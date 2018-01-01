DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
06:09, 02 Ocak 2018 SalÄ±
Filistin
18:57, 01 Ocak 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
2017'de Mescid-i Aksa'ya dÃ¼zenlenen baskÄ±n sayÄ±sÄ± rekor seviyeye ulaÅŸtÄ±
2017'de Mescid-i Aksa'ya dÃ¼zenlenen baskÄ±n sayÄ±sÄ± rekor seviyeye ulaÅŸtÄ±

KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Hatib, "2017 yÄ±lÄ± iÃ§inde Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n izni dahilinde 25 bin 630 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Harem-i Åžerif'in hÃ¼rmetini ihlal etti." dedi. Hatib, Ã¶nceki yÄ±llara oranla 2017 yÄ±lÄ±nda Mescid-i Aksa'ya dÃ¼zenlenen baskÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi,Â 2017 yÄ±lÄ±ndaÂ yaklaÅŸÄ±kÂ 26 bin fanatik Yahudiâ€™ninÂ Mescid-i Aksaâ€™yaÂ baskÄ±nÂ dÃ¼zenlediÄŸini belirterek, sÃ¶z konusu rakamÄ±n geÃ§en yÄ±llara oranla rekor sayÄ±ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±.

ÃœrdÃ¼n VakÄ±flar ve Ä°slami Ä°ÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olanÂ KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Åžeyh Azzam el-HatibÂ yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "2017 yÄ±lÄ±nda Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n izni dahilinde 25 bin 630 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Harem-i Åžerif'in hÃ¼rmetini ihlal etti." ifadelerini kullandÄ±.

Hatib, Ã¶nceki yÄ±llara oranla 2017 yÄ±lÄ±nda Mescid-i Aksa'ya dÃ¼zenlenen baskÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, Yahudi hahamlarÄ±n baskÄ±nlara teÅŸvik eden fetvalarÄ± ve Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin desteÄŸi Ã§erÃ§evesinde baskÄ±nlara katÄ±lan fanatik Yahudi sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"Ä°SRAÄ°Lâ€™Ä° UYARIYORUZ"

Åžeyh Hatib Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n statÃ¼sÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ä°srailâ€™i uyardÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "KudÃ¼s-Ã¼ Åžerifâ€™teki mukaddesatÄ±n hizmetkarÄ± Majesteleri Kral 2. Abdullah bin el-HÃ¼seyinâ€™in vesayetine baÄŸlÄ± ve sadece MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n olan Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n 1967â€™den bu yana devam eden statÃ¼sÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ä°srailâ€™i uyarÄ±yoruz." ifadelerine yer verdi.

Ä°srailâ€™in polisinin korumasÄ±nda 2016 yÄ±lÄ±nda 14 bin 806 fanatik Yahudi Mescid-i Aksaâ€™ya baskÄ±n dÃ¼zenlemiÅŸ, Harem-i Åžerifâ€™in hÃ¼rmetini ihlal etmiÅŸti.

Ä°srail yÃ¶netimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleÅŸimcileri, polis korumasÄ±nda Aksa'nÄ±n avlusuna alÄ±yor ve zaman zaman MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n giriÅŸlerine yaÅŸ sÄ±nÄ±rlamasÄ± getiriyor. BirÃ§ok radikal Ä°srailli Ã¶rgÃ¼t ve siyasetÃ§i, Ã¼zerinde daha Ã¶nce iki kez yÄ±kÄ±lan bir Yahudi tapÄ±naÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸuna inandÄ±klarÄ± Harem-i Åžerif'in kendileri iÃ§in de ibadete aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyor.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te bulunan Mescid-i Aksa, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ilk kÄ±blesi olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor. Yahudiler, iÃ§inde KÄ±ble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanÄ± sÄ±ra mÃ¼ze, medreseler ve bÃ¼yÃ¼k avlunun bulunduÄŸu Mescid-i Aksa KÃ¼lliyesi altÄ±nda SÃ¼leyman Mabedi kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸu iddiasÄ±yla kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor.

Â 

Â 



Ä°lgili Konular KudÃ¼s filistin Ä°srail Mescid-i Aksa Yahudi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Filistin Haberleri
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetÃ§iye 'Twitter' engeli
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetÃ§iye 'Twitter' engeli

Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÃ§Ä± AfD'li milletvekili Storch'un Twitter hesabÄ± "nefret iÃ§erikli paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu" gerekÃ§esiyle geÃ§ici olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±
Kuzey Kore ile nÃ¼kleer savaÅŸ her zamankinden yakÄ±n'
'Kuzey Kore ile nÃ¼kleer savaÅŸ her zamankinden yakÄ±n'

ABD'nin eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Mullen, "ABD, Kuzey Kore ile nÃ¼kleer bir savaÅŸa her zamankinden daha yakÄ±n ve ÅŸu anda bu soruna diplomatik bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunma fÄ±rsatlarÄ±nÄ± gÃ¶remiyorum." dedi.
G7'nin dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kanada oldu
G7'nin dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kanada oldu

Kanada'nÄ±n, dÃ¼nyanÄ±n geliÅŸmiÅŸ yedi Ã¼lkesinin Ã¼ye olduÄŸu G7'nin dÃ¶nem baÅŸkanÄ± olduÄŸu bildirildi
Almanya'dan Ä°ran iÃ§in 'endiÅŸeli' aÃ§Ä±klama
Almanya'dan Ä°ran iÃ§in 'endiÅŸeli' aÃ§Ä±klama

