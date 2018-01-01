Antik MÄ±sÄ±r dÃ¶nemine ait 4 bin yÄ±llÄ±k grafiti bulundu

'Kuzey Kore ile nÃ¼kleer savaÅŸ her zamankinden yakÄ±n'

ABD'nin eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Mullen, "ABD, Kuzey Kore ile nÃ¼kleer bir savaÅŸa her zamankinden daha yakÄ±n ve ÅŸu anda bu soruna diplomatik bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunma fÄ±rsatlarÄ±nÄ± gÃ¶remiyorum." dedi.