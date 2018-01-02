BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Deniz Baykal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya'da tedavi gÃ¶renÂ CHP Antalya Milletvekili Deniz BaykalÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
BaÅŸbakanlÄ±k'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Antalya Milletvekili Baykal ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, "GeÃ§miÅŸ olsun" dileklerini yineledi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Baykal'dan tedavi sÃ¼reci ve saÄŸlÄ±k durumu ile ilgili bilgi aldÄ±.Â
Ä°BB ve Beykoz Belediyesiâ