Katar'a e-ihracatÄ±n yolu PTT ile aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, PTT AÅž ve Katar Posta TeÅŸkilatÄ±nÄ±n iÅŸ birliÄŸiyle hizmete aÃ§Ä±lan "www.turkishsouq.qa" e-ticaret sitesine iliÅŸkin, "Katar ile iÅŸ birliÄŸimiz e-ticaretle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak. DiÄŸer alanlarda da yaygÄ±nlaÅŸacak ve iki Ã¼lkenin baÅŸka yerlerde iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ±nÄ±n yolunu aÃ§acak." dedi.
Arslan, www.turkishsouq.qaÂ e-ticaret sitesinin tanÄ±tÄ±mÄ± nedeniyle Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da dÃ¼zenlenen etkinliÄŸe facetime uygulamasÄ±yla katÄ±ldÄ±.
Bakan Arslan, TÃ¼rkiye ile Katar arasÄ±ndaki dostluÄŸun geliÅŸtirilmesi iÃ§in iki Ã¼lke posta idarelerinin iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, e-ticaret konusunda alÄ±nan mesafenin sÃ¶z konusu iÅŸ birliÄŸinin en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu bildirdi. Bu iÅŸ birliÄŸinin e-ticaret ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Arslan, "DiÄŸer alanlarda da yaygÄ±nlaÅŸacak ve iki Ã¼lkenin baÅŸka yerlerde iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ±nÄ±n yolunu aÃ§acak." diye konuÅŸtu.
Katar UlaÅŸtÄ±rma ve HaberleÅŸme BakanÄ± Casim es-Saliti de Ã¼lkelerinde e-ticaret hacminin 4 milyar Katar riyaline yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu rakamÄ±n 2020'ye kadar 10 milyar Katar riyaline ulaÅŸmasÄ±nÄ± beklediklerini sÃ¶yledi.
PTT AÅž ile yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸiyle hizmete aÃ§Ä±lan "www.turkishsouq.qa" e-ticaret sitesinden satÄ±n alÄ±nacak Ã¼rÃ¼nlerin 7 gÃ¼n iÃ§inde mÃ¼ÅŸterilere ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirten Saliti, bu sÃ¼renin kÄ±saltÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
PTT AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kenan Bozgeyik de projenin dÃ¼nyaya Ã¶rnek olacaÄŸÄ±nÄ± ve iki Ã¼lke iliÅŸkilerine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Bozgeyik, 2017 sonu itibarÄ±yla kÃ¼resel e-ticaret pazarÄ±nÄ±n 3 trilyon dolara yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, TÃ¼rkiye'nin pazardaki payÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼teceÄŸini sÃ¶yledi.
Katar ile yapÄ±lan proje sayesinde bu Ã¼lkedeki e-ticaret pazarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼tÃ¼lemesine katkÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirten Bozgeyik, "TanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lan site sayesinde KatarlÄ±lar TÃ¼rkiye'deki birÃ§ok Ã¼rÃ¼ne ulaÅŸabilecekler. Projenin ilk aÅŸamasÄ±nÄ±n hayata geÃ§mesiyle Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki ticaret geliÅŸecek, KatarlÄ± dostlarÄ±mÄ±z pek Ã§ok TÃ¼rk Ã¼rÃ¼nÃ¼ne uygun taÅŸÄ±ma bedelleriyle sahip olabilecek." dedi.
Katar Posta TeÅŸkilatÄ± Ãœst YÃ¶neticisi Faleh Al-Naemi de proje sayesinde Katar'daki mÃ¼ÅŸterilere milyonlarca Ã¼rÃ¼n sunacaklarÄ±nÄ± belirtti.
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UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Katar ile iÅŸ birliÄŸimiz e-ticaretle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak. DiÄŸer alanlarda da yaygÄ±nlaÅŸacak ve iki Ã¼lkenin baÅŸka yerlerde iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ±nÄ±n yolunu aÃ§acak" dedi
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