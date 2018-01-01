GÃ¼ncelleme: 02:50, 02 Ocak 2018 SalÄ±

Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetÃ§iye 'Twitter' engeli





Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÃ§Ä± AfD'li milletvekili Storch'un Twitter hesabÄ± "nefret iÃ§erikli paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu" gerekÃ§esiyle geÃ§ici olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Almanya iÃ§in Alternatif PartisininÂ (AfD) meclis grup baÅŸkanÄ±Â Beatrix von Storch'unÂ TwitterÂ hesabÄ±nÄ±n nefret iÃ§erikli mesaj paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 12 saat boyunca askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesiÂ Twitter, Storch'un hesabÄ±nÄ±, nefret iÃ§erikli paylaÅŸÄ±mda bulunma yÃ¶netmeliÄŸine aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 12 saat boyunca askÄ±ya aldÄ±. Twitter hesabÄ± askÄ±ya alÄ±nan Storch ise Facebook hesabÄ±ndan ''Yeni yÄ±l sansÃ¼r yasasÄ±yla baÅŸlÄ±yor ve kurumlarÄ±mÄ±z ithal edilen, bÄ±Ã§aklayan ve yaÄŸmalayan gÃ¶Ã§men gruplarÄ±na boyun eÄŸiyor. Alman polisi Ã¼lkemizde resmi dil Almanca olmasÄ±na raÄŸmen ArapÃ§a iletiÅŸim kuruyor.'' ifadelerini kullandÄ±. Storch, Kuzey Ren Vestfalya polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi baÅŸta ArapÃ§a olmak Ã¼zere farklÄ± dillerde mesaj yayÄ±nlamasÄ±na tepki gÃ¶stererek, ''Ãœlkemize neler oluyor? Neden resmi polis sitesi ArapÃ§a paylaÅŸÄ±mda bulunur? Barbar, MÃ¼slÃ¼man erkek sÃ¼rÃ¼sÃ¼nden oluÅŸan grup tecavÃ¼zcÃ¼leri yatÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± mÄ± kastediyorsunuz?'' yazÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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