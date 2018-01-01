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18:09, 01 Ocak 2018 Pazartesi
OrtadoÄŸu
13:14, 01 Ocak 2018 Pazartesi

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Ä°ran'daki gÃ¶sterilerde 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ran'daki gÃ¶sterilerde 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°ran devlet televizyonu, Ã¼lkedeki protestolarda 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'daki hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 10'a yÃ¼kselirken, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n ise en az 377 olduÄŸu bildirildi.

Ä°ranlÄ± Ä°ÅŸÃ§iler AjansÄ± ILNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Huzistan Eyaleti'ne baÄŸlÄ± Ä°ze kenti milletvekili Hidayetullah Hadimi, mecliste yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Ä°ze kentinde dÃ¼n geceÂ dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde 2 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ran'Ä±n Ã§eÅŸitli ÅŸehirlerinde devlet yetkililerinin yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re ise eylemlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana Ã¼lke genelinde 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

GÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda Tahran'da 200, Erak kentinde 100, Ä°sfahan'da 60, BatÄ± Azerbaycan Eyaletinde 10 ve Rebatkerim ilÃ§esinde 7 kiÅŸi olmak Ã¼zere Ã¼lke genelinde 377 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

MeÅŸhed kentinde perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ herhangi bir siyasi partinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± olmadan toplanan bir grup, Ã¼lkedeki ekonomik ÅŸartlarÄ± protesto etmek amacÄ±yla gÃ¶steriler dÃ¼zenlemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶steriler, rejim muhalifi protestolara dÃ¶nÃ¼ÅŸerek birÃ§ok kente yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular iran Ä°ran protesto
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