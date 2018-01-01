GÃ¼ncelleme: 18:42, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Sakarya'daki DEAÅž operasyonunda 6 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sakarya'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'eÂ yÃ¶nelikÂ operasyonlardaÂ IrakÂ uyruklu 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã–zel SoruÅŸturma BÃ¼rosu'nca DEAÅž'a yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi (TEM) ekiplerince belirlenen adreslere operasyonlar dÃ¼zenlendi.



Ä°lk operasyonda Irak uyruklu D.A.A, F.H.E.M. ve A.B.E.A ile aynÄ± adreste yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan hakkÄ±nda "sigara kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§undan yakalama kararÄ± bulunan Irak Uyruklu M.A. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



Adreste yapÄ±lan aramada dijital materyaller ile 1 tabanca namlusu, 2 tabanca ÅŸarjÃ¶rÃ¼ ele geÃ§irildi.



Ã‡alÄ±ÅŸmalar sonucu yapÄ±lan diÄŸer operasyonda bir ÅŸÃ¼phelinin, DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ bÃ¼nyesinde TÃ¼rkiye'de havacÄ±lÄ±k, metro ve demiryolu ulaÅŸÄ±m sistemlerine yÃ¶nelik eylem planlayan ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Irak'a para aktarÄ±mÄ± konularÄ±nda faaliyet gÃ¶steren unsurlarÄ±yla baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. TEM ekipleri, Irak uyruklu M.H.F.E.M'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.



AyrÄ±ca, DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§erisinde Irak ve Suriye'de kadÄ± olarak faaliyet gÃ¶steren bir ÅŸÃ¼phelinin, ailesiyle yakÄ±n zamanda Suriye-Hatay sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± ve Sakarya'ya geldiÄŸi belirlendi.



ÅžÃ¼phelinin, buradan yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi Ã¼zerine Serdivan ilÃ§esindeki bir adrese operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, Irak uyruklu Ä°.A'yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.



Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerin iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.