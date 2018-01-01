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18:08, 01 Ocak 2018 Pazartesi
OrtadoÄŸu
16:43, 01 Ocak 2018 Pazartesi

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Suudi Arabistan'da KDV dÃ¶nemi
Suudi Arabistan'da KDV dÃ¶nemi

Ãœlkede, "ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, konaklama, ve bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri" gibi birÃ§ok alanda yÃ¼zde 5 KDV uygulamasÄ±na baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'da 1 Ocak 2018 itibariyle Katma DeÄŸer Vergisi (KDV) uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumu'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "bugÃ¼n itibariyle saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri, emlak, ulaÅŸÄ±m, akaryakÄ±t, elektrik, su, iletiÅŸim ve sigorta iÅŸlemleri gibi pek Ã§ok alanda KDV uygulamasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±" belirtildi.

YÃ¼zde 5 olacaÄŸÄ± kaydedilen KDV uygulamasÄ±nÄ±n konut kirasÄ±, devlet tarafÄ±ndan verilen saÄŸlÄ±k hizmetleri ve ihracat gibi sÄ±nÄ±rlÄ± bazÄ± alanlarda uygulanmayacaÄŸÄ± ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Gelir ve Zekat Kurumu ile Ticaret ve YatÄ±rÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu uygulama sayesinde piyasayÄ± periyodik olarak kontrol edeceÄŸine ve vergi konusunda yasa dÄ±ÅŸÄ± uygulamalara izin vermeyeceÄŸine iÅŸaret edildi.

YaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r hazÄ±rlÄ±klarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkede, 90 bin iÅŸletmenin vergilendirme konusunda altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular KDV Suudi Arabistan
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