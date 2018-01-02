13:05, 02 Ocak 2018 SalÄ±

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "terÃ¶r olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±" iddia edilen 12Â FilistinlininÂ BatÄ± Åžeria'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada baÅŸka bilgi verilmedi. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te sÄ±k sÄ±k evlere baskÄ±n dÃ¼zenleyen Ä°srail gÃ¼Ã§leri, Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor. Filistin makamlarÄ±nÄ±n resmi verilerine gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.

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