

AB DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Bulgaristan oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan, Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 1 Ocak itibarÄ±yla devraldÄ±.Â

Estonya'dan devraldÄ±ÄŸÄ± ABÂ DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 30 Haziran 2018'e kadar yÃ¼rÃ¼tecek olan Bulgaristan'Ä±nÂ programÄ±na gÃ¶re, AB'de ekonomi ve sosyal uyum konularÄ±na Ã¶ncelik verilecek.Â AyrÄ±ca,Â AB iÃ§erisinde ekonomik ve parasal birliÄŸin daha fazla derinleÅŸtirilmesi hedeflenecek.

Avrupa'nÄ±n istikrar ve gÃ¼venliÄŸi bir baÅŸka Ã¶ncelikli konu olacak. AB'nin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, daha etkin bir gÃ¶Ã§ yÃ¶netimi ve Ã¼ye Ã¼lkeler arasÄ±nda savunma alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸini daimi hale getirmeyi Ã¶ngÃ¶ren YapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Daimi Ä°ÅŸbirliÄŸi (PESCO) projesinin uygulanmasÄ± saÄŸlanacak.

BATI BALKANLAR

BatÄ± Balkanlar'daki aday Ã¼lkelerin katÄ±lÄ±m reformlarÄ± desteklenecek ve bÃ¶lge Ã¼lkelerine daha fazla destek verilecek.

Dijital ekonomi ve bu alandaki iÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼n geliÅŸtirilmesi Ã¶ncelikli bir baÅŸlÄ±k olacak.

TÃœRKÄ°YE'YLE Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°

TÃ¼rkiye ile diyalog ve iÅŸ birliÄŸi yakÄ±n biÃ§imde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek. TÃ¼rkiye-AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± mutabakatÄ±nÄ±n tam olarak uygulanmasÄ± desteklenecek.Â TÃ¼rkiye ve BatÄ± Balkan Ã¼lkeleriyleÂ terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda iÅŸ birliÄŸineÂ Ã¶zellikleÂ Ã¶nem verilecek.

DÃ–NEM BAÅžKANLIÄžI

AB Konseyi DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 6 aylÄ±k sÃ¼relerle Ã¼ye Ã¼lkeler arasÄ±nda dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ olarak Ã¼stleniliyor. DÃ¶nem baÅŸkanÄ± Ã¼lke, AB Konseyi toplantÄ±larÄ±na baÅŸkanlÄ±k ediyor ve AB iÃ§in Ã¶ncelikli konularÄ±n belirlenmesini saÄŸlÄ±yor.

2018'in ikinci yarÄ±sÄ±ndaÂ AB DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Avusturya devralacak.Â Â