G7'nin dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kanada oldu

Kanada, bugÃ¼nden itibarenÂ dÃ¼nyanÄ±n geliÅŸmiÅŸ yedi Ã¼lkesininÂ Ã¼ye olduÄŸuÂ G7'ninÂ dÃ¶nem baÅŸkanÄ±Â oldu.
Avrupa BirliÄŸi'nin de temsil edildiÄŸi grubun dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 1 Ocak 2018 itibarÄ±yla bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na Ä°talya'dan Kanada'ya geÃ§ti. G7 dÃ¶nem baÅŸkanÄ± olarak Kanada, 8-9 Haziran'da Quebec eyaletinin Charlevoix kasabasÄ±nda 44. G7 Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliÄŸi yapacak.
Charlevoix kasabasÄ±ndaki G7 Liderler Zirvesi, Kanada'nÄ±n ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± altÄ±ncÄ± zirve olacak.
Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 44. G7 Liderler Zirvesi'nin ana temasÄ±nÄ± "herkes iÃ§in geÃ§erli olan ekonomik bÃ¼yÃ¼meyi teÅŸvik etmek iÃ§in gerÃ§ek ve somut Ã§Ã¶zÃ¼mler bulma, toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi ve kadÄ±nlarÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi ve temiz enerji" konularÄ±nÄ±n oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Trudeau, "G7 ortaklarÄ± olarak, tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kÃ¼resel ekonomimizden fayda saÄŸlamasÄ±nÄ±, Ã§ocuklarÄ±mÄ±z ve torunlarÄ±mÄ±z iÃ§in daha saÄŸlÄ±klÄ±, daha huzurlu ve daha gÃ¼venli bir dÃ¼nya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan emin olma sorumluluÄŸunu paylaÅŸÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.
1998'den 2014'e kadar 8 Ã¼lkenin Ã¼ye olduÄŸu ve G8 olarak bilinen grup, 2014â€™te Rusyaâ€™nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± ilhak etmesi nedeniyle gruptan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan G7 olarak anÄ±lmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.
Kanada ile Fransa, Almanya, Ä°talya, Japonya, Ä°ngiltere ve Amerika BirleÅŸik Devletleri'nden oluÅŸan G7, aynÄ± zamanda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ekonomisine sahip yedi Ã¼lkenin grubu olarak biliniyor.
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÃ§Ä± AfD'li milletvekili Storch'un Twitter hesabÄ± "nefret iÃ§erikli paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu" gerekÃ§esiyle geÃ§ici olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±
ABD'nin eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Mullen, "ABD, Kuzey Kore ile nÃ¼kleer bir savaÅŸa her zamankinden daha yakÄ±n ve ÅŸu anda bu soruna diplomatik bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunma fÄ±rsatlarÄ±nÄ± gÃ¶remiyorum." dedi.
Kanada'nÄ±n, dÃ¼nyanÄ±n geliÅŸmiÅŸ yedi Ã¼lkesinin Ã¼ye olduÄŸu G7'nin dÃ¶nem baÅŸkanÄ± olduÄŸu bildirildi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, Ä°ran'daki geliÅŸmelerden endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti
Nijerya'nÄ±n Cross River eyaletine baÄŸlÄ± Omoku kentinde, kiliseden Ã§Ä±kanlara yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.
FÄ±rtÄ±na ve kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Fransa'da 40 bÃ¶lgede turuncu alarma geÃ§ildi
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi
Suriye'de 2017 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Esad rejimi tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 10 bin 204 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
MÄ±sÄ±r'da, milattan Ã¶nce 2 bin ila bin yÄ±llarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren Orta KrallÄ±k dÃ¶neminden kalma iki grafiti bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi
KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Hatib, "2017 yÄ±lÄ± iÃ§inde Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n izni dahilinde 25 bin 630 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Harem-i Åžerif'in hÃ¼rmetini ihlal etti." dedi. Hatib, Ã¶nceki yÄ±llara oranla 2017 yÄ±lÄ±nda Mescid-i Aksa'ya dÃ¼zenlenen baskÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ek
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Ä°ran'da insan haklarÄ±yla birlikte Ã¼lkenin serveti yaÄŸmalanÄ±yor. DeÄŸiÅŸim zamanÄ±." dedi.
16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi, annesi ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin duruÅŸmasÄ± iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™da yer alan Ramallah kentinin batÄ±sÄ±ndaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,"Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin bu stratejisi Filistinâ€™i yok etme ve tarihi Filistin topraklarÄ±nda â€˜bÃ¼yÃ¼k Ä°srailâ€™ projesini uygulama esasÄ± Ã¼zerine belirlenmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k krizinin maliyetini, "rahatÃ§a bir milyar avro" olarak aÃ§Ä±klayan Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, bÃ¶lgedeki giriÅŸimlerin aÅŸÄ±rÄ± huzursuzluk ve gÃ¼vensizliÄŸe neden olduÄŸunu ifade etti.
Ãœlkede, "ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, konaklama, ve bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri" gibi birÃ§ok alanda yÃ¼zde 5 KDV uygulamasÄ±na baÅŸlandÄ±
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinde 9 Taliban Ã¼yesi silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak teslim oldu.