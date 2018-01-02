Ä°ran'daki protestolar iÃ§in '3 gÃ¼n' uyarÄ±sÄ±

Ä°ran'da, Tahran Devrim Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Musa Gazanfer Abadi, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nden sonra gÃ¶sterilere katÄ±lan eylemcilerinÂ daha aÄŸÄ±r cezalaraÂ Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Tesnim ajansÄ±na konuÅŸan Abadi, "3'Ã¼ncÃ¼ ve sonraki gÃ¼nlerinde gÃ¶sterilere katÄ±lan eylemcilerden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n cezalarÄ± daha aÄŸÄ±r olacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶sterilerin izinsiz olduÄŸu aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen, bu kimseler bilerek ve kasÄ±tlÄ± olarak toplumda kargaÅŸa Ã§Ä±karma giriÅŸiminde bulundu." dedi.
Devam eden gÃ¼nlerde gÃ¶sterilere katÄ±lÄ±mlarÄ±n "vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ±nÄ± kullanma" ÅŸeklinde deÄŸerlendirilmeyeceÄŸini vurgulayan Abadi, "Bilakis bu kiÅŸiler, rejimin temellerine kasteden kiÅŸiler olarak kabul edilecek. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar, ulusal gÃ¼venliÄŸe saldÄ±rÄ± ve kamu malÄ±na zarar verme gibi aÄŸÄ±r ithamlarla suÃ§lanabilecek." diye konuÅŸtu.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gÃ¶stericilerin ivedilikle yargÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Abadi ayrÄ±ca, eylemlerden birine "Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gÃ¶stericinin" yabancÄ± Ã¼lke istihbarat birimleriyle irtibatÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini iddia etti.
Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tayvan'da diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimine harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in oÄŸluna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada anneye yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
AfD Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Storch hakkÄ±nda KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunuldu
Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
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Esad rejiminin, Ekim 2017'den bu yana Rusya'nÄ±n hava desteÄŸi ve DEAÅž ile yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle, Hama ilinin kuzeyi ile Ä°dlib ilinin gÃ¼neyinde ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸi bildirildi
Tahran Devrim Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Abadi, 3'Ã¼ncÃ¼ ve sonraki gÃ¼nlerde gÃ¶sterilere katÄ±lan eylemcilerin "daha aÄŸÄ±r cezalara Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi