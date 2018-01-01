TYB 2017 Yılı Ödülleri açıklandı

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıkları Meclis takibinde

TBMM Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu Başkanı İsen: "Gerçekten büyük bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Türkiye artık bu eserlerin daha çok farkında ve bunların sadece potansiyel konumu itibarıyla değil, korunup kollanması ve dünya uygarlığına katkı sağlayacak bir biçimde yeniden düzenlenmesi noktasında da gayretler gösteriyor" dedi