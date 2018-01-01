16:57, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Katalonya krizinin maliyeti bir milyar avro

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Luis de Guindos, yasa dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu ile ortaya Ã§Ä±kan Katalonya krizinin Ã¼lkeye maliyetinin bir milyar avro olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Guindos, Ä°spanyol radyosu SER'e verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Ä°spanya'nÄ±n gayri safi yurtiÃ§i hasÄ±lasÄ±nÄ±n beÅŸte birini oluÅŸturan Katalonya'daki bÃ¼yÃ¼menin, krizle beraber yÃ¼zde 0,9'dan 0,4'e dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Katalonya'nÄ±n Ã¶nceki dÃ¶nemlerde Ä°spanya ortalamasÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Guindos, "Ancak, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyrekte yÃ¼k oldu." dedi.

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k krizinin maliyetini, "rahatÃ§a bir milyar avro" olarak aÃ§Ä±klayan Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, bÃ¶lgedeki giriÅŸimlerin aÅŸÄ±rÄ± huzursuzluk ve gÃ¼vensizliÄŸe neden olduÄŸunu ifade etti.

Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi, 1 Ekim'de yasa dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna gitmiÅŸ, 27 Ekim'de de tek taraflÄ± olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸti. Bunun Ã¼zerine merkezi hÃ¼kÃ¼met, yerel hÃ¼kÃ¼met ve parlamentoyu feshederek, bÃ¶lgeyi geÃ§ici olarak doÄŸrudan yÃ¶netmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Krizle beraber, aralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bankalarÄ±n da olduÄŸu en az 3 bin ÅŸirket merkezlerini Katalonya'dan taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ, 2 bin 587 kiÅŸi iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve bÃ¶lgeye gelen turist sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 20'ye yakÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.