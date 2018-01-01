GÃ¼ncelleme: 18:14, 01 Ocak 2018 Pazartesi

YÃ¼zbaÅŸÄ± AkÄ±n'Ä±n itirafÄ±yla 2 muvazzaf subay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'neÂ FETÃ– Ã¼yesi olduÄŸunuÂ sÃ¶yleyerek teslim olanÂ Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler'inÂ koruma subayÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± Burak AkÄ±n'Ä±nÂ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde verdiÄŸi ifadeler doÄŸrultusunda, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenenÂ 2 muvazzaf subay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GeÃ§en 27 AralÄ±k'ta Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne giderek FETÃ– Ã¼yesi olduÄŸunu itiraf eden AkÄ±n'Ä±n buradaki sorgusu sÃ¼rÃ¼yor.

Sorgusunda AkÄ±nâ€™a hangi baskÄ±lara maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ve ne tÃ¼r taleplerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde sorular yÃ¶neltildi.

AkÄ±n ifadesinde, Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisinde aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revler ve kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlÄ± bilgi verdi. Bu ifadeler doÄŸrultusunda Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olan ve AkÄ±n ile faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belirlenen biri FETÃ–'den tutuklu 3 subayÄ±n ismine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Sorgudan alÄ±nan bilgilerle harekete geÃ§en Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, AkÄ±n'Ä±n ifadesinde belirttiÄŸi ve gÃ¶revde olan 2 subayÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

ANKESÃ–RLÃœ TELEFONLA ÅžÄ°FRELÄ° BULUÅžMA

YÃ¼zbaÅŸÄ± Burak AkÄ±n'Ä±n da iÃ§inde bulunduÄŸu ÅŸÃ¼phelilerin, ankesÃ¶rlÃ¼ telefonlarÄ±n Ã§aldÄ±rÄ±p kapatÄ±lmasÄ± ile daha Ã¶nceden belirlenen ÅŸifreli adreslerde gizli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±, polisin bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tespit etmesi Ã¼zerine paniÄŸe kapÄ±lan AkÄ±n'Ä±n emniyete giderek itirafÃ§Ä± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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