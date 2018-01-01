17:13, 01 Ocak 2018 Pazartesi

HamzalÄ± katliamÄ± unutulmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±râ€™Ä±n Kulp ilÃ§esindeki HamzalÄ± Mahallesi'nde 1 Ocak 1995'te PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce katledilen, biri gÃ¼venlik korucusu, 6â€™sÄ± Ã§ocuk, 9â€™u kadÄ±n 23 kiÅŸi iÃ§in anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

HamzalÄ± Mahallesi'ndeki anÄ±t Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu, Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu.

Kaymakam Fatih DÃ¼lgeroÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, terÃ¶ristlerin dÃ¼zenledikleri iki saldÄ±rÄ±da 23 kiÅŸiyi katlettiklerini hatÄ±rlattÄ±.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kadÄ±n, Ã§ocuk ve yaÅŸlÄ± demeden savunmasÄ±z 23 vatandaÅŸÄ± katlettiÄŸini belirten DÃ¼lgeroÄŸlu, "BugÃ¼n tekrar aynÄ± acÄ±larÄ± sizlere hatÄ±rlatmak iÃ§in deÄŸil, ÅŸehitlerimizin hatÄ±rasÄ±nÄ± yaÅŸatmak adÄ±na bir araya geldik. BÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya haykÄ±rmak iÃ§in bir araya geldik." diye konuÅŸtu.

DÃ¼lgeroÄŸlu, saldÄ±rÄ±da 6 aylÄ±k Fatma bebek, hamile kadÄ±n ve 85 yaÅŸÄ±ndaki Tayyip dedenin de terÃ¶ristlerce katledildiÄŸini dile getirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TerÃ¶ristler zannetti ki HamzalÄ± kardeÅŸlerimizin kalplerinde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± vatan sevgisini kaybedecekler ve onlarÄ±n yanÄ±nda yer alacaklar. 23 yÄ±l sonra bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼yoruz ki HamzalÄ± kardeÅŸlerimiz ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ± yÃ¼celtme adÄ±na askerimizle ve polisimizle omuz omuza durmaktadÄ±r."

SaldÄ±rÄ±da yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden Kenan Aslan da kundaktaki bebekleri bile katleden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'yÄ± lanetlemek iÃ§in toplandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kendisini sÃ¶zde insan haklarÄ± savunucusu olarak tanÄ±tan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n yaÅŸama hakkÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak katliam yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Aslan, "Kendi halkÄ±na zulÃ¼m eden PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne destek verenler gelin, gÃ¶rÃ¼n. Bu katliamda en az onlar kadar siz de suÃ§lu ve sorumlusunuz. Ellerinize bulaÅŸan masum kanÄ± yÄ±kayarak Ã§Ä±karabilirsiniz ancak vicdanÄ±nÄ±za hesap veremeyeceksiniz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrenciler ÅŸiir okudu, dua edildi ve mezarlÄ±k ziyareti yapÄ±ldÄ±.

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