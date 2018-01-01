Sakarya'daki DEAÅž operasyonunda 6 gÃ¶zaltÄ±

Sakarya'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'eÂ yÃ¶nelikÂ operasyonlardaÂ IrakÂ uyruklu 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã–zel SoruÅŸturma BÃ¼rosu'nca DEAÅž'a yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi (TEM) ekiplerince belirlenen adreslere operasyonlar dÃ¼zenlendi.
Ä°lk operasyonda Irak uyruklu D.A.A, F.H.E.M. ve A.B.E.A ile aynÄ± adreste yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan hakkÄ±nda "sigara kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§undan yakalama kararÄ± bulunan Irak Uyruklu M.A. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Adreste yapÄ±lan aramada dijital materyaller ile 1 tabanca namlusu, 2 tabanca ÅŸarjÃ¶rÃ¼ ele geÃ§irildi.
Ã‡alÄ±ÅŸmalar sonucu yapÄ±lan diÄŸer operasyonda bir ÅŸÃ¼phelinin, DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ bÃ¼nyesinde TÃ¼rkiye'de havacÄ±lÄ±k, metro ve demiryolu ulaÅŸÄ±m sistemlerine yÃ¶nelik eylem planlayan ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Irak'a para aktarÄ±mÄ± konularÄ±nda faaliyet gÃ¶steren unsurlarÄ±yla baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. TEM ekipleri, Irak uyruklu M.H.F.E.M'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
AyrÄ±ca, DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§erisinde Irak ve Suriye'de kadÄ± olarak faaliyet gÃ¶steren bir ÅŸÃ¼phelinin, ailesiyle yakÄ±n zamanda Suriye-Hatay sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± ve Sakarya'ya geldiÄŸi belirlendi.
ÅžÃ¼phelinin, buradan yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi Ã¼zerine Serdivan ilÃ§esindeki bir adrese operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, Irak uyruklu Ä°.A'yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerin iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.
Ä°TÃœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. ÅžengÃ¶r'Ã¼n, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili sÃ¶ylediÄŸi "MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± bile tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerine tarihÃ§ilerden tepki geldi.
DoÄŸu Anadolu'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±klarla etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Sakarya'da DEAÅž'e yÃ¶nelik operasyonlarda 6 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne FETÃ– Ã¼yesi olduÄŸunu sÃ¶yleyerek teslim olan YÃ¼zbaÅŸÄ± AkÄ±n'Ä±n verdiÄŸi ifadeler doÄŸrultusunda, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen 2 muvazzaf subay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, tasÌ§ra tesÌ§kilatÄ±ndaki soÌˆzlesÌ§meli pozisyonlarÄ±na, sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navla 3 bin Kur'an kursu oÌˆgÌ†reticisi, 6 bin imam hatip ve 500 muÌˆezzin kayyÄ±m alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin ilan Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yayÄ±nlandÄ±
TÃ¼rk GÄ±da Kodeksi Ekmek ve Ekmek Ã‡eÅŸitleri TebliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle bugÃ¼nden itibaren ekmek Ã§eÅŸitlerinin en az 200 gram aÄŸÄ±rlÄ±ktan baÅŸlamak Ã¼zere 10'ar gram artÄ±rÄ±larak piyasaya arz edilmesiyle ekmek israfÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
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Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne devredileceÄŸi aÃ§Ä±klanan pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi iÅŸlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yÃ¼rÃ¼tmeye devam edecek.
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