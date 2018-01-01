GÃ¼ncelleme: 14:22, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Son bir haftada 13 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yurt genelinde 25 AralÄ±k 2017-1 Ocak 2018 tarihlerinde dÃ¼zenlenenÂ terÃ¶r operasyonlarÄ±ndaÂ 13 terÃ¶ristinÂ etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son bir haftada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince bin 119 operasyon dÃ¼zenlendi.

OperasyonlardaÂ bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 125,Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžÂ ile irtibatlÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 325,Â FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±Â (FETÃ–/PDY) ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 493, sol terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da 5 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

PlanlÄ± operasyonlarda 948'i terÃ¶r suÃ§larÄ±, 98'i dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ ve 3 bin 764'Ã¼ uyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±ndan olmak Ã¼zere 4 bin 810 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.

Operasyonlarda 5'i Ã¶lÃ¼, 7'si saÄŸ ve biri teslim olmak Ã¼zere 13 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.Â

Van, Tunceli, Erzincan, IÄŸdÄ±r, Bitlis, Osmaniye ve ÅžÄ±rnak'taki operasyonlarda Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan 71 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸara ile tuzaklanan 23 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edildi.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 262 kilogram madde, 13 el bombasÄ±, 17'si aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere 21 silah ile 7 bin 431 muhtelif mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.

AyrÄ±ca, 19-31 AralÄ±k tarihlerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n yÄ±lbaÅŸÄ±nda eylem yapma ihtimaline karÅŸÄ± 32 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda 361 kiÅŸi yakalandÄ±. Operasyonlarda bir canlÄ± bomba yeleÄŸi, tabanca-av tÃ¼feÄŸi ile muhtelif mÃ¼himmat ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildi.

UYUÅžTURUCU OPERASYONLARI

UyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± ile kaÃ§akÃ§Ä±lara yÃ¶nelik 77 ilde 2 bin 844 operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda 447 kilogram esrar, 742 kilogram eroin, 2,26 kilogram kokain, 13,26 kilogram metamfetamin, 5,78 kilogram afyon, 11 bin 914 uyuÅŸturucu hap, 30,3 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 433 kÃ¶k kenevir ile 532 bin 878 paket kaÃ§ak sigara ve 97 ton 280 litre akaryakÄ±t ele geÃ§irildi.

Operasyonlarda 3 bin 764 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AyrÄ±ca, 52 ildeki sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyonlarda 322 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.Â

YÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesinde alkollÃ¼ iÃ§ki kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve sahteciliÄŸinin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik 26 AralÄ±k'ta yurt genelinde 2 bin 329 ekipteki 7 bin 85 personelin katÄ±lÄ±mÄ± ile "Alkol Operasyonu" gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

Operasyonda bir sahte alkollÃ¼ iÃ§ki imalathanesi ile 68 alkollÃ¼ iÃ§ki satÄ±ÅŸ izin belgesi olmayan iÅŸ yeri tespit edildi, 11 bin 366 ÅŸiÅŸe kaÃ§ak iÃ§ki ele geÃ§irildi.

SÄ°BER SUÃ‡LARLA MÃœCADELE

FETÃ–/PDY, PKK/TAK ve DEAÅž gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r propagandasÄ± yapan, bu Ã¶rgÃ¼tleri Ã¶ven, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, halkÄ± kin, nefret ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk eden, devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaretlerde bulunan, devletin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve toplumun can gÃ¼venliÄŸine kasteden, nefret sÃ¶ylemleri iÃ§eren 621 sosyal medya hesabÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±larak, tespit edilen 130 kiÅŸiye yasal iÅŸlem uygulandÄ±.

DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da 444'Ã¼ denizlerde olmak Ã¼zere 2 bin 645 kiÅŸi yakalandÄ±, bu kiÅŸilere organizatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 98 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

"TÃœRKÄ°YE GÃœVEN HUZUR-9" UYGULAMASI

Ãœlke genelinde Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca eÅŸ zamanlÄ± ve koordineli olarak, vatandaÅŸlarÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde geÃ§irmelerinin saÄŸlanmasÄ±, baÅŸta asayiÅŸ, narkotik ve terÃ¶r olaylarÄ± olmak Ã¼zere suÃ§ iÅŸleme amacÄ±ndakilerin caydÄ±rÄ±lmasÄ±, aranan ÅŸahÄ±s ve araÃ§larÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla 29 AralÄ±k'ta bugÃ¼ne kadar gerÃ§ekleÅŸtirilen uygulamalar iÃ§inde en yÃ¼ksek katÄ±lÄ±mlÄ±sÄ± olan, 14 bin 584 ekipteki 80 bin 757 personelin gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±, 33 hava ve 70 deniz aracÄ± ile 305 dedektÃ¶r kÃ¶peÄŸin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 4 bin 315 hassas nokta ve 14 bin 574 umuma aÃ§Ä±k yerde "TÃ¼rkiye GÃ¼ven Huzur-9" uygulamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.