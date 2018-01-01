GÃ¼ncelleme: 20:35, 01 Ocak 2018 Pazartesi

TarihÃ§ilerden Celal ÅžengÃ¶r'Ã¼n 'Fatih' ile ilgili skandal sÃ¶zlerine tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi (Ä°TÃœ) Avrasya Yer Bilimleri EnstitÃ¼sÃ¼ Ã–ÄŸretim ÃœyesiÂ Prof. Dr. Celal ÅžengÃ¶r'Ã¼n,Â OsmanlÄ± padiÅŸahÄ± Fatih Sultan MehmetÂ hakkÄ±nda dile getirdiÄŸi, "Fatih'in MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± bile tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor biliyorsunuz, sekreterine 'Muhammed'in dediklerine inanmÄ±yorum' demiÅŸ." ÅŸeklindeki sÃ¶zlerine tarihÃ§iler tepki gÃ¶sterdi.

Sakarya Ãœniversitesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim ÃœyesiÂ Prof. Dr. Ebubekir SofuoÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅžengÃ¶r'Ã¼n sÃ¶zleri iÃ§in, "Bunun deli saÃ§malÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶teye giden bir yanÄ± yoktur, asla doÄŸru bir ÅŸey deÄŸildir, konuÅŸmaya bile gerek yoktur ama kamuoyunu meÅŸgul ettiÄŸi iÃ§in aÃ§Ä±klamalar yapÄ±yoruz." dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in MÃ¼slÃ¼man olmamasÄ±, Hristiyan olmasÄ± durumunda MÃ¼slÃ¼man mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilemeyeceÄŸi ve Åžeyh Muslihiddin tarafÄ±ndan da cenazesinin kÄ±lÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden SofuoÄŸlu, "Bu nasÄ±l bir hÃ¼kÃ¼mdar ki hep Hristiyanlara zarar vermiÅŸ. BÃ¼tÃ¼n fethettiÄŸi topraklar Hristiyan topraklarÄ±. Ä°talya'ya kadar Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, DoÄŸu Roma Ä°mparatorluÄŸu Ortodoks HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n merkezi Ä°stanbul'u fethetmiÅŸ, onlarÄ±n Kabe'si gibi tanÄ±mlanabilecek Ayasofya'yÄ± camiye Ã§evirmiÅŸ. Bu da yetmemiÅŸ 1480 yÄ±lÄ±nda gitmiÅŸ Ä°talya'nÄ±n Napoli kentindeki Otranto kalesini almÄ±ÅŸ ve bir sÃ¼re sonra da Roma'yÄ± ele geÃ§irmek Ã¼zere hazÄ±rlÄ±klara giriÅŸmiÅŸ. ÅžengÃ¶r'Ã¼n iddiasÄ±na gÃ¶re Hristiyan olan bu padiÅŸahÄ±n Ã¶mrÃ¼, HristiyanlÄ±ÄŸa zarar vermekle geÃ§miÅŸ. Yani aslÄ±nda HristiyanlÄ±ÄŸÄ± yeryÃ¼zÃ¼nden kazÄ±yan bir adam. Bundan daha bÃ¼yÃ¼k bir saÃ§malÄ±k olabilir mi?" ifadelerini kullandÄ±.

OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun yedinci padiÅŸahÄ± Fatih Sultan Mehmet hakkÄ±nda bÃ¶yle bir bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu konuda iddia edilen bilgilerin ise deli saÃ§masÄ± olduÄŸunu belirten SofuoÄŸlu, "Fatih Sultan Mehmet'in Hristiyan olmasÄ±, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun MÃ¼slÃ¼man olmasÄ± iddiasÄ±yla eÅŸ deÄŸer saÃ§malÄ±ktÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"HERKES KENDÄ° MESLEÄžÄ°YLE Ä°LGÄ°LENSÄ°N"

Milli Savunma Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼Â Prof. Dr. Erhan AfyoncuÂ ise ÅžengÃ¶r'Ã¼n jeolog olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, TÃ¼rkiye'de bilen bilmeyen herkesin baÅŸka bilim dallarÄ± hakkÄ±nda ahkam kesmeye bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Ben jeolojik etÃ¼t yapÄ±yor muyum? Celal Hoca da kendi iÅŸini yapsÄ±n. Tarihi tarihÃ§iler yazar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Afyoncu, Fatih'in MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n abes olduÄŸunu, ÅžengÃ¶r'Ã¼n bu iddialarÄ± Julian Raby'nin bir makalesine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu makalenin ise on beÅŸinci yÃ¼zyÄ±lda sarayda bulunan Giovanni Maria Angiolello'nun eserine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, "Angello'nun TÃ¼rkÃ§e iki eseri var, ikisini de ben yayÄ±nlattÄ±m. TÃ¼rk Tarihi isimli eseri gÃ¶zlemlere dayanÄ±yor. Bu yÃ¼zden hatÄ±rat mÄ±, seyahatname mi, tarih kitabÄ± mÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r. Kitaptaki her ifade de Angello'nun deÄŸil, ayrÄ±ca yazdÄ±ÄŸÄ± her ÅŸey gerÃ§ektir diye bir ÅŸey de sÃ¶z konusu deÄŸil." diye konuÅŸtu.

Prof. Dr. ÅžengÃ¶r, dÃ¼n CNNTÃ¼rk'te Hakan Ã‡elik'in sunduÄŸu Hafta Sonu adlÄ± programda, "Fatih'in MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± bile tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor biliyorsunuz, sekreterine 'Muhammed'in dediklerine inanmÄ±yorum' demiÅŸ, bunu sÃ¶yleyen de Beyazid'in kendisi, oÄŸlu." demiÅŸti.

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