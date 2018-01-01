BelÃ§ika ve Hollanda arasÄ±nda toprak takasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BelÃ§ika ve Hollanda arasÄ±nda yetki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±na neden olan topraklara yÃ¶nelik yeni sÄ±nÄ±r anlaÅŸmasÄ±, resmi onaylarÄ±n ardÄ±ndan 1 Ocak'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
AnlaÅŸmayla, Hollanda 160 dÃ¶nÃ¼m kadar bir alan karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda BelÃ§ika'yla 30 dÃ¶nÃ¼m alanÄ± takas etti.
Takas, iki Ã¼lkeyi ayÄ±ran Meuse nehrinin hemen kÄ±yÄ±sÄ±ndaki BelÃ§ika'ya ait alanda 4 yÄ±l Ã¶nce baÅŸsÄ±z bir cesedin bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼ndeme geldi.
Her ne kadar toprak parÃ§asÄ±, Hollanda gibi nehrin kuzeyinde yer alsa da BelÃ§ika'ya ait olduÄŸu iÃ§in Hollanda polisleri duruma mÃ¼dahale edemedi.
BelÃ§ikalÄ± polisler de o bÃ¶lgeye BelÃ§ika'dan kara baÄŸlantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ve Hollanda'dan da geÃ§iÅŸ izni alamadÄ±klarÄ± iÃ§in gitmekte zorlandÄ±. Botlarla, cesedin olduÄŸu yere giden polis, savcÄ± ve adli tÄ±p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± bÃ¼yÃ¼k zorluk yaÅŸadÄ±.
15 futbol sahasÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki yer, zamanla uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± ve kaÃ§aklarÄ±n uÄŸrak mekanÄ± haline de geldi. Buraya mukabil nehrin BelÃ§ika gibi gÃ¼neyinde ise gÃ¶rece daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir yer de Hollanda'ya aitti.
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rÄ±n belirlendiÄŸi 1843'ten sonra yapÄ±lan takastan her ne kadar BelÃ§ika'nÄ±n payÄ±na daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir toprak dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olsa da hem BelÃ§ika hem de Hollanda durumdan memnun.
16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi, annesi ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin duruÅŸmasÄ± iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™da yer alan Ramallah kentinin batÄ±sÄ±ndaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,"Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin bu stratejisi Filistinâ€™i yok etme ve tarihi Filistin topraklarÄ±nda â€˜bÃ¼yÃ¼k Ä°srailâ€™ projesini uygulama esasÄ± Ã¼zerine belirlenmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k krizinin maliyetini, "rahatÃ§a bir milyar avro" olarak aÃ§Ä±klayan Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, bÃ¶lgedeki giriÅŸimlerin aÅŸÄ±rÄ± huzursuzluk ve gÃ¼vensizliÄŸe neden olduÄŸunu ifade etti.
Ãœlkede, "ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, konaklama, ve bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri" gibi birÃ§ok alanda yÃ¼zde 5 KDV uygulamasÄ±na baÅŸlandÄ±
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinde 9 Taliban Ã¼yesi silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak teslim oldu.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Katar ile iÅŸ birliÄŸimiz e-ticaretle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak. DiÄŸer alanlarda da yaygÄ±nlaÅŸacak ve iki Ã¼lkenin baÅŸka yerlerde iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ±nÄ±n yolunu aÃ§acak" dedi
BelÃ§ika ve Hollanda, 1 Ocak itibarÄ±yla anlaÅŸmayla toprak deÄŸiÅŸimi yaptÄ±
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