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18:08, 01 Ocak 2018 Pazartesi
GÃ¼ncel
17:33, 01 Ocak 2018 Pazartesi

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶ÄŸretmeninin cenazesine katÄ±ldÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶ÄŸretmeninin cenazesine katÄ±ldÄ±

Ä°lkokul Ã¶ÄŸretmeni Galip Kumbar'Ä±n cenazesi, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ilkokul Ã¶ÄŸretmeni Galip Kumbar'Ä±n (82) cenaze namazÄ±na katÄ±ldÄ±.

Pendik Sahil Camisi'nde ikindi namazÄ± sonrasÄ± kÄ±lÄ±nan cenazeye katÄ±lan YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada Kumbar'Ä±n ailesine ve yakÄ±nlarÄ±na taziyede bulundu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶ÄŸretmeni Kumbar'Ä±n cenazesini, omuz vererek cenaze aracÄ±na kadar taÅŸÄ±dÄ±. Kumbar'Ä±n cenazesi GÃ¼lsuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

TÃ¶rene, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ve Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan da katÄ±ldÄ±.

BeyoÄŸlu Piri Reis Ä°lkokulu'nda BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ã¶ÄŸretmenliÄŸini yapan Kumbar, 30 MayÄ±s 2017'de Ankara'da verilen iftar programÄ±nda YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir araya gelmiÅŸti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ne gÃ¼zel bir duygu, Ã¶ÄŸretmen, Ã¶ÄŸrencisiyle Ã¶ÄŸrencileriyle beraber. DoÄŸrusu bizi bugÃ¼nlere hazÄ±rlayan Ã¶ÄŸretmenlerimiz iÃ§in ne yapsak azdÄ±r." demiÅŸti.

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