AB DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Bulgaristan oldu

Bulgaristan, Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 1 Ocak itibarÄ±yla devraldÄ±.Â
Estonya'dan devraldÄ±ÄŸÄ± ABÂ DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 30 Haziran 2018'e kadar yÃ¼rÃ¼tecek olan Bulgaristan'Ä±nÂ programÄ±na gÃ¶re, AB'de ekonomi ve sosyal uyum konularÄ±na Ã¶ncelik verilecek.Â AyrÄ±ca,Â AB iÃ§erisinde ekonomik ve parasal birliÄŸin daha fazla derinleÅŸtirilmesi hedeflenecek.
Avrupa'nÄ±n istikrar ve gÃ¼venliÄŸi bir baÅŸka Ã¶ncelikli konu olacak. AB'nin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, daha etkin bir gÃ¶Ã§ yÃ¶netimi ve Ã¼ye Ã¼lkeler arasÄ±nda savunma alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸini daimi hale getirmeyi Ã¶ngÃ¶ren YapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Daimi Ä°ÅŸbirliÄŸi (PESCO) projesinin uygulanmasÄ± saÄŸlanacak.
BatÄ± Balkanlar'daki aday Ã¼lkelerin katÄ±lÄ±m reformlarÄ± desteklenecek ve bÃ¶lge Ã¼lkelerine daha fazla destek verilecek.
Dijital ekonomi ve bu alandaki iÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼n geliÅŸtirilmesi Ã¶ncelikli bir baÅŸlÄ±k olacak.
TÃ¼rkiye ile diyalog ve iÅŸ birliÄŸi yakÄ±n biÃ§imde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek. TÃ¼rkiye-AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± mutabakatÄ±nÄ±n tam olarak uygulanmasÄ± desteklenecek.Â TÃ¼rkiye ve BatÄ± Balkan Ã¼lkeleriyleÂ terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda iÅŸ birliÄŸineÂ Ã¶zellikleÂ Ã¶nem verilecek.
AB Konseyi DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 6 aylÄ±k sÃ¼relerle Ã¼ye Ã¼lkeler arasÄ±nda dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ olarak Ã¼stleniliyor. DÃ¶nem baÅŸkanÄ± Ã¼lke, AB Konseyi toplantÄ±larÄ±na baÅŸkanlÄ±k ediyor ve AB iÃ§in Ã¶ncelikli konularÄ±n belirlenmesini saÄŸlÄ±yor.
2018'in ikinci yarÄ±sÄ±ndaÂ AB DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Avusturya devralacak.Â Â
16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi, annesi ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin duruÅŸmasÄ± iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™da yer alan Ramallah kentinin batÄ±sÄ±ndaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,"Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin bu stratejisi Filistinâ€™i yok etme ve tarihi Filistin topraklarÄ±nda â€˜bÃ¼yÃ¼k Ä°srailâ€™ projesini uygulama esasÄ± Ã¼zerine belirlenmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k krizinin maliyetini, "rahatÃ§a bir milyar avro" olarak aÃ§Ä±klayan Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, bÃ¶lgedeki giriÅŸimlerin aÅŸÄ±rÄ± huzursuzluk ve gÃ¼vensizliÄŸe neden olduÄŸunu ifade etti.
Ãœlkede, "ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, konaklama, ve bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri" gibi birÃ§ok alanda yÃ¼zde 5 KDV uygulamasÄ±na baÅŸlandÄ±
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinde 9 Taliban Ã¼yesi silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak teslim oldu.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Katar ile iÅŸ birliÄŸimiz e-ticaretle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak. DiÄŸer alanlarda da yaygÄ±nlaÅŸacak ve iki Ã¼lkenin baÅŸka yerlerde iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ±nÄ±n yolunu aÃ§acak" dedi
BelÃ§ika ve Hollanda, 1 Ocak itibarÄ±yla anlaÅŸmayla toprak deÄŸiÅŸimi yaptÄ±
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, gelecek ay dÃ¼zenlenecek 2018 Pyeong Chang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±na heyet gÃ¶nderebileceklerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±.
Afrika Boynuzunun en bÃ¼yÃ¼k ve en modern saÄŸlÄ±k kurumu "Recep Tayyip ErdoÄŸan Hastanesi" ve "Somali KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk Hastanesi" Somali halkÄ±na umut oldu
KKTC'de alkollÃ¼ araÃ§ kullanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ iki kiÅŸinin Ã¶lmesine sebep oldu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tutuklandÄ±
Ä°ran devlet televizyonu, Ã¼lkedeki protestolarda 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu
Bulgaristan, AB Konseyi DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± 30 Haziran 2018'e kadar yÃ¼rÃ¼tecek
Endonezyaâ€™nÄ±n Kuzey Kalimantan eyaletinde, yolcu teknesinin alabora olmasÄ± sonucu 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Netanyahu'nun lideri olduÄŸu Likud Partisi Merkez Komitesi, iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraÄŸÄ± olan BatÄ± Åžeria'daki yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi iÅŸgal birimlerinin Ä°srail'e ilhak edilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
Maduro, hÃ¼kÃ¼metin asgari Ã¼crete yÃ¼zde 40 zam yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
On binlerce MÃ¼slÃ¼manÄ± bir araya getiren Amerika MÃ¼slÃ¼man Cemiyeti ve Kuzey Amerika Ä°slam CamiasÄ± Kongresi sona erdi. Trumpâ€™Ä±n baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylem kongrenin paralel devam eden 11 oturumunun konusunu oluÅŸturdu.