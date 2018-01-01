13:57, 01 Ocak 2018 Pazartesi

"TÃ¼rk hastaneleri, Somali halkÄ±na umut oldu"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'daki TÃ¼rk hastaneleri sahip olduÄŸu geliÅŸmiÅŸ tÄ±bbi ekipmanlar ve modern cihazlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve hasta kapasitesi ile Somali halkÄ±nÄ±n umudu oldu.

Resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± Ocak 2015'te CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve eski Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Åžeyh Mahmud'un katÄ±lÄ±mlarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "Recep Tayyip ErdoÄŸan Hastanesi" ile YardÄ±meli DerneÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan "Somali KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk Hastanesi", saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde tÃ¼rlÃ¼ sorunlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede halka kendi yurtlarÄ±nda tedavi gÃ¶rme imkanÄ± saÄŸlÄ±yor.

Siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n beraberinde getirdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmalar, salgÄ±n hastalÄ±klar ve kuraklÄ±k gibi Ã§eÅŸitli sorunlarla mÃ¼cadele eden Ã¼lkede, eski bir hastanenin enkazÄ± Ã¼zerinde inÅŸa edilen, en geliÅŸmiÅŸ tÄ±bbi ekipmanlar ve modern cihazlarla donatÄ±lan Recep Tayyip ErdoÄŸan Hastanesi bugÃ¼n, Afrika Boynuzu'nun en modern hastanesinden biri olarak gÃ¶steriliyor.

Hastanenin mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Ekci, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kÄ±sa ismiyle "ErdoÄŸan Hastanesi" olarak bilinen saÄŸlÄ±k kurumunun aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± 2013 yÄ±lÄ± sonundan bu yana Somali halkÄ±na bÃ¼yÃ¼k hizmetler sunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ekci, Somalilerin Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cretler karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ve tÃ¼m tÄ±bbi birimlerde hizmet alabilmelerinden dolayÄ± ErdoÄŸan Hastanesini Ã¶zellikle tercih ettiÄŸini ifade etti.

Acil bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 24 saat aÃ§Ä±k olduÄŸunu belirten Ekci, hastanede ayda yaklaÅŸÄ±k 11 bin hastaya hizmet verildiÄŸini, bunun da yÄ±lda 132 bin kiÅŸiye tekabÃ¼l ettiÄŸini dile getirdi.

Ekci, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ismini taÅŸÄ±yan Afrika'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hastanesiyle ilgili ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

"Hastanede ameliyathane, YoÄŸun BakÄ±m Ãœnitesi, laboratuvarlar, Manyetik Rezonans GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme (Emar- MR) Birimi, KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum, Radyoloji, Diyaliz, Fizyoterapi'nin yanÄ±nda diÄŸer bÃ¶lÃ¼mler de mevcut. AÃ§Ä±k ameliyatlar yapÄ±lÄ±yor, lazer tekniÄŸi kullanÄ±lÄ±yor. Acil vakalarla birlikte ayda yaklaÅŸÄ±k 620 operasyon yapÄ±lÄ±yor. Yirmi beÅŸ yataklÄ± diyaliz bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ayda bini aÅŸkÄ±n bÃ¶brek hastasÄ±nÄ± kabul ediyor."

Kenya, Etiyopya ve Cibuti'den de hasta kabul ettiklerine iÅŸaret eden Ekci, 2018'de baÅŸkentteki diÄŸer bÃ¼yÃ¼k hastanelerin hizmet kalitesini yÃ¼kseltmek iÃ§in Ã§eÅŸitli uzmanlÄ±klarda tÄ±bbi ve idari kadro yetiÅŸtirilmesi iÃ§in eÄŸitim vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼'ndeki uzman doktorlardan Ä°brahim Abdullah Cevlid de en geliÅŸmiÅŸ tÄ±bbi ekipmanlara ve modern cihazlara sahip ErdoÄŸan Hastanesinin, diÄŸer saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±nda Ã§are bulamayan hastalar iÃ§in umut kapÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Cevlid, hastanenin Ã¼lkedeki saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n canlanmasÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hastalarÄ±n yÃ¼ksek paralar Ã¶deyerek yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tedavi olmaktan kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Hastanenin en bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mlerden biri olan Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde 4'Ã¼ TÃ¼rk 6 doktorun gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Cevlid, Yeni DoÄŸan Ãœnitesi ve acil kÄ±sÄ±mlarÄ±yla gÃ¼nde ortalama 120, ayda ise 3 bin 200 Ã§ocuÄŸa bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kurumda bebeklik dÃ¶nemi aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±

