GÃ¼ncelleme: 02:20, 02 Ocak 2018 SalÄ±

'Kuzey Kore ile nÃ¼kleer savaÅŸ her zamankinden yakÄ±n'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'ninÂ eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Mike Mullen, ABD ileÂ Kuzey KoreÂ arasÄ±ndaÂ nÃ¼kleer bir savaÅŸÂ olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n her zamankinden fazla olduÄŸunu bildirdi.

Amerikan ABC kanalÄ±na konuÅŸan Mullen, Kuzey Kore ile artan nÃ¼kleer gerilime iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

"ABD, Kuzey Kore ile nÃ¼kleer bir savaÅŸa her zamankinden daha yakÄ±n ve ÅŸu anda bu soruna diplomatik bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunma fÄ±rsatlarÄ±nÄ± gÃ¶remiyorum." ifadesini kullanan Mullen, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasÄ±ndaki sert sÃ¶ylemlere iÅŸaret etti.

"TRUMP SESSÄ°Z KALAMAZ"

Ä°ki lider arasÄ±ndaki "agresif" yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n ve sÃ¶ylemlerin gÃ¶z ardÄ± edilemeyeceÄŸini kaydeden Mullen, Trump'Ä±n nÃ¼kleer kapasiteye kavuÅŸabilecek bir Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± sessiz kalmayacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis ve Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Herbert Raymond McMaster'Ä±n Kuzey Kore konusunda Trump'Ä± "makul ÅŸekilde yÃ¶nlendirmeye" Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Mullen, "EndiÅŸem, bu durumun ne kadar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebileceÄŸiyle ilgilidir." yorumunu yaptÄ±.

KÄ°M'DEN "NÃœKLEER BUTON" TEHDÄ°DÄ°

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yÄ±l konuÅŸmasÄ±nda Ã¼lkesinin nÃ¼kleer ve fÃ¼ze programlarÄ±ndan vazgeÃ§meyeceÄŸini belirterek, "nÃ¼kleer butonun" daima masasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

GÃ¼ney Kore'nin ulusal haber ajansÄ± Yonhap'Ä±n haberine gÃ¶re Kim, devlet televizyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± yeni yÄ±l konuÅŸmasÄ±nda, ABD ana karasÄ±nÄ±n Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer vuruÅŸ menzilinde bulunduÄŸunu iddia etmiÅŸti.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 20 KasÄ±m'da Kuzey Kore'yi "terÃ¶re destek veren devlet" olarak tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan ABD, 21 KasÄ±m'da Ã¼lkenin ticaret faaliyetlerini kÄ±sÄ±tlamak iÃ§in 1 kiÅŸi, 13 ÅŸirket ve 20 gemi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Kuzey Kore, ABD'nin "terÃ¶re destek veren Ã¼lkeler" listesinde Ä°ran, Sudan ve Suriye'nin ardÄ±ndan 4'Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alÄ±yor. SÃ¶z konusu listeye 2. kez eklenen Ã¼lke, George W. Bush tarafÄ±ndan 2008'de Ã§Ä±karÄ±lmadan Ã¶nce 20 yÄ±l listede kalmÄ±ÅŸtÄ±.