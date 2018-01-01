GÃ¼ncelleme: 19:15, 01 Ocak 2018 Pazartesi

DoÄŸu Anadolu'da kar etkili oluyor





DoÄŸu Anadolu'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±klarla etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lge genelinde havanÄ±n aralÄ±klarla yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n IÄŸdÄ±r Ã§evresinde yaÄŸmur, diÄŸer yerlerde ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± Tunceli'de 3, Erzurum, Erzincan ve IÄŸdÄ±r'da 0, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere, AÄŸrÄ±'da 1, Kars'ta 3, Ardahan'da 7 derece kaydedildi. GÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Kars'ta 0, Ardahan'da 1, Erzurum'da 2, AÄŸrÄ±'da 4, Erzincan'da 7, Tunceli ve IÄŸdÄ±r'da 8 derece olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± kayak merkezlerinden PalandÃ¶ken'de 20, CÄ±bÄ±ltepe'de 47 santimetre Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Ã–te yandan, etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan belediye ekiplerince baÅŸlatÄ±lan karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Meteoroloji yetkilileri, yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle meydana gelebilecek ulaÅŸÄ±mda aksama, tipi, buzlanma ve don olayÄ±na karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± konusunda uyardÄ±.

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