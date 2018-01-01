TYB 2017 Yılı Ödülleri açıklandı

Türkiye Yazarlar Birliği 2017 yılında ülkemizde yaşanan kültür, sanat ve fikir hayatındaki gelişmeleri değerlendirerek, “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”nı yılın ilk günü açıkladı.
2017 Yılının “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”
Hikâye: Naime Erkovan, Olay Berlin’de Geçiyor kitabıyla, (Şule Yayınları)
Şiir: Cevdet Karal, Uzun Sürdü Hazırlığım kitabıyla, (Everest Yayınları)
Roman: Ali Emre, Nureddin Zengi romanıyla, (Temmuz Yayınları)
Deneme: Gökhan Özcan, Göz Ağrısı kitabıyla, (Vadi Yayınları)
Fikir: Mete Gündoğan, Narkoz eseriyle, (Destek Yayınları)
Araştırma: Ejder Okumuş, Din ve Toplumsal Çatışma kitabıyla, (İnsan Yayınları)
İnceleme: Yusuf Turan Günaydın, Akif kitabıyla, (Kopernik Yayınları)
Edebi Tenkit: İbrahim Demirci, Ahmet Haşim’in Nesirleri kitabıyla, (Ebabil Yayınları)
Hatıra: Rasim Cinisli, Bir Devrin Hafızası kitabıyla, (Doğan Kitap)
Gezi: Hacı İbrahim Mutlu, İyilik Yolunda Uzaklar Yakın kitabıyla, (Fecr Yayınları)
Tercüme: Hicabi Kırlangıç, Mesnevi Manzum Çeviri kitabıyla, (Hece Yayınları)
Biyografi: Dursun Gürlek, İbnülemin Mahmut Kemal İnal kitabıyla, (Kubbealtı Yayınları)
Çocuk Yayınları: Uçan At Yayınları,
Basın Fıkra: Elif Sönmezışık (Yenisöz Gazetesi)
Basın Fikir: Kenan Alpay (Yeni Akit Gazetesi)
Dergi Yayıncılığı: Edebiyat Ortamı,
Türk Müziği: Mehmet Kemiksiz Akif İklimi albümü,
Şehir Kitapları: Bolu Belediyesi
TV Programı: Şule Kala moderatörlüğünde Eksen İnsan, TRT Diyanet
Radyo Programı: Levent Dönmez Dil Yaresi, NTV
Kitap Yayıncılığı;
Kamu yayıncılığı: Bilgi Üniversitesi
Özel yayıncılık: Eski-Yeni
Yayıncılık Özel Ödülü: İslam Düşünce Atlası (Konya Büyükşehir Belediyesi ve İLEM)
Kültür ve sanat hayatımıza yaptıkları uzun süreli katkılarından dolayı Üstün Hizmet Ödülü:
Mehmet Genç
Metin Ünal Mengüşoğlu
M. Recai Kutan
Kaynak: Dünya Bizim
Sağlık Eski Bakanı, Bursa Milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoğlu, "Zenginimiz vizyonunu geliştirme adına okumalar yapmalı. Böylelikle hikmet sahibi, vizyon sahibi olmalı. Toplumumuzda hikmet sahibi zenginlerin sayısı artmalı ki sosyal doku daha sağlıklı hale gelsin.” dedi
Türkiye Yazarlar Birliği 2017 yılı 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları'nı açıkladı.
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