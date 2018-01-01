2017'de Mescid-i Aksa'ya dÃ¼zenlenen baskÄ±n sayÄ±sÄ± rekor seviyeye ulaÅŸtÄ±

KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi,Â 2017 yÄ±lÄ±ndaÂ yaklaÅŸÄ±kÂ 26 bin fanatik Yahudiâ€™ninÂ Mescid-i Aksaâ€™yaÂ baskÄ±nÂ dÃ¼zenlediÄŸini belirterek, sÃ¶z konusu rakamÄ±n geÃ§en yÄ±llara oranla rekor sayÄ±ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±.
ÃœrdÃ¼n VakÄ±flar ve Ä°slami Ä°ÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olanÂ KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Åžeyh Azzam el-HatibÂ yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "2017 yÄ±lÄ±nda Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n izni dahilinde 25 bin 630 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Harem-i Åžerif'in hÃ¼rmetini ihlal etti." ifadelerini kullandÄ±.
Hatib, Ã¶nceki yÄ±llara oranla 2017 yÄ±lÄ±nda Mescid-i Aksa'ya dÃ¼zenlenen baskÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, Yahudi hahamlarÄ±n baskÄ±nlara teÅŸvik eden fetvalarÄ± ve Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin desteÄŸi Ã§erÃ§evesinde baskÄ±nlara katÄ±lan fanatik Yahudi sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Åžeyh Hatib Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n statÃ¼sÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ä°srailâ€™i uyardÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "KudÃ¼s-Ã¼ Åžerifâ€™teki mukaddesatÄ±n hizmetkarÄ± Majesteleri Kral 2. Abdullah bin el-HÃ¼seyinâ€™in vesayetine baÄŸlÄ± ve sadece MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n olan Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n 1967â€™den bu yana devam eden statÃ¼sÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ä°srailâ€™i uyarÄ±yoruz." ifadelerine yer verdi.
Ä°srailâ€™in polisinin korumasÄ±nda 2016 yÄ±lÄ±nda 14 bin 806 fanatik Yahudi Mescid-i Aksaâ€™ya baskÄ±n dÃ¼zenlemiÅŸ, Harem-i Åžerifâ€™in hÃ¼rmetini ihlal etmiÅŸti.
Ä°srail yÃ¶netimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleÅŸimcileri, polis korumasÄ±nda Aksa'nÄ±n avlusuna alÄ±yor ve zaman zaman MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n giriÅŸlerine yaÅŸ sÄ±nÄ±rlamasÄ± getiriyor. BirÃ§ok radikal Ä°srailli Ã¶rgÃ¼t ve siyasetÃ§i, Ã¼zerinde daha Ã¶nce iki kez yÄ±kÄ±lan bir Yahudi tapÄ±naÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸuna inandÄ±klarÄ± Harem-i Åžerif'in kendileri iÃ§in de ibadete aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyor.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te bulunan Mescid-i Aksa, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ilk kÄ±blesi olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor. Yahudiler, iÃ§inde KÄ±ble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanÄ± sÄ±ra mÃ¼ze, medreseler ve bÃ¼yÃ¼k avlunun bulunduÄŸu Mescid-i Aksa KÃ¼lliyesi altÄ±nda SÃ¼leyman Mabedi kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸu iddiasÄ±yla kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor.
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KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Hatib, "2017 yÄ±lÄ± iÃ§inde Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n izni dahilinde 25 bin 630 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Harem-i Åžerif'in hÃ¼rmetini ihlal etti." dedi. Hatib, Ã¶nceki yÄ±llara oranla 2017 yÄ±lÄ±nda Mescid-i Aksa'ya dÃ¼zenlenen baskÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ek
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