TarihÃ§ilerden Celal ÅžengÃ¶r'Ã¼n 'Fatih' ile ilgili skandal sÃ¶zlerine tepki

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi (Ä°TÃœ) Avrasya Yer Bilimleri EnstitÃ¼sÃ¼ Ã–ÄŸretim ÃœyesiÂ Prof. Dr. Celal ÅžengÃ¶r'Ã¼n,Â OsmanlÄ± padiÅŸahÄ± Fatih Sultan MehmetÂ hakkÄ±nda dile getirdiÄŸi, "Fatih'in MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± bile tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor biliyorsunuz, sekreterine 'Muhammed'in dediklerine inanmÄ±yorum' demiÅŸ." ÅŸeklindeki sÃ¶zlerine tarihÃ§iler tepki gÃ¶sterdi.
Sakarya Ãœniversitesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim ÃœyesiÂ Prof. Dr. Ebubekir SofuoÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅžengÃ¶r'Ã¼n sÃ¶zleri iÃ§in, "Bunun deli saÃ§malÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶teye giden bir yanÄ± yoktur, asla doÄŸru bir ÅŸey deÄŸildir, konuÅŸmaya bile gerek yoktur ama kamuoyunu meÅŸgul ettiÄŸi iÃ§in aÃ§Ä±klamalar yapÄ±yoruz." dedi.
Fatih Sultan Mehmet'in MÃ¼slÃ¼man olmamasÄ±, Hristiyan olmasÄ± durumunda MÃ¼slÃ¼man mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilemeyeceÄŸi ve Åžeyh Muslihiddin tarafÄ±ndan da cenazesinin kÄ±lÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden SofuoÄŸlu, "Bu nasÄ±l bir hÃ¼kÃ¼mdar ki hep Hristiyanlara zarar vermiÅŸ. BÃ¼tÃ¼n fethettiÄŸi topraklar Hristiyan topraklarÄ±. Ä°talya'ya kadar Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, DoÄŸu Roma Ä°mparatorluÄŸu Ortodoks HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n merkezi Ä°stanbul'u fethetmiÅŸ, onlarÄ±n Kabe'si gibi tanÄ±mlanabilecek Ayasofya'yÄ± camiye Ã§evirmiÅŸ. Bu da yetmemiÅŸ 1480 yÄ±lÄ±nda gitmiÅŸ Ä°talya'nÄ±n Napoli kentindeki Otranto kalesini almÄ±ÅŸ ve bir sÃ¼re sonra da Roma'yÄ± ele geÃ§irmek Ã¼zere hazÄ±rlÄ±klara giriÅŸmiÅŸ. ÅžengÃ¶r'Ã¼n iddiasÄ±na gÃ¶re Hristiyan olan bu padiÅŸahÄ±n Ã¶mrÃ¼, HristiyanlÄ±ÄŸa zarar vermekle geÃ§miÅŸ. Yani aslÄ±nda HristiyanlÄ±ÄŸÄ± yeryÃ¼zÃ¼nden kazÄ±yan bir adam. Bundan daha bÃ¼yÃ¼k bir saÃ§malÄ±k olabilir mi?" ifadelerini kullandÄ±.
OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun yedinci padiÅŸahÄ± Fatih Sultan Mehmet hakkÄ±nda bÃ¶yle bir bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu konuda iddia edilen bilgilerin ise deli saÃ§masÄ± olduÄŸunu belirten SofuoÄŸlu, "Fatih Sultan Mehmet'in Hristiyan olmasÄ±, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun MÃ¼slÃ¼man olmasÄ± iddiasÄ±yla eÅŸ deÄŸer saÃ§malÄ±ktÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Milli Savunma Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼Â Prof. Dr. Erhan AfyoncuÂ ise ÅžengÃ¶r'Ã¼n jeolog olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, TÃ¼rkiye'de bilen bilmeyen herkesin baÅŸka bilim dallarÄ± hakkÄ±nda ahkam kesmeye bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Ben jeolojik etÃ¼t yapÄ±yor muyum? Celal Hoca da kendi iÅŸini yapsÄ±n. Tarihi tarihÃ§iler yazar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Afyoncu, Fatih'in MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n abes olduÄŸunu, ÅžengÃ¶r'Ã¼n bu iddialarÄ± Julian Raby'nin bir makalesine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu makalenin ise on beÅŸinci yÃ¼zyÄ±lda sarayda bulunan Giovanni Maria Angiolello'nun eserine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, "Angello'nun TÃ¼rkÃ§e iki eseri var, ikisini de ben yayÄ±nlattÄ±m. TÃ¼rk Tarihi isimli eseri gÃ¶zlemlere dayanÄ±yor. Bu yÃ¼zden hatÄ±rat mÄ±, seyahatname mi, tarih kitabÄ± mÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r. Kitaptaki her ifade de Angello'nun deÄŸil, ayrÄ±ca yazdÄ±ÄŸÄ± her ÅŸey gerÃ§ektir diye bir ÅŸey de sÃ¶z konusu deÄŸil." diye konuÅŸtu.
