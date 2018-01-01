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06:09, 02 Ocak 2018 SalÄ±
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 19:29, 01 Ocak 2018 Pazartesi

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Antik MÄ±sÄ±r dÃ¶nemine ait 4 bin yÄ±llÄ±k grafiti bulundu
Antik MÄ±sÄ±r dÃ¶nemine ait 4 bin yÄ±llÄ±k grafiti bulundu
Foto: ArÅŸiv

MÄ±sÄ±r'da, milattan Ã¶nce 2 bin ila bin yÄ±llarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren Orta KrallÄ±k dÃ¶neminden kalma iki grafiti bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r'da,Â milattan Ã¶nce 2 bin ila bin yÄ±llarÄ±ndaÂ hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren Orta KrallÄ±kÂ dÃ¶neminden kalma iki grafitiÂ bulunduÄŸu bildirildi.Â 

MÄ±sÄ±r Eserler BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r-Ä°spanya Ortak Arkeoloji Misyonunun, gÃ¼neydekiÂ Uksur kentinde Firavunlar hanedanÄ± dÃ¶nemi iÃ§inde yer alanÂ Orta KrallÄ±k dÃ¶nemine ait iki grafitiÂ bulduÄŸu kaydedildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, Orta KrallÄ±k dÃ¶nemini kapsayanÂ 2123 ila 1778 yÄ±llarÄ±na ait olduÄŸu tespit edilen duvar yazÄ±larÄ±nÄ±n,Â Uksur kentinin Vadi El-Habie el-Melekiyye bÃ¶lgesindeki daÄŸlÄ±k alanda ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±caÂ gelecek dÃ¶nemdeÂ grafitilerin yoÄŸunlukla bulunduÄŸuÂ bu bÃ¶lgelerdeki aramalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.



Ä°lgili Konular Orta KrallÄ±k dÃ¶nemi grafiti MÄ±sÄ±r
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