GÃ¼ney Kore Kuzey'in

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, gelecek ay dÃ¼zenlenecek 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±na heyet gÃ¶nderebileceklerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±.
Yonhap AjansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Park Soo-hyun, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore liderinin, olimpiyatlara heyet gÃ¶nderme yÃ¶nÃ¼ndeki istekliliÄŸini ifade etmiÅŸ olmasÄ±ndan ve Koreler arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸmesi gerektiÄŸini kabul ederek bu konuda Seul ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduÄŸunu belirtmesinden memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Park, "OyunlarÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± lansmanÄ± sadece Kore yarÄ±madasÄ±nda deÄŸil aynÄ± zamanda DoÄŸu Asya ve dÃ¼nyanÄ±n geri kalanÄ±nda istikrara katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r." dedi.
2018 PyeongChang OlimpiyatlarÄ± Organizasyon Komitesi BaÅŸkanÄ± Lee Hee-beom da Kuzey Kore'nin Olimpiyat oyunlarÄ±nda yer alma konusunda isteÄŸini gÃ¶stermesini "olumlu bir iÅŸaret" olarak nitelendirerek, bu tutumun, "YÄ±lbaÅŸÄ± GÃ¼nÃ¼ hediyesine" benzer olduÄŸunu kaydetti.
Kim Jong-un, yeni yÄ±l konuÅŸmasÄ±nda, Kore yarÄ±madasÄ±nda askeri gerilimin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve GÃ¼ney Kore ile iliÅŸkilerin geliÅŸmesi gerektiÄŸini belirtmiÅŸti.
GÃ¼ney Kore'de dÃ¼zenlenecek 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±na heyet gÃ¶nderilebileceÄŸini kaydeden Kim, bu konuda Seul ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.
"GÃ¼ney Kore'de dÃ¼zenlenecek KÄ±ÅŸ OyunlarÄ±, Ã¼lke iÃ§in iyi bir fÄ±rsat olacaktÄ±r. KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ± diliyoruz. Heyet gÃ¶nderilmesi dahil Ã§eÅŸitli adÄ±mlar atmaya hazÄ±rÄ±z." diyen Kim, bu amaÃ§la iki Kore'den yetkililerin acilen buluÅŸabileceklerini sÃ¶ylemiÅŸti.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, gelecek ay dÃ¼zenlenecek 2018 Pyeong Chang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±na heyet gÃ¶nderebileceklerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±.
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