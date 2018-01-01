BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶ÄŸretmeninin cenazesine katÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ilkokul Ã¶ÄŸretmeni Galip Kumbar'Ä±n (82) cenaze namazÄ±na katÄ±ldÄ±.
Pendik Sahil Camisi'nde ikindi namazÄ± sonrasÄ± kÄ±lÄ±nan cenazeye katÄ±lan YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada Kumbar'Ä±n ailesine ve yakÄ±nlarÄ±na taziyede bulundu.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶ÄŸretmeni Kumbar'Ä±n cenazesini, omuz vererek cenaze aracÄ±na kadar taÅŸÄ±dÄ±. Kumbar'Ä±n cenazesi GÃ¼lsuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.
TÃ¶rene, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ve Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan da katÄ±ldÄ±.
BeyoÄŸlu Piri Reis Ä°lkokulu'nda BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ã¶ÄŸretmenliÄŸini yapan Kumbar, 30 MayÄ±s 2017'de Ankara'da verilen iftar programÄ±nda YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir araya gelmiÅŸti.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ne gÃ¼zel bir duygu, Ã¶ÄŸretmen, Ã¶ÄŸrencisiyle Ã¶ÄŸrencileriyle beraber. DoÄŸrusu bizi bugÃ¼nlere hazÄ±rlayan Ã¶ÄŸretmenlerimiz iÃ§in ne yapsak azdÄ±r." demiÅŸti.
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Ä°lkokul Ã¶ÄŸretmeni Galip Kumbar'Ä±n cenazesi, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
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Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, tasÌ§ra tesÌ§kilatÄ±ndaki soÌˆzlesÌ§meli pozisyonlarÄ±na, sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navla 3 bin Kur'an kursu oÌˆgÌ†reticisi, 6 bin imam hatip ve 500 muÌˆezzin kayyÄ±m alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin ilan Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yayÄ±nlandÄ±
TÃ¼rk GÄ±da Kodeksi Ekmek ve Ekmek Ã‡eÅŸitleri TebliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle bugÃ¼nden itibaren ekmek Ã§eÅŸitlerinin en az 200 gram aÄŸÄ±rlÄ±ktan baÅŸlamak Ã¼zere 10'ar gram artÄ±rÄ±larak piyasaya arz edilmesiyle ekmek israfÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ä°TO verilerine gÃ¶re, Ä°stanbul'da geÃ§en yÄ±l perakende fiyatlar ortalama yÃ¼zde 9,33, toptan fiyatlar ise yÃ¼zde 12,77 arttÄ±.
Adana'nÄ±n Seyhan ilÃ§esinde kaÃ§ak tavuk kesimi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen iÅŸ yerine dÃ¼zenlenen operasyonda, bin canlÄ± hayvan ve iki ton et ele geÃ§irildi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne devredileceÄŸi aÃ§Ä±klanan pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi iÅŸlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yÃ¼rÃ¼tmeye devam edecek.
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°nÅŸallah 2018'de terÃ¶r meselesini TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndeminde daha aÅŸaÄŸÄ± sÄ±ralara indireceÄŸiz." dedi.
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, "MAS-ICNA Kongresi'ndeki temaslarÄ±mÄ±zda, TÃ¼rkiyeâ€™nin insani yardÄ±m faaliyetlerinin takip ve takdir edildiÄŸini, TÃ¼rkiyeâ€™nin tÃ¼m dÃ¼nyaya Ã¶rnek olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k." dedi.
Almanya'da 18'incisi dÃ¼zenlenen "Astec TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ±"na katÄ±lan YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n standÄ±, Avrupa'da yaÅŸayan TÃ¼rk Ã§ocuk ve genÃ§lerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.
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