Katalonya krizinin maliyeti bir milyar avro

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Luis de Guindos, yasa dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu ile ortaya Ã§Ä±kan Katalonya krizinin Ã¼lkeye maliyetinin bir milyar avro olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Guindos, Ä°spanyol radyosu SER'e verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Ä°spanya'nÄ±n gayri safi yurtiÃ§i hasÄ±lasÄ±nÄ±n beÅŸte birini oluÅŸturan Katalonya'daki bÃ¼yÃ¼menin, krizle beraber yÃ¼zde 0,9'dan 0,4'e dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
Katalonya'nÄ±n Ã¶nceki dÃ¶nemlerde Ä°spanya ortalamasÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Guindos, "Ancak, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyrekte yÃ¼k oldu." dedi.
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k krizinin maliyetini, "rahatÃ§a bir milyar avro" olarak aÃ§Ä±klayan Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, bÃ¶lgedeki giriÅŸimlerin aÅŸÄ±rÄ± huzursuzluk ve gÃ¼vensizliÄŸe neden olduÄŸunu ifade etti.
Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi, 1 Ekim'de yasa dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna gitmiÅŸ, 27 Ekim'de de tek taraflÄ± olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸti. Bunun Ã¼zerine merkezi hÃ¼kÃ¼met, yerel hÃ¼kÃ¼met ve parlamentoyu feshederek, bÃ¶lgeyi geÃ§ici olarak doÄŸrudan yÃ¶netmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Krizle beraber, aralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bankalarÄ±n da olduÄŸu en az 3 bin ÅŸirket merkezlerini Katalonya'dan taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ, 2 bin 587 kiÅŸi iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve bÃ¶lgeye gelen turist sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 20'ye yakÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.
16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi, annesi ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin duruÅŸmasÄ± iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™da yer alan Ramallah kentinin batÄ±sÄ±ndaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,"Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin bu stratejisi Filistinâ€™i yok etme ve tarihi Filistin topraklarÄ±nda â€˜bÃ¼yÃ¼k Ä°srailâ€™ projesini uygulama esasÄ± Ã¼zerine belirlenmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k krizinin maliyetini, "rahatÃ§a bir milyar avro" olarak aÃ§Ä±klayan Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, bÃ¶lgedeki giriÅŸimlerin aÅŸÄ±rÄ± huzursuzluk ve gÃ¼vensizliÄŸe neden olduÄŸunu ifade etti.
Ãœlkede, "ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, konaklama, ve bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri" gibi birÃ§ok alanda yÃ¼zde 5 KDV uygulamasÄ±na baÅŸlandÄ±
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinde 9 Taliban Ã¼yesi silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak teslim oldu.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Katar ile iÅŸ birliÄŸimiz e-ticaretle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak. DiÄŸer alanlarda da yaygÄ±nlaÅŸacak ve iki Ã¼lkenin baÅŸka yerlerde iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ±nÄ±n yolunu aÃ§acak" dedi
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