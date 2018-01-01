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GÃ¼ncelleme: 19:43, 01 Ocak 2018 Pazartesi

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Suriye'de geÃ§en yÄ±l 10 binden fazla sivil katledildi
Suriye'de geÃ§en yÄ±l 10 binden fazla sivil katledildi

Suriye'de 2017 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Esad rejimi tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 10 bin 204 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±Â (SNHR),Â Suriye'deÂ 2017 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼Â BeÅŸÅŸar EsadÂ  rejimiÂ  tarafÄ±ndan olmak Ã¼zereÂ 10 bin 204 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â aÃ§Ä±kladÄ±.

SNHR'nin, Suriye'de iÅŸkence, Ã§atÄ±ÅŸma ve saldÄ±rÄ±lar nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren sivillere iliÅŸkin raporunda, geÃ§en yÄ±l 2 bin 298'i Ã§ocuk, bin 536'sÄ± kadÄ±n 10 bin 204 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

Raporda, Esed rejiminin geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸkenceler ve dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 754'Ã¼ Ã§ocuk, 591'i kadÄ±n 4 bin 148 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

PYD/PKKÂ 316 SÄ°VÄ°LÄ° KATLETTÄ°

PYD/PKK'nÄ±n 58'i Ã§ocuk, 54'Ã¼ kadÄ±n toplam 316 sivili katlettiÄŸi kaydedilen raporda, DEAÅž'Ä±n 281'i Ã§ocuk, 148'i kadÄ±n bin 421 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Rapora gÃ¶re, Rus gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda 439'u Ã§ocuk, 284'Ã¼ kadÄ±n bin 436 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda 521'i Ã§ocuk, 332'si kadÄ±n toplam bin 759 sivil canÄ±ndan oldu.

Askeri muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplarÄ±n rejimle Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu ise 47'si Ã§ocuk, 30'u kadÄ±n 211 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ã–te yandan raporda, kimliÄŸi bilinmeyen taraflarÄ±n 198'i Ã§ocuk, 97'si kadÄ±n 913 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Ã–LÃœMLER EN FAZLA ÅžAM KIRSALINDA

Rapora gÃ¶re, Åžam kÄ±rsalÄ±nda 2 bin 19, Rakka'da bin 512, Halep'te bin 352, Deyrizor'da bin 324, Ä°dlib'te bin 256, Dera'da 882, Hama'da 852, Humus'ta 781, Haseke'de 198 ve Kunaytra ilinde 28 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Raporda, 2017 yÄ±lÄ±nda 211'i rejim tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 232 sivilin iÅŸkence gÃ¶rerek yhayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ bildirildi.

Esed rejimine silah desteÄŸinin kesilmesi iÃ§in Rusya, Ä°ran ve LÃ¼bnan gibi Ã¼lkelere baskÄ± yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden raporda, Esed'e garantÃ¶rlÃ¼k yapan Rusya'dan, rejimin gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri anlaÅŸmasÄ±nÄ± baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸratma Ã§abalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mesi talep edildi.Â 



Ä°lgili Konular SNHR BeÅŸÅŸar Esad rusya DEAÅž Suriye
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