GÃ¼ncelleme: 13:50, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Ekmekte yeni dÃ¶nem bugÃ¼n baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "TÃ¼rk GÄ±da Kodeksi Ekmek ve Ekmek Ã‡eÅŸitleri TebliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle bugÃ¼n itibarÄ±ylaÂ ekmekte yeni dÃ¶nem baÅŸladÄ±.

Ekmek Ã§eÅŸitlerinin bugÃ¼nden itibaren en az 200 gram aÄŸÄ±rlÄ±ktan baÅŸlamak Ã¼zere 10'ar gram artÄ±rÄ±larak piyasaya arz edilmesiyle ekmek israfÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi hedefleniyor.

TÃ¼rkiye FÄ±rÄ±ncÄ±lar Federasyonu BaÅŸkanÄ± Halil Ä°brahim BalcÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hem fiyat istikrarÄ±nÄ±n korunmasÄ± hem de ekmek israfÄ±nÄ±n Ã¶nlenebilmesi iÃ§in ekmek gramajÄ±nÄ±n 200 gramdan baÅŸlayarak 10 gram ve katlarÄ± ÅŸeklinde artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n daha doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yeni uygulamayla, gÃ¼nlÃ¼k Ã¼retilen 90 milyon 900 bin ekmekte israf oranÄ±nÄ±n Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azalacaÄŸÄ±nÄ± belirten BalcÄ±, "Ä°lk Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zda ekmek israfÄ±nÄ±n 6 milyondan 4 milyon 900 bin adede kadar dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi elimizdeki somut verilerdir. 2018 yÄ±lÄ± inanÄ±yorum ki israfÄ±n en alt seviyelere ineceÄŸi yÄ±l olacaktÄ±r. Ekmek Ã¼reticileri olarak bu Ã§alÄ±ÅŸmayla ekonomimize de Ã¶nemli bir katma deÄŸer yaratacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." dedi.