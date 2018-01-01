GÃ¼ncelleme: 14:05, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Diyanet'in alacaÄŸÄ± 9 bin 500 personel iÃ§in ÅŸartlar aÃ§Ä±klandÄ±





Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, tasÌ§ra tesÌ§kilatÄ±ndaki soÌˆzlesÌ§meli pozisyonlarÄ±na, sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navla 3 bin Kur'an kursu oÌˆgÌ†reticisi, 6 bin imam hatip ve 500 muÌˆezzin kayyÄ±m alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin ilan Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yayÄ±nlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca 9 bin 500 personel alÄ±nacaÄŸÄ±na iliÅŸkin duyuru Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yapÄ±ldÄ±.Â Â Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesindeki ilana gÃ¶re, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, tasÌ§ra tesÌ§kilatÄ±ndaki soÌˆzlesÌ§meli pozisyonlara 3 bin Kur'an kursu oÌˆgÌ†reticisi, 6 bin imam hatip ve 500 muÌˆezzin kayyÄ±m alÄ±nacak.Â Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca belirtilen sÃ¶zleÅŸmeli pozisyonlara baÅŸvurmak iÃ§in, IÌ‡lahiyat FakuÌˆltesi, lisans mezunlarÄ± icÌ§in 2016 yÄ±lÄ± KPSS (B) grubu KPSSP124, Ã¶n lisans mezunlarÄ± icÌ§in 2016 yÄ±lÄ± KPSS (B) grubu KPSSP123, ortaoÌˆgÌ†retim mezunlarÄ± icÌ§in 2016 yÄ±lÄ± KPSS (B) grubu KPSSP122 puan tuÌˆruÌˆnden en az 50 puan almÄ±sÌ§ olmak gerekiyor.Â Ã–te yandan, muÌˆezzin kayyÄ±m kadrosuna basÌ§vuracak lise mezunlarÄ± icÌ§in hafÄ±zlÄ±k belgesine sahip, Kur'an kursu Ã¶ÄŸreticileri iÃ§in de bayan olma ÅŸartÄ± aranÄ±yor. Adaylar, 16 Ocak 2018'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/" adresinden sÄ±nav basÌ§vuru programÄ± aracÄ±lÄ±gÌ†Ä± ile sÄ±nav basÌ§vuru formunu dolduracak. BasÌ§vuru formunu dolduran adaylar, sÄ±nav basÌ§vurularÄ±nÄ± onaylatmak uÌˆzere istenen belgelerle herhangi bir il muÌˆftuÌˆluÌˆgÌ†uÌˆneÂ sÌ§ahsen muÌˆracaat edecek. Yurt dÄ±sÌ§Ä±ndan sÄ±nava muÌˆracaat edecek adaylar adÄ±na, istenen belgeleri getirmeleri halinde uÌˆcÌ§uÌˆncuÌˆ sÌ§ahÄ±slar muÌˆracaat isÌ§lemini yapabilecek. KONTENJAN SAYISININ ÃœÃ‡ KATI ADAY SOÌˆZLUÌˆ SINAVA CÌ§AGÌ†RILACAK Ä°lan edilen pozisyonlara yÃ¶nelik sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, DiyarbakÄ±r, Erzurum, ElazÄ±gÌ†, IÌ‡zmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, TekirdagÌ†, IÌ‡stanbul, Trabzon, Samsun, SÌ§anlÄ±urfa, Rize ve Van illerindeki sÄ±nav merkezlerinde yapÄ±lacak. SÄ±nav tarihi, basÌ§vurularÄ±n alÄ±nmasÄ± ve sÄ±nav icÌ§in gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ±n tamamlanmasÄ±ndan sonra Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesindeÂ ilan edilecek. KPSS puanÄ± en yuÌˆksek olan adaydan basÌ§lamak uÌˆzere ilan edilen kontenjan sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ katÄ± aday soÌˆzluÌˆ sÄ±nava cÌ§agÌ†rÄ±lacak. Adaylar sÄ±nav konularÄ±ndan 100 tam puan uÌˆzerinden degÌ†erlendirilecek. SÄ±navda basÌ§arÄ±lÄ± sayÄ±labilmek icÌ§in sÄ±nav komisyonu uÌˆyelerinin her birinin ayrÄ± ayrÄ± verdikleri puanlarÄ±n aritmetik ortalamasÄ±nÄ±n en az 70 puan olmasÄ± gerekiyor. BasÌ§arÄ± sÄ±ralamasÄ± soÌˆzluÌˆ sÄ±nav puanÄ± esas alÄ±narak yapÄ±lacak.Â Â

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