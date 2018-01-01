YÃ¼zbaÅŸÄ± AkÄ±n'Ä±n itirafÄ±yla 2 muvazzaf subay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'neÂ FETÃ– Ã¼yesi olduÄŸunuÂ sÃ¶yleyerek teslim olanÂ Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler'inÂ koruma subayÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± Burak AkÄ±n'Ä±nÂ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde verdiÄŸi ifadeler doÄŸrultusunda, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenenÂ 2 muvazzaf subay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
GeÃ§en 27 AralÄ±k'ta Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne giderek FETÃ– Ã¼yesi olduÄŸunu itiraf eden AkÄ±n'Ä±n buradaki sorgusu sÃ¼rÃ¼yor.
Sorgusunda AkÄ±nâ€™a hangi baskÄ±lara maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ve ne tÃ¼r taleplerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde sorular yÃ¶neltildi.
AkÄ±n ifadesinde, Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisinde aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revler ve kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlÄ± bilgi verdi. Bu ifadeler doÄŸrultusunda Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olan ve AkÄ±n ile faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belirlenen biri FETÃ–'den tutuklu 3 subayÄ±n ismine ulaÅŸÄ±ldÄ±.
Sorgudan alÄ±nan bilgilerle harekete geÃ§en Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, AkÄ±n'Ä±n ifadesinde belirttiÄŸi ve gÃ¶revde olan 2 subayÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
YÃ¼zbaÅŸÄ± Burak AkÄ±n'Ä±n da iÃ§inde bulunduÄŸu ÅŸÃ¼phelilerin, ankesÃ¶rlÃ¼ telefonlarÄ±n Ã§aldÄ±rÄ±p kapatÄ±lmasÄ± ile daha Ã¶nceden belirlenen ÅŸifreli adreslerde gizli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±, polisin bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tespit etmesi Ã¼zerine paniÄŸe kapÄ±lan AkÄ±n'Ä±n emniyete giderek itirafÃ§Ä± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
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Ä°TÃœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. ÅžengÃ¶r'Ã¼n, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili sÃ¶ylediÄŸi "MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± bile tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerine tarihÃ§ilerden tepki geldi.
DoÄŸu Anadolu'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±klarla etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Sakarya'da DEAÅž'e yÃ¶nelik operasyonlarda 6 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne FETÃ– Ã¼yesi olduÄŸunu sÃ¶yleyerek teslim olan YÃ¼zbaÅŸÄ± AkÄ±n'Ä±n verdiÄŸi ifadeler doÄŸrultusunda, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen 2 muvazzaf subay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°lkokul Ã¶ÄŸretmeni Galip Kumbar'Ä±n cenazesi, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esine baÄŸlÄ± HamzalÄ± Mahallesi'nde 23 yÄ±l Ã¶nce PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce katledilen 23 kiÅŸi tÃ¶renle anÄ±ldÄ±
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi yÃ¼zÃ¼nden AÄŸrÄ±-Van karayolundaki TendÃ¼rek GeÃ§idi'nde ulaÅŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlanÄ±yor
Kadroya geÃ§me ÅŸartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan taÅŸeron iÅŸÃ§iler iÃ§in baÅŸvurular, yarÄ±n baÅŸlayÄ±p 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek
Erzurum'un Aziziye ilÃ§esinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 18 kiÅŸi yaralandÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, TÃ¼rkiye genelinde 25 AralÄ±k-1 Ocak tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarda 13 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, tasÌ§ra tesÌ§kilatÄ±ndaki soÌˆzlesÌ§meli pozisyonlarÄ±na, sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navla 3 bin Kur'an kursu oÌˆgÌ†reticisi, 6 bin imam hatip ve 500 muÌˆezzin kayyÄ±m alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin ilan Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yayÄ±nlandÄ±
TÃ¼rk GÄ±da Kodeksi Ekmek ve Ekmek Ã‡eÅŸitleri TebliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle bugÃ¼nden itibaren ekmek Ã§eÅŸitlerinin en az 200 gram aÄŸÄ±rlÄ±ktan baÅŸlamak Ã¼zere 10'ar gram artÄ±rÄ±larak piyasaya arz edilmesiyle ekmek israfÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ä°TO verilerine gÃ¶re, Ä°stanbul'da geÃ§en yÄ±l perakende fiyatlar ortalama yÃ¼zde 9,33, toptan fiyatlar ise yÃ¼zde 12,77 arttÄ±.
Adana'nÄ±n Seyhan ilÃ§esinde kaÃ§ak tavuk kesimi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen iÅŸ yerine dÃ¼zenlenen operasyonda, bin canlÄ± hayvan ve iki ton et ele geÃ§irildi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne devredileceÄŸi aÃ§Ä±klanan pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi iÅŸlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yÃ¼rÃ¼tmeye devam edecek.
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, Samsun KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesinde yÄ±lÄ±n ilk bebeklerini ve ailelerini ziyaret etti.