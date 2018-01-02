GÃ¼ncelleme: 13:20, 02 Ocak 2018 SalÄ±

Ä°ran'daki protestolar iÃ§in '3 gÃ¼n' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'da, Tahran Devrim Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Musa Gazanfer Abadi, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nden sonra gÃ¶sterilere katÄ±lan eylemcilerinÂ daha aÄŸÄ±r cezalaraÂ Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Tesnim ajansÄ±na konuÅŸan Abadi, "3'Ã¼ncÃ¼ ve sonraki gÃ¼nlerinde gÃ¶sterilere katÄ±lan eylemcilerden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n cezalarÄ± daha aÄŸÄ±r olacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶sterilerin izinsiz olduÄŸu aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen, bu kimseler bilerek ve kasÄ±tlÄ± olarak toplumda kargaÅŸa Ã§Ä±karma giriÅŸiminde bulundu." dedi.

Devam eden gÃ¼nlerde gÃ¶sterilere katÄ±lÄ±mlarÄ±n "vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ±nÄ± kullanma" ÅŸeklinde deÄŸerlendirilmeyeceÄŸini vurgulayan Abadi, "Bilakis bu kiÅŸiler, rejimin temellerine kasteden kiÅŸiler olarak kabul edilecek. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar, ulusal gÃ¼venliÄŸe saldÄ±rÄ± ve kamu malÄ±na zarar verme gibi aÄŸÄ±r ithamlarla suÃ§lanabilecek." diye konuÅŸtu.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gÃ¶stericilerin ivedilikle yargÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Abadi ayrÄ±ca, eylemlerden birine "Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gÃ¶stericinin" yabancÄ± Ã¼lke istihbarat birimleriyle irtibatÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini iddia etti.