SOMALÄ°'NÄ°N ATAN KALBÄ°

Hastaneyi, halkÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n hayatÄ±ndaki yerinden dolayÄ± Somali'nin "atan kalbi" olarak nitelendiren acil bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¶revli Doktor Mustafa Enes ise "Ã–zellikle Somali'de 14 Ekim'de yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bile gÃ¶rmediÄŸim acil vakalara ÅŸahit oldum. OldukÃ§a profesyonel bir ÅŸekilde mÃ¼dahale ettik. Burada pek Ã§ok kiÅŸinin hayatÄ± kurtarÄ±ldÄ±. BazÄ±larÄ±nÄ± da tedavi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderdik." dedi.

Somali'nin Tanzanya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Muhammed Hasan Abdi de hastanenin hizmetlerinden kendisinin de faydalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Burada diyalize girdiÄŸini kaydeden Abdi, hastaneyi tercih etme sebebine iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Hastane, en iyi kadro ve en modern ekipmanlarla donatÄ±lmÄ±ÅŸ. Bu fark hastalarÄ±n gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mÄ±yor. Ã–te yandan kurumda bir Ã§ok hizmet Ã¼cretsiz sunuluyor. Bu da vatandaÅŸlarÄ± buraya Ã§ekiyor."

TÃœRKÄ°YE'YE TEÅžEKKÃœR

Abdi, TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼metine ve halkÄ±na Somali'ye verdiÄŸi destekten dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti.

Somalili 8 Ã§ocuk annesi Hava Ahmed de haftanÄ±n iki gÃ¼nÃ¼ diyalize girmek iÃ§in hastaneye geldiÄŸini belirterek, "ElhamdÃ¼lillah bu hastane sayesinde saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ma kavuÅŸtum. Hastaneye ve bize yardÄ±m eli uzatan TÃ¼rkiye'ye Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum." dedi.

YardÄ±meli UluslararasÄ± Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸinin inÅŸa ettiÄŸi Somali KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk Hastanesi de Recep Tayyip ErdoÄŸan Hastanesinden sonra Ã¼lkenin en prestijli ikinci saÄŸlÄ±k kuruluÅŸu olarak biliniyor.

DerneÄŸin Somali'deki koordinatÃ¶rÃ¼ Celal Tekcan, TÃ¼rkiye'nin Somalili kardeÅŸlerine destek iÃ§in yaptÄ±rmÄ±ÅŸ olduÄŸu hastanenin en modern tÄ±bbi ekipmanlarla donatÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸunun Ã¶ncelikli hedefinin, kÄ±tlÄ±k ve salgÄ±n hastalÄ±klarÄ±n odaÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ± kurtarmak olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Tekcan, "Somali halkÄ±nÄ±n da onurlu bir hayat yaÅŸama hakkÄ± var. Bunun iÃ§in 5 yaÅŸ altÄ± Ã§ocuklar arasÄ±ndaki Ã¶lÃ¼m oranÄ±nÄ± azaltmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

Hastanenin mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdurrezak Hasan Hamed, TÃ¼rkiye'nin baÅŸta uzun yÄ±llardÄ±r kÃ¶tÃ¼ye giden saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼ olmak Ã¼zere Ã¼lkedeki pek Ã§ok alanda kalkÄ±nma projesine katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ãœlkedeki kadÄ±n doÄŸum ve Ã§ocuk hastanelerinin yetersizliÄŸinden dolayÄ± Ã§ocuklarÄ±n salgÄ±n hastalarÄ±n hedefi haline geldiÄŸini vurgulayan Hamed, TÃ¼rkiye'nin inÅŸa ettiÄŸi hastanenin, Ã§ocuklara ve annelere umut olduÄŸunu dile getirdi.

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n geÃ§en yÄ±l yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Somali, dÃ¼nyada 5 yaÅŸ altÄ± Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerinin en sÄ±k yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda geliyor, Ã¼lkede doÄŸan her 8 Ã§ocuktan biri hayatÄ±nÄ± kaybediyor.

YaklaÅŸÄ±k 12 milyon nÃ¼fusa sahip Somali'de, 1991'den bu yana iÃ§ savaÅŸ yaÅŸanÄ±yor. Somali ayrÄ±ca, 2004'ten bu yana terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ EÅŸ-Åžebab'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele veriyor.

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