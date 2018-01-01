KKTC'de alkollÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼ iki cana mal oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde (KKTC) GÃ¼zelyurt-Girne yolunda meydana gelen kazada iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Alsancak mevkisinde Adnan Tokmak yÃ¶netimindeki araÃ§ karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen araÃ§la Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.
Yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde yaÅŸanan kazada aÄŸÄ±r yaralanan biri kadÄ±n iki kiÅŸi kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± Girne Dr. AkÃ§iÃ§ek Hastanesiâ€™nde kurtarÄ±lamadÄ±.
Ã–len kiÅŸilerin kimlikleri henÃ¼z belirlenemezken, alkollÃ¼ olduÄŸu tespit edilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Tokmak tutuklandÄ±.
16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi, annesi ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin duruÅŸmasÄ± iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™da yer alan Ramallah kentinin batÄ±sÄ±ndaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,"Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin bu stratejisi Filistinâ€™i yok etme ve tarihi Filistin topraklarÄ±nda â€˜bÃ¼yÃ¼k Ä°srailâ€™ projesini uygulama esasÄ± Ã¼zerine belirlenmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k krizinin maliyetini, "rahatÃ§a bir milyar avro" olarak aÃ§Ä±klayan Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, bÃ¶lgedeki giriÅŸimlerin aÅŸÄ±rÄ± huzursuzluk ve gÃ¼vensizliÄŸe neden olduÄŸunu ifade etti.
Ãœlkede, "ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, konaklama, ve bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri" gibi birÃ§ok alanda yÃ¼zde 5 KDV uygulamasÄ±na baÅŸlandÄ±
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinde 9 Taliban Ã¼yesi silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak teslim oldu.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Katar ile iÅŸ birliÄŸimiz e-ticaretle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak. DiÄŸer alanlarda da yaygÄ±nlaÅŸacak ve iki Ã¼lkenin baÅŸka yerlerde iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ±nÄ±n yolunu aÃ§acak" dedi
BelÃ§ika ve Hollanda, 1 Ocak itibarÄ±yla anlaÅŸmayla toprak deÄŸiÅŸimi yaptÄ±
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, gelecek ay dÃ¼zenlenecek 2018 Pyeong Chang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±na heyet gÃ¶nderebileceklerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±.
Afrika Boynuzunun en bÃ¼yÃ¼k ve en modern saÄŸlÄ±k kurumu "Recep Tayyip ErdoÄŸan Hastanesi" ve "Somali KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk Hastanesi" Somali halkÄ±na umut oldu
KKTC'de alkollÃ¼ araÃ§ kullanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ iki kiÅŸinin Ã¶lmesine sebep oldu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tutuklandÄ±
Ä°ran devlet televizyonu, Ã¼lkedeki protestolarda 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu
Bulgaristan, AB Konseyi DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± 30 Haziran 2018'e kadar yÃ¼rÃ¼tecek
Endonezyaâ€™nÄ±n Kuzey Kalimantan eyaletinde, yolcu teknesinin alabora olmasÄ± sonucu 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Netanyahu'nun lideri olduÄŸu Likud Partisi Merkez Komitesi, iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraÄŸÄ± olan BatÄ± Åžeria'daki yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi iÅŸgal birimlerinin Ä°srail'e ilhak edilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
Maduro, hÃ¼kÃ¼metin asgari Ã¼crete yÃ¼zde 40 zam yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
On binlerce MÃ¼slÃ¼manÄ± bir araya getiren Amerika MÃ¼slÃ¼man Cemiyeti ve Kuzey Amerika Ä°slam CamiasÄ± Kongresi sona erdi. Trumpâ€™Ä±n baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylem kongrenin paralel devam eden 11 oturumunun konusunu oluÅŸturdu.