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, Ä°ran'daki geliÅŸmelerden endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti
Nijerya'da kiliseden Ã§Ä±kanlara silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Nijerya'da kiliseden Ã§Ä±kanlara silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Nijerya'nÄ±n Cross River eyaletine baÄŸlÄ± Omoku kentinde, kiliseden Ã§Ä±kanlara yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.
Fransa'da ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na alarmÄ±
Fransa'da ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na alarmÄ±

FÄ±rtÄ±na ve kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Fransa'da 40 bÃ¶lgede turuncu alarma geÃ§ildi
Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterisi
Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterisi

Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi
Suriye'de geÃ§en yÄ±l 10 binden fazla sivil katledildi
Suriye'de geÃ§en yÄ±l 10 binden fazla sivil katledildi

Suriye'de 2017 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Esad rejimi tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 10 bin 204 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Antik MÄ±sÄ±r dÃ¶nemine ait 4 bin yÄ±llÄ±k grafiti bulundu
Antik MÄ±sÄ±r dÃ¶nemine ait 4 bin yÄ±llÄ±k grafiti bulundu

MÄ±sÄ±r'da, milattan Ã¶nce 2 bin ila bin yÄ±llarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren Orta KrallÄ±k dÃ¶neminden kalma iki grafiti bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi
2017'de Mescid-i Aksa'ya dÃ¼zenlenen baskÄ±n sayÄ±sÄ± rekor seviyeye ulaÅŸtÄ±
2017'de Mescid-i Aksa'ya dÃ¼zenlenen baskÄ±n sayÄ±sÄ± rekor seviyeye ulaÅŸtÄ±

KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Hatib, "2017 yÄ±lÄ± iÃ§inde Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n izni dahilinde 25 bin 630 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Harem-i Åžerif'in hÃ¼rmetini ihlal etti." dedi. Hatib, Ã¶nceki yÄ±llara oranla 2017 yÄ±lÄ±nda Mescid-i Aksa'ya dÃ¼zenlenen baskÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ek
Trump'tan Ä°ran iÃ§in 'deÄŸiÅŸim zamanÄ±' mesajÄ±
Trump'tan Ä°ran iÃ§in 'deÄŸiÅŸim zamanÄ±' mesajÄ±!

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Ä°ran'da insan haklarÄ±yla birlikte Ã¼lkenin serveti yaÄŸmalanÄ±yor. DeÄŸiÅŸim zamanÄ±." dedi.
Temimi ve ailesi Askeri Mahkemede
Temimi ve ailesi Askeri Mahkemede

16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi, annesi ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin duruÅŸmasÄ± iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™da yer alan Ramallah kentinin batÄ±sÄ±ndaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
quot Ä°srail Filistin'i yok etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor quot
"Ä°srail, Filistin'i yok etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor"

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,"Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin bu stratejisi Filistinâ€™i yok etme ve tarihi Filistin topraklarÄ±nda â€˜bÃ¼yÃ¼k Ä°srailâ€™ projesini uygulama esasÄ± Ã¼zerine belirlenmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Katalonya krizinin maliyeti bir milyar avro
Katalonya krizinin maliyeti bir milyar avro

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k krizinin maliyetini, "rahatÃ§a bir milyar avro" olarak aÃ§Ä±klayan Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, bÃ¶lgedeki giriÅŸimlerin aÅŸÄ±rÄ± huzursuzluk ve gÃ¼vensizliÄŸe neden olduÄŸunu ifade etti.
Suudi Arabistan'da KDV dÃ¶nemi
Suudi Arabistan'da KDV dÃ¶nemi

Ãœlkede, "ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, konaklama, ve bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri" gibi birÃ§ok alanda yÃ¼zde 5 KDV uygulamasÄ±na baÅŸlandÄ±
Afganistan'da 9 Taliban Ã¼yesi teslim oldu
Afganistan'da 9 Taliban Ã¼yesi teslim oldu

Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinde 9 Taliban Ã¼yesi silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak teslim oldu.

Haberler

Netanyahu'nun partisinden Yahudi iÅŸgal birimlerini ilhak etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Netanyahu'nun partisinden Yahudi iÅŸgal birimlerini ilhak etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

MAS-ICNA Kongresi'ne Trumpâ€™Ä±n MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± damgasÄ±
MAS-ICNA Kongresi'ne Trump Ä±n MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± damgasÄ±

KÃ¼resel iÅŸbirliÄŸi arayÄ±ÅŸÄ±nda 'KudÃ¼s' sÃ¼reci | ANALÄ°Z
KÃ¼resel iÅŸbirliÄŸi arayÄ±ÅŸÄ±nda 'KudÃ¼s' sÃ¼reci ANALÄ°Z

Yavuz Sultan Selim, kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±
Yavuz Sultan Selim kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

KudÃ¼s Ã–zbek Tekkesi'nden Arap devletlerine 'Filistin' eleÅŸtirisi
KudÃ¼s Ã–zbek Tekkesi'nden Arap devletlerine 'Filistin' eleÅŸtirisi

Abbas'tan KudÃ¼s direniÅŸinin sembolÃ¼ Cuneydi'ye tebrik telefonu
Abbas'tan KudÃ¼s direniÅŸinin sembolÃ¼ Cuneydi'ye tebrik telefonu

Gaziantep'te 'Mekke'nin Fethi ve KudÃ¼s Gecesi' etkinliÄŸi
Gaziantep'te 'Mekke'nin Fethi ve KudÃ¼s Gecesi' etkinliÄŸi

Filistin, Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Velid Ebu Ali'yi Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Filistin Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Velid Ebu Ali'yi Ã§aÄŸÄ±rdÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 