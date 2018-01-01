Suriye'de geÃ§en yÄ±l 10 binden fazla sivil katledildi

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±Â (SNHR),Â Suriye'deÂ 2017 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼Â BeÅŸÅŸar EsadÂ rejimiÂ tarafÄ±ndan olmak Ã¼zereÂ 10 bin 204 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â aÃ§Ä±kladÄ±.
SNHR'nin, Suriye'de iÅŸkence, Ã§atÄ±ÅŸma ve saldÄ±rÄ±lar nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren sivillere iliÅŸkin raporunda, geÃ§en yÄ±l 2 bin 298'i Ã§ocuk, bin 536'sÄ± kadÄ±n 10 bin 204 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
Raporda, Esed rejiminin geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸkenceler ve dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 754'Ã¼ Ã§ocuk, 591'i kadÄ±n 4 bin 148 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
PYD/PKK'nÄ±n 58'i Ã§ocuk, 54'Ã¼ kadÄ±n toplam 316 sivili katlettiÄŸi kaydedilen raporda, DEAÅž'Ä±n 281'i Ã§ocuk, 148'i kadÄ±n bin 421 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Rapora gÃ¶re, Rus gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda 439'u Ã§ocuk, 284'Ã¼ kadÄ±n bin 436 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda 521'i Ã§ocuk, 332'si kadÄ±n toplam bin 759 sivil canÄ±ndan oldu.
Askeri muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplarÄ±n rejimle Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu ise 47'si Ã§ocuk, 30'u kadÄ±n 211 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ã–te yandan raporda, kimliÄŸi bilinmeyen taraflarÄ±n 198'i Ã§ocuk, 97'si kadÄ±n 913 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.
Rapora gÃ¶re, Åžam kÄ±rsalÄ±nda 2 bin 19, Rakka'da bin 512, Halep'te bin 352, Deyrizor'da bin 324, Ä°dlib'te bin 256, Dera'da 882, Hama'da 852, Humus'ta 781, Haseke'de 198 ve Kunaytra ilinde 28 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Raporda, 2017 yÄ±lÄ±nda 211'i rejim tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 232 sivilin iÅŸkence gÃ¶rerek yhayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ bildirildi.
Esed rejimine silah desteÄŸinin kesilmesi iÃ§in Rusya, Ä°ran ve LÃ¼bnan gibi Ã¼lkelere baskÄ± yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden raporda, Esed'e garantÃ¶rlÃ¼k yapan Rusya'dan, rejimin gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri anlaÅŸmasÄ±nÄ± baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸratma Ã§abalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mesi talep edildi.Â
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÃ§Ä± AfD'li milletvekili Storch'un Twitter hesabÄ± "nefret iÃ§erikli paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu" gerekÃ§esiyle geÃ§ici olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±
ABD'nin eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Mullen, "ABD, Kuzey Kore ile nÃ¼kleer bir savaÅŸa her zamankinden daha yakÄ±n ve ÅŸu anda bu soruna diplomatik bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunma fÄ±rsatlarÄ±nÄ± gÃ¶remiyorum." dedi.
Kanada'nÄ±n, dÃ¼nyanÄ±n geliÅŸmiÅŸ yedi Ã¼lkesinin Ã¼ye olduÄŸu G7'nin dÃ¶nem baÅŸkanÄ± olduÄŸu bildirildi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, Ä°ran'daki geliÅŸmelerden endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti
Nijerya'nÄ±n Cross River eyaletine baÄŸlÄ± Omoku kentinde, kiliseden Ã§Ä±kanlara yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.
FÄ±rtÄ±na ve kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Fransa'da 40 bÃ¶lgede turuncu alarma geÃ§ildi
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi
Suriye'de 2017 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Esad rejimi tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 10 bin 204 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
MÄ±sÄ±r'da, milattan Ã¶nce 2 bin ila bin yÄ±llarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren Orta KrallÄ±k dÃ¶neminden kalma iki grafiti bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi
KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Hatib, "2017 yÄ±lÄ± iÃ§inde Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n izni dahilinde 25 bin 630 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Harem-i Åžerif'in hÃ¼rmetini ihlal etti." dedi. Hatib, Ã¶nceki yÄ±llara oranla 2017 yÄ±lÄ±nda Mescid-i Aksa'ya dÃ¼zenlenen baskÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ek
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Ä°ran'da insan haklarÄ±yla birlikte Ã¼lkenin serveti yaÄŸmalanÄ±yor. DeÄŸiÅŸim zamanÄ±." dedi.
16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi, annesi ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin duruÅŸmasÄ± iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™da yer alan Ramallah kentinin batÄ±sÄ±ndaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,"Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin bu stratejisi Filistinâ€™i yok etme ve tarihi Filistin topraklarÄ±nda â€˜bÃ¼yÃ¼k Ä°srailâ€™ projesini uygulama esasÄ± Ã¼zerine belirlenmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k krizinin maliyetini, "rahatÃ§a bir milyar avro" olarak aÃ§Ä±klayan Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, bÃ¶lgedeki giriÅŸimlerin aÅŸÄ±rÄ± huzursuzluk ve gÃ¼vensizliÄŸe neden olduÄŸunu ifade etti.
Ãœlkede, "ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, konaklama, ve bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri" gibi birÃ§ok alanda yÃ¼zde 5 KDV uygulamasÄ±na baÅŸlandÄ±
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinde 9 Taliban Ã¼yesi silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak teslim oldu.