Prof. Dr. ÅžengÃ¶r, dÃ¼n CNNTÃ¼rk'te Hakan Ã‡elik'in sunduÄŸu Hafta Sonu adlÄ± programda, "Fatih'in MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± bile tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor biliyorsunuz, sekreterine 'Muhammed'in dediklerine inanmÄ±yorum' demiÅŸ, bunu sÃ¶yleyen de Beyazid'in kendisi, oÄŸlu." demiÅŸti.
Â
Ä°TÃœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. ÅžengÃ¶r'Ã¼n, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili sÃ¶ylediÄŸi "MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± bile tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerine tarihÃ§ilerden tepki geldi.
DoÄŸu Anadolu'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±klarla etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Sakarya'da DEAÅž'e yÃ¶nelik operasyonlarda 6 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne FETÃ– Ã¼yesi olduÄŸunu sÃ¶yleyerek teslim olan YÃ¼zbaÅŸÄ± AkÄ±n'Ä±n verdiÄŸi ifadeler doÄŸrultusunda, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen 2 muvazzaf subay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°lkokul Ã¶ÄŸretmeni Galip Kumbar'Ä±n cenazesi, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esine baÄŸlÄ± HamzalÄ± Mahallesi'nde 23 yÄ±l Ã¶nce PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce katledilen 23 kiÅŸi tÃ¶renle anÄ±ldÄ±
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi yÃ¼zÃ¼nden AÄŸrÄ±-Van karayolundaki TendÃ¼rek GeÃ§idi'nde ulaÅŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlanÄ±yor
Kadroya geÃ§me ÅŸartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan taÅŸeron iÅŸÃ§iler iÃ§in baÅŸvurular, yarÄ±n baÅŸlayÄ±p 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek
Erzurum'un Aziziye ilÃ§esinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 18 kiÅŸi yaralandÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, TÃ¼rkiye genelinde 25 AralÄ±k-1 Ocak tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarda 13 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, tasÌ§ra tesÌ§kilatÄ±ndaki soÌˆzlesÌ§meli pozisyonlarÄ±na, sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navla 3 bin Kur'an kursu oÌˆgÌ†reticisi, 6 bin imam hatip ve 500 muÌˆezzin kayyÄ±m alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin ilan Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yayÄ±nlandÄ±
TÃ¼rk GÄ±da Kodeksi Ekmek ve Ekmek Ã‡eÅŸitleri TebliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle bugÃ¼nden itibaren ekmek Ã§eÅŸitlerinin en az 200 gram aÄŸÄ±rlÄ±ktan baÅŸlamak Ã¼zere 10'ar gram artÄ±rÄ±larak piyasaya arz edilmesiyle ekmek israfÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ä°TO verilerine gÃ¶re, Ä°stanbul'da geÃ§en yÄ±l perakende fiyatlar ortalama yÃ¼zde 9,33, toptan fiyatlar ise yÃ¼zde 12,77 arttÄ±.
Adana'nÄ±n Seyhan ilÃ§esinde kaÃ§ak tavuk kesimi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen iÅŸ yerine dÃ¼zenlenen operasyonda, bin canlÄ± hayvan ve iki ton et ele geÃ§irildi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne devredileceÄŸi aÃ§Ä±klanan pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi iÅŸlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yÃ¼rÃ¼tmeye devam edecek.
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, Samsun KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesinde yÄ±lÄ±n ilk bebeklerini ve ailelerini ziyaret etti.