16:32, 01 Ocak 2018 Pazartesi

TendÃ¼rek GeÃ§idi'nde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± arttÄ±





Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi yÃ¼zÃ¼nden AÄŸrÄ±-Van karayolundaki TendÃ¼rek GeÃ§idi'nde ulaÅŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DoÄŸu Anadolu'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle AÄŸrÄ±-Van karayolundaki TendÃ¼rek GeÃ§idi'nde ulaÅŸÄ±mda gÃ¼Ã§lÃ¼k yaÅŸanÄ±yor. BÃ¶lgede dÃ¼n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayÄ±p yÄ±lÄ±n ilk dakikalarÄ±nda etkisini artÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ile Van'Ä±n Ã‡aldÄ±ran ilÃ§elerini birbirine baÄŸlayan 2 bin 550 rakÄ±mlÄ± TendÃ¼rek GeÃ§idi'nde devam ediyor. GeÃ§idin yÃ¼ksek kesimleri olan Somkaya ve GÃ¼lizar rampalarÄ±nda tipiye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in zaman zaman ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§an kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ã¶zellikle aÄŸÄ±r tonajlÄ± araÃ§lar yolda ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 10 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgede, karayollarÄ± ekiplerinin kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z devam ediyor. KarayollarÄ± 123. Åžube ÅžefliÄŸi ekipleri de yollardaki buzlanmalara karÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri zincir takmalarÄ± ve Ã§ekme halatÄ± bulundurmalarÄ± konusunda uyarÄ±yor. Â

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