13:03, 02 Ocak 2018 SalÄ±

Everest'e yalnÄ±z tÄ±rmanmak artÄ±k yasak





Nepal, dÃ¼nyanÄ±n zirvesi kabul edilen Everest'e tek baÅŸÄ±na tÄ±rmanan daÄŸcÄ±lara yasak getirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nepal'in, kaza sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in daÄŸcÄ±lÄ±k mevsiminin ilkbaharda baÅŸlamasÄ±yla Everest dahil Ã¼lkedeki daÄŸlara yalnÄ±z baÅŸÄ±na tÄ±rmanmayÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Kyodo ajansÄ±nda yer alan habere gÃ¶re,Â Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan yeni dÃ¼zenlemelere gÃ¶re, gÃ¶rme engelliler ve iki uzvu eksik olanlar daÄŸlara tÄ±rmanamayacak. Yeni kurallar, gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Åžerpa kÄ±lavuzlarÄ±nÄ±n istihdamÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yor. Yasak, bazÄ± profesyonel daÄŸcÄ±larÄ±n ve fiziksel engellilerin eleÅŸtirisine neden oldu. 8 bin 848 metre yÃ¼kseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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