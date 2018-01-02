13:32, 02 Ocak 2018 SalÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Deniz Baykal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya'da tedavi gÃ¶ren CHP Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya'da tedavi gÃ¶renÂ CHP Antalya Milletvekili Deniz BaykalÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. BaÅŸbakanlÄ±k'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Antalya Milletvekili Baykal ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, "GeÃ§miÅŸ olsun" dileklerini yineledi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Baykal'dan tedavi sÃ¼reci ve saÄŸlÄ±k durumu ile ilgili bilgi aldÄ±.Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.