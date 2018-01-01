DoÄŸu Anadolu'da kar etkili oluyor

Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lge genelinde havanÄ±n aralÄ±klarla yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n IÄŸdÄ±r Ã§evresinde yaÄŸmur, diÄŸer yerlerde ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.
DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± Tunceli'de 3, Erzurum, Erzincan ve IÄŸdÄ±r'da 0, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere, AÄŸrÄ±'da 1, Kars'ta 3, Ardahan'da 7 derece kaydedildi.
GÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Kars'ta 0, Ardahan'da 1, Erzurum'da 2, AÄŸrÄ±'da 4, Erzincan'da 7, Tunceli ve IÄŸdÄ±r'da 8 derece olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± kayak merkezlerinden PalandÃ¶ken'de 20, CÄ±bÄ±ltepe'de 47 santimetre Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.
Ã–te yandan, etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan belediye ekiplerince baÅŸlatÄ±lan karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
Meteoroloji yetkilileri, yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle meydana gelebilecek ulaÅŸÄ±mda aksama, tipi, buzlanma ve don olayÄ±na karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± konusunda uyardÄ±.
Ä°TÃœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. ÅžengÃ¶r'Ã¼n, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili sÃ¶ylediÄŸi "MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± bile tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerine tarihÃ§ilerden tepki geldi.
DoÄŸu Anadolu'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±klarla etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Sakarya'da DEAÅž'e yÃ¶nelik operasyonlarda 6 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne FETÃ– Ã¼yesi olduÄŸunu sÃ¶yleyerek teslim olan YÃ¼zbaÅŸÄ± AkÄ±n'Ä±n verdiÄŸi ifadeler doÄŸrultusunda, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen 2 muvazzaf subay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°lkokul Ã¶ÄŸretmeni Galip Kumbar'Ä±n cenazesi, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esine baÄŸlÄ± HamzalÄ± Mahallesi'nde 23 yÄ±l Ã¶nce PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce katledilen 23 kiÅŸi tÃ¶renle anÄ±ldÄ±
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi yÃ¼zÃ¼nden AÄŸrÄ±-Van karayolundaki TendÃ¼rek GeÃ§idi'nde ulaÅŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlanÄ±yor
Kadroya geÃ§me ÅŸartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan taÅŸeron iÅŸÃ§iler iÃ§in baÅŸvurular, yarÄ±n baÅŸlayÄ±p 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek
Erzurum'un Aziziye ilÃ§esinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 18 kiÅŸi yaralandÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, TÃ¼rkiye genelinde 25 AralÄ±k-1 Ocak tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarda 13 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, tasÌ§ra tesÌ§kilatÄ±ndaki soÌˆzlesÌ§meli pozisyonlarÄ±na, sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navla 3 bin Kur'an kursu oÌˆgÌ†reticisi, 6 bin imam hatip ve 500 muÌˆezzin kayyÄ±m alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin ilan Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yayÄ±nlandÄ±
TÃ¼rk GÄ±da Kodeksi Ekmek ve Ekmek Ã‡eÅŸitleri TebliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle bugÃ¼nden itibaren ekmek Ã§eÅŸitlerinin en az 200 gram aÄŸÄ±rlÄ±ktan baÅŸlamak Ã¼zere 10'ar gram artÄ±rÄ±larak piyasaya arz edilmesiyle ekmek israfÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ä°TO verilerine gÃ¶re, Ä°stanbul'da geÃ§en yÄ±l perakende fiyatlar ortalama yÃ¼zde 9,33, toptan fiyatlar ise yÃ¼zde 12,77 arttÄ±.
Adana'nÄ±n Seyhan ilÃ§esinde kaÃ§ak tavuk kesimi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen iÅŸ yerine dÃ¼zenlenen operasyonda, bin canlÄ± hayvan ve iki ton et ele geÃ§irildi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne devredileceÄŸi aÃ§Ä±klanan pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi iÅŸlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yÃ¼rÃ¼tmeye devam edecek.
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, Samsun KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesinde yÄ±lÄ±n ilk bebeklerini ve ailelerini ziyaret etti.