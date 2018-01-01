16:07, 01 Ocak 2018 Pazartesi

TaÅŸeron iÅŸÃ§ilerin kadro baÅŸvurularÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kadroya geÃ§me ÅŸartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan taÅŸeron iÅŸÃ§iler iÃ§in baÅŸvurular, yarÄ±n baÅŸlayÄ±p 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek. BaÅŸvurunun ardÄ±ndan sÃ¼reÃ§, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanÄ±", "ilana itirazlar", "itirazlarÄ±n incelenmesi ve kesin listenin ilanÄ±", "sÄ±navÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesi", "sÄ±nav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanÄ±" ÅŸeklinde devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan geÃ§meden topluca iÅŸÃ§i kadrolarÄ±na geÃ§irilecek.

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyalâ€ˆGÃ¼venlikâ€ˆBakanlÄ±ÄŸÄ±nca Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda "Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±nda Personel Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na DayalÄ± Hizmet AlÄ±mÄ± SÃ¶zleÅŸmeleri KapsamÄ±nda Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmakta Olan Ä°ÅŸÃ§ilerin SÃ¼rekli Ä°ÅŸÃ§i KadrolarÄ±na veya Mahalli Ä°dare Åžirketlerinde Ä°ÅŸÃ§i StatÃ¼sÃ¼ne GeÃ§irilmesine Ä°liÅŸkin 375 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamenin GeÃ§ici 23 ve GeÃ§ici 24'Ã¼ncÃ¼ Maddelerinin UygulanmasÄ±na Dair Usul ve EsaslarÄ±" yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, aÃ§Ä±klanan idarelerin sÃ¶z konusu bÃ¼tÃ§elerinden karÅŸÄ±lanan personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±m sÃ¶zleÅŸmeleri kapsamÄ±nda 4 AralÄ±k 2017 tarihi itibarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸanlar hak sahibi olabiliyor.

Devlet MemurlarÄ± Kanununda devlet memuru olmak ÅŸartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± istenen ilgili Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n, herhangi bir sosyal gÃ¼venlik kurumundan emeklilik, yaÅŸlÄ±lÄ±k veya malullÃ¼k aylÄ±ÄŸÄ± almaya hak kazanmamÄ±ÅŸ olmasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ±na iliÅŸkin olarak idarelere karÅŸÄ± aÃ§tÄ±klarÄ± davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceÄŸine dair idareye yazÄ±lÄ± beyanda bulunmasÄ±, idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaÄŸÄ±nÄ± ve bu haklarÄ±ndan feragat ettiÄŸine dair yazÄ±lÄ± bir sulh sÃ¶zleÅŸmesi yapmayÄ± kabul ettiÄŸini idareye yazÄ±lÄ± olarak beyan etmesi gerekecek.

ÅžartlarÄ± karÅŸÄ±layanlar baÅŸvurularÄ±nÄ±, yarÄ±n baÅŸlayÄ±p 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek 10 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼rede Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iÅŸ yerinin personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±m sÃ¶zleÅŸmesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birimine ilgili formu eksiksiz doldurup, dilekÃ§e de ekleyerek yapacak.

BaÅŸvurularÄ±n ardÄ±ndan, Tespit Komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanÄ±nÄ±n 12 Ocak-20 Åžubat, ilana itirazlarÄ±n 21-23 Åžubat, itirazlarÄ±n incelenmesi ve kesin listenin ilanÄ±nÄ±n 24 Åžubat-2 Mart, sÄ±navÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesinin 3-22 Mart, sÄ±nav kuruluna itirazÄ±n 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanÄ±nÄ±n ise 27-31 Mart tarih aralÄ±klarÄ±nda yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki tavsiye niteliÄŸindeki takvim iÅŸletilecek. TÃ¼m bu aÅŸamalarÄ±n ardÄ±ndan, hak sahipleri 2 Nisan geÃ§meden topluca iÅŸÃ§i kadrolarÄ±na geÃ§irilecek.

Tespit komisyonu en az Ã¼Ã§ kiÅŸiden oluÅŸacak, iki yedek Ã¼yesi olacak. Komisyon, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±yla toplanacak ve oy Ã§okluÄŸu ile karar alacak. Ãœyeler kendilerinin, boÅŸanmÄ±ÅŸ olsalar dahi eÅŸlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayÄ±n hÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n veya evlatlÄ±klarÄ±nÄ±n bu kapsamdaki baÅŸvurularÄ±nda gÃ¶rev alamayacak. Komisyonun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in aralarÄ±nda idarelerin yetkili Elektronik Kamu AlÄ±mlarÄ± Platformu (EKAP) kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu yeterli sayÄ±da personel gÃ¶revlendirilecek.

