GÃ¼ncelleme: 01:45, 02 Ocak 2018 SalÄ±

G7'nin dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kanada oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kanada, bugÃ¼nden itibarenÂ dÃ¼nyanÄ±n geliÅŸmiÅŸ yedi Ã¼lkesininÂ Ã¼ye olduÄŸuÂ G7'ninÂ dÃ¶nem baÅŸkanÄ±Â oldu.

Avrupa BirliÄŸi'nin de temsil edildiÄŸi grubun dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 1 Ocak 2018 itibarÄ±yla bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na Ä°talya'dan Kanada'ya geÃ§ti. G7 dÃ¶nem baÅŸkanÄ± olarak Kanada, 8-9 Haziran'da Quebec eyaletinin Charlevoix kasabasÄ±nda 44. G7 Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliÄŸi yapacak.

Charlevoix kasabasÄ±ndaki G7 Liderler Zirvesi, Kanada'nÄ±n ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± altÄ±ncÄ± zirve olacak.

Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 44. G7 Liderler Zirvesi'nin ana temasÄ±nÄ± "herkes iÃ§in geÃ§erli olan ekonomik bÃ¼yÃ¼meyi teÅŸvik etmek iÃ§in gerÃ§ek ve somut Ã§Ã¶zÃ¼mler bulma, toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi ve kadÄ±nlarÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi ve temiz enerji" konularÄ±nÄ±n oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Trudeau, "G7 ortaklarÄ± olarak, tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kÃ¼resel ekonomimizden fayda saÄŸlamasÄ±nÄ±, Ã§ocuklarÄ±mÄ±z ve torunlarÄ±mÄ±z iÃ§in daha saÄŸlÄ±klÄ±, daha huzurlu ve daha gÃ¼venli bir dÃ¼nya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan emin olma sorumluluÄŸunu paylaÅŸÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

1998'den 2014'e kadar 8 Ã¼lkenin Ã¼ye olduÄŸu ve G8 olarak bilinen grup, 2014â€™te Rusyaâ€™nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± ilhak etmesi nedeniyle gruptan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan G7 olarak anÄ±lmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kanada ile Fransa, Almanya, Ä°talya, Japonya, Ä°ngiltere ve Amerika BirleÅŸik Devletleri'nden oluÅŸan G7, aynÄ± zamanda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ekonomisine sahip yedi Ã¼lkenin grubu olarak biliniyor.