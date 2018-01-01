GÃ¼ncelleme: 19:58, 01 Ocak 2018 Pazartesi

Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterisi





Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ hapishanelerindekiÂ FilistinliÂ tutuklularaÂ destek iÃ§inÂ GazzeÂ Åžeridi'ndeÂ gÃ¶steriÂ dÃ¼zenlendi. Gazze'deki UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bir araya gelen gÃ¶stericiler, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±ndan destek istedi. GÃ¶steride halen gÃ¶zaltÄ±nda tutulan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi 16 yaÅŸÄ±ndaki Ahed et-Temimi'nin yanÄ± sÄ±ra Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilerin resimleri taÅŸÄ±ndÄ±. Filistinli tutuklu Ziya el-AÄŸa'nÄ±n annesi Necat el-AÄŸa, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "Ä°srail hapishanelerinde bÃ¼yÃ¼k hak ihlallerine maruz kalan Ã§ocuklarÄ±mÄ±za destek vermek iÃ§in burada toplandÄ±k. Yeni bir yÄ±la girdik, bu yÄ±lÄ±n tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± adÄ±na hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyoruz. Onlar Ã§ok zor ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸÄ±yorlar." dedi. Filistinli anne, insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri ve uluslararasÄ± toplumdan "Filistinli tutuklularÄ±n ailelerini gÃ¶rmelerini engelleyen ziyaret yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ä°srail'e baskÄ± yapmasÄ±nÄ±" istedi. AralarÄ±nda Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.

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