YapÄ±lacak sÄ±navlarÄ±n yeri, gÃ¼nÃ¼ ve saatine iliÅŸkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasÄ±nda ilan edilecek. SÄ±nav sorularÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸtigal ettiÄŸi konulardan seÃ§ilecek. YazÄ±lÄ± sÄ±nav, sÄ±nav kurulu tarafÄ±ndan 100 puan Ã¼zerinden deÄŸerlendirilip, tutanaÄŸa geÃ§irilecek. SÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± sayÄ±lmak iÃ§in en az 50 puan almak ÅŸartÄ± aranacak. SÃ¶zlÃ¼ ve/veya uygulamalÄ± sÄ±navda adaylar "baÅŸarÄ±lÄ±" ya da "baÅŸarÄ±sÄ±z" olarak tutanaÄŸa geÃ§irilecek.

SÄ±navÄ±n yazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nav ÅŸeklinde yapÄ±lmasÄ± halinde, adayÄ±n sÃ¼rekli iÅŸÃ§i kadrosuna geÃ§irilebilmesi iÃ§in yazÄ±lÄ± sÄ±navdan en az 50 puan almasÄ±, sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navda da baÅŸarÄ±lÄ± bulunmasÄ± ÅŸart olacak.

SÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± ve baÅŸarÄ±sÄ±z olanlar sÄ±nav kurulu tarafÄ±ndan kurumun resmi internet adresinde ilan edilecek. Ä°lan tebligat yerine geÃ§ecek, ilgililere ayrÄ±ca tebligat yapÄ±lmayacak.

SÄ±navlarda sorulacak sorular, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸtigal ettikleri gÃ¶revlerle ilgili konularda, yÃ¼rÃ¼tmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduklarÄ± vazifelerdeki yetkinliklerini Ã¶lÃ§meye yÃ¶nelik ve eÄŸitim dÃ¼zeylerine uygun olarak sÄ±nav kurulu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanacak.

Ã–ngÃ¶rÃ¼len ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±maya devam etmek kaydÄ±yla sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesini mÃ¼teakip, her bir sÃ¶zleÅŸme itibarÄ±yla, yÃ¼klenicinin hak ediÅŸlerinin Ã¶dendiÄŸi bÃ¼tÃ§e, teÅŸkilat ve birim/yerleÅŸim yeri adÄ±na vize edilmiÅŸ sayÄ±lan sÃ¼rekli iÅŸÃ§i kadrolarÄ±na her bir idarede atamaya yetkili amirin onayÄ±yla topluca geÃ§irilecek.

TÃ¼m aÅŸamalarÄ± geÃ§tikten sonra sÃ¼rekli iÅŸÃ§i kadrosuna geÃ§irilenlerin istihdam sÃ¼resi hiÃ§bir ÅŸekilde emeklilik, yaÅŸlÄ±lÄ±k ve malullÃ¼k aylÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanma tarihini geÃ§emeyecek. SÃ¼rekli iÅŸÃ§i kadrosuna geÃ§irilenlerden ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± tespit edilenlerin herhangi bir tazminat Ã¶denmeksizin istihdamÄ±na son verilecek. YanÄ±ltÄ±cÄ± bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hÃ¼kÃ¼mlerinden yararlandÄ±ÄŸÄ± tespit edilenlere istihdam sÃ¼resince yapÄ±lan Ã¶demeler genel hÃ¼kÃ¼mlere gÃ¶re tahsil edilecek.

Personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± niteliÄŸi taÅŸÄ±yan sÃ¶zleÅŸmelerin feshedilmesinde, yapÄ±lan iÅŸ tutarÄ±nÄ±n sÃ¶zleÅŸme bedelinin yÃ¼zde 80'ini aÅŸan personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mlarÄ±nda herhangi bir tazminat Ã¶denmeyecek. Fiyat farklarÄ± sÃ¶zleÅŸme bedelinin hesabÄ±nda dikkate alÄ±nmayacak. GeÃ§iÅŸ iÅŸleminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihten Ã¶nce yapÄ±lan iÅŸ artÄ±ÅŸÄ± ve iÅŸ eksiliÅŸleri sonucunda ortaya Ã§Ä±kan bedel, sÃ¶zleÅŸme bedeli olarak dikkate alÄ±nacak. Hesaplanacak tazminat dÄ±ÅŸÄ±nda yÃ¼kleniciye bu kapsamda baÅŸka bir Ã¶deme yapÄ±lmayacak.