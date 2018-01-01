14:39, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Erzurum'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi: 18 yaralÄ±





Erzurum'un Aziziye ilÃ§esinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 18 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu Erzurum-Erzincan karayolunda Erzincan yÃ¶nÃ¼ne giden sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ henÃ¼z belirlenemeyen Ä°ran plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼, AÅŸkale-Ä°spir yol ayrÄ±mÄ±nda ÅŸarampole devrildi. Kazada otobÃ¼steki 18 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, jandarma, AFAD ve saÄŸlÄ±k ekiplerince, araÃ§tan Ã§Ä±karÄ±larak yakÄ±ndaki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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