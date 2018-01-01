14:50, 01 Ocak 2018 Pazartesi

BelÃ§ika ve Hollanda arasÄ±nda toprak takasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BelÃ§ika ve Hollanda arasÄ±nda yetki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±na neden olan topraklara yÃ¶nelik yeni sÄ±nÄ±r anlaÅŸmasÄ±, resmi onaylarÄ±n ardÄ±ndan 1 Ocak'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

AnlaÅŸmayla, Hollanda 160 dÃ¶nÃ¼m kadar bir alan karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda BelÃ§ika'yla 30 dÃ¶nÃ¼m alanÄ± takas etti.

Takas, iki Ã¼lkeyi ayÄ±ran Meuse nehrinin hemen kÄ±yÄ±sÄ±ndaki BelÃ§ika'ya ait alanda 4 yÄ±l Ã¶nce baÅŸsÄ±z bir cesedin bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼ndeme geldi.

Her ne kadar toprak parÃ§asÄ±, Hollanda gibi nehrin kuzeyinde yer alsa da BelÃ§ika'ya ait olduÄŸu iÃ§in Hollanda polisleri duruma mÃ¼dahale edemedi.

BelÃ§ikalÄ± polisler de o bÃ¶lgeye BelÃ§ika'dan kara baÄŸlantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ve Hollanda'dan da geÃ§iÅŸ izni alamadÄ±klarÄ± iÃ§in gitmekte zorlandÄ±. Botlarla, cesedin olduÄŸu yere giden polis, savcÄ± ve adli tÄ±p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± bÃ¼yÃ¼k zorluk yaÅŸadÄ±.

15 futbol sahasÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki yer, zamanla uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± ve kaÃ§aklarÄ±n uÄŸrak mekanÄ± haline de geldi. Buraya mukabil nehrin BelÃ§ika gibi gÃ¼neyinde ise gÃ¶rece daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir yer de Hollanda'ya aitti.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rÄ±n belirlendiÄŸi 1843'ten sonra yapÄ±lan takastan her ne kadar BelÃ§ika'nÄ±n payÄ±na daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir toprak dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olsa da hem BelÃ§ika hem de Hollanda durumdan memnun.