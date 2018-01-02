12:56, 02 Ocak 2018 SalÄ±

Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Zarif telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼tÂ Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± CevadÂ Zarif telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. Ä°ran'Ä±n MeÅŸhed kentinde perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ herhangi bir siyasi partinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± olmadan toplanan grup, Ã¼lkedeki ekonomik ÅŸartlarÄ± protesto etmek amacÄ±yla gÃ¶steriler dÃ¼zenlemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶steriler, rejim muhalifi protestolara dÃ¶nÃ¼ÅŸerek birÃ§ok kente yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bugÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°ran'daki protestolara iliÅŸkin "OlaylarÄ±n tÄ±rmanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesini, geliÅŸmeleri kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± dÄ±ÅŸ mÃ¼dahalelerden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz." deÄŸerlendirmesi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca "Åžiddetten kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± ve provokasyonlara kapÄ±lÄ±nmamasÄ± lazÄ±m geldiÄŸine inanÄ±yoruz." ifadeleri kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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