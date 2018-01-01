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GÃ¼ncelleme: 22:33, 01 Ocak 2018 Pazartesi

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Tiflis'teki TMV okulunda TÃ¼rkÃ§e eÄŸitime kavuÅŸtular
Tiflis'teki TMV okulunda TÃ¼rkÃ§e eÄŸitime kavuÅŸtular

GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'te geÃ§en yÄ±l aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Tiflis Okulunda, TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenciler ana dillerinde eÄŸitim alÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼rcistan'Ä±nÂ baÅŸkentiÂ Tiflis'teÂ geÃ§en yÄ±l eÄŸitime baÅŸlayan TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± OkuluÂ  sayesindeÂ TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenciler, ana dillerinde eÄŸitimÂ alma imkanÄ±na kavuÅŸtu.

BaÅŸkentteki okulda TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenciler, TÃ¼rkÃ§e eÄŸitiminin yanÄ± sÄ±ra GÃ¼rcÃ¼ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸreniyor.

5. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Defne Ã–zer, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§miÅŸ yÄ±llarda gittiÄŸi okulun FETÃ– ile iltisaklÄ± olduÄŸu iÃ§in lisansÄ±nÄ±n EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca iptal edildiÄŸini ve bu okulda Ã§ok sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "TÃ¼rkÃ§e konuÅŸtuÄŸum iÃ§in orada bir ÅŸey anlamÄ±yordum. Bu okul artÄ±k o yokluÄŸu yaÅŸatmÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Tiflis'te bir TÃ¼rk okulu aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok mutlu olduÄŸunu ifade eden Ã–zer, "Bir TÃ¼rk okulunun aÃ§Ä±lmasÄ± benim hayalimdi. Bu okulun aÃ§Ä±lmasÄ±ndan dolayÄ± Ã§ok mutluyum, hayalim gerÃ§ek oldu." dedi.

6. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Muhammed Kayrak KoÅŸmaz da TÃ¼rkiye'nin Tiflis'te TÃ¼rk okulu aÃ§masÄ±na Ã§ok sevindiÄŸini kaydetti.

KoÅŸmaz, "Bu okulda kendimizi Ã¼lkemizde gibi hissediyoruz. Tiflisâ€™te yaÅŸayan tÃ¼m TÃ¼rk Ã§ocuklarÄ± bu okula gelsin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mutluluÄŸu onlarÄ±n da yaÅŸamasÄ±nÄ± istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rk okulunda eÄŸitim almanÄ±n mutluluÄŸuyla ÅŸiir yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren KoÅŸmaz, "Bu ÅŸiiri okulumuzun bana verdiÄŸi mutluluk dolayÄ±sÄ±yla yazdÄ±m." dedi.

9. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi GÃ¼listan Tali de 9 yÄ±ldÄ±r GÃ¼rcistanâ€™da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak "Belli bir yaÅŸa gelince TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim gÃ¶rmek iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™ye gidecektim. Bu okulun aÃ§Ä±lmasÄ± sayesinde burada eÄŸitim alabiliyorum, ailemin yanÄ±ndayÄ±m." diye konuÅŸtu.

GÃ¼rcistan'Ä±n TÃ¼rk okulunun aÃ§Ä±lmasÄ±na izin vermesinden duyduÄŸu memnuniyeti ifade eden Tali, "Okulda, TÃ¼rk ve GÃ¼rcÃ¼ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenme fÄ±rsatÄ±m oluyor. Bu, iki halk arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ± daha Ã§ok kuvvetlendirecektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.



Ä°lgili Konular gÃ¼rcistan tiflis TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Okulu
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