'Kuzey Kore ile nÃ¼kleer savaÅŸ her zamankinden yakÄ±n'

ABD'ninÂ eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Mike Mullen, ABD ileÂ Kuzey KoreÂ arasÄ±ndaÂ nÃ¼kleer bir savaÅŸÂ olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n her zamankinden fazla olduÄŸunu bildirdi.
Amerikan ABC kanalÄ±na konuÅŸan Mullen, Kuzey Kore ile artan nÃ¼kleer gerilime iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
"ABD, Kuzey Kore ile nÃ¼kleer bir savaÅŸa her zamankinden daha yakÄ±n ve ÅŸu anda bu soruna diplomatik bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunma fÄ±rsatlarÄ±nÄ± gÃ¶remiyorum." ifadesini kullanan Mullen, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasÄ±ndaki sert sÃ¶ylemlere iÅŸaret etti.
Ä°ki lider arasÄ±ndaki "agresif" yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n ve sÃ¶ylemlerin gÃ¶z ardÄ± edilemeyeceÄŸini kaydeden Mullen, Trump'Ä±n nÃ¼kleer kapasiteye kavuÅŸabilecek bir Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± sessiz kalmayacaÄŸÄ±nÄ± savundu.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis ve Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Herbert Raymond McMaster'Ä±n Kuzey Kore konusunda Trump'Ä± "makul ÅŸekilde yÃ¶nlendirmeye" Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Mullen, "EndiÅŸem, bu durumun ne kadar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebileceÄŸiyle ilgilidir." yorumunu yaptÄ±.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yÄ±l konuÅŸmasÄ±nda Ã¼lkesinin nÃ¼kleer ve fÃ¼ze programlarÄ±ndan vazgeÃ§meyeceÄŸini belirterek, "nÃ¼kleer butonun" daima masasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
GÃ¼ney Kore'nin ulusal haber ajansÄ± Yonhap'Ä±n haberine gÃ¶re Kim, devlet televizyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± yeni yÄ±l konuÅŸmasÄ±nda, ABD ana karasÄ±nÄ±n Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer vuruÅŸ menzilinde bulunduÄŸunu iddia etmiÅŸti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 20 KasÄ±m'da Kuzey Kore'yi "terÃ¶re destek veren devlet" olarak tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan ABD, 21 KasÄ±m'da Ã¼lkenin ticaret faaliyetlerini kÄ±sÄ±tlamak iÃ§in 1 kiÅŸi, 13 ÅŸirket ve 20 gemi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
Kuzey Kore, ABD'nin "terÃ¶re destek veren Ã¼lkeler" listesinde Ä°ran, Sudan ve Suriye'nin ardÄ±ndan 4'Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alÄ±yor. SÃ¶z konusu listeye 2. kez eklenen Ã¼lke, George W. Bush tarafÄ±ndan 2008'de Ã§Ä±karÄ±lmadan Ã¶nce 20 yÄ±l listede kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÃ§Ä± AfD'li milletvekili Storch'un Twitter hesabÄ± "nefret iÃ§erikli paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu" gerekÃ§esiyle geÃ§ici olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±
ABD'nin eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Mullen, "ABD, Kuzey Kore ile nÃ¼kleer bir savaÅŸa her zamankinden daha yakÄ±n ve ÅŸu anda bu soruna diplomatik bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunma fÄ±rsatlarÄ±nÄ± gÃ¶remiyorum." dedi.
Kanada'nÄ±n, dÃ¼nyanÄ±n geliÅŸmiÅŸ yedi Ã¼lkesinin Ã¼ye olduÄŸu G7'nin dÃ¶nem baÅŸkanÄ± olduÄŸu bildirildi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, Ä°ran'daki geliÅŸmelerden endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti
Nijerya'nÄ±n Cross River eyaletine baÄŸlÄ± Omoku kentinde, kiliseden Ã§Ä±kanlara yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.
FÄ±rtÄ±na ve kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Fransa'da 40 bÃ¶lgede turuncu alarma geÃ§ildi
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi
Suriye'de 2017 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Esad rejimi tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 10 bin 204 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
MÄ±sÄ±r'da, milattan Ã¶nce 2 bin ila bin yÄ±llarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren Orta KrallÄ±k dÃ¶neminden kalma iki grafiti bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi
KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Hatib, "2017 yÄ±lÄ± iÃ§inde Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n izni dahilinde 25 bin 630 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Harem-i Åžerif'in hÃ¼rmetini ihlal etti." dedi. Hatib, Ã¶nceki yÄ±llara oranla 2017 yÄ±lÄ±nda Mescid-i Aksa'ya dÃ¼zenlenen baskÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ek
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Ä°ran'da insan haklarÄ±yla birlikte Ã¼lkenin serveti yaÄŸmalanÄ±yor. DeÄŸiÅŸim zamanÄ±." dedi.
16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi, annesi ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin duruÅŸmasÄ± iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™da yer alan Ramallah kentinin batÄ±sÄ±ndaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,"Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin bu stratejisi Filistinâ€™i yok etme ve tarihi Filistin topraklarÄ±nda â€˜bÃ¼yÃ¼k Ä°srailâ€™ projesini uygulama esasÄ± Ã¼zerine belirlenmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k krizinin maliyetini, "rahatÃ§a bir milyar avro" olarak aÃ§Ä±klayan Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, bÃ¶lgedeki giriÅŸimlerin aÅŸÄ±rÄ± huzursuzluk ve gÃ¼vensizliÄŸe neden olduÄŸunu ifade etti.
Ãœlkede, "ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, konaklama, ve bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri" gibi birÃ§ok alanda yÃ¼zde 5 KDV uygulamasÄ±na baÅŸlandÄ±
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinde 9 Taliban Ã¼yesi silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak teslim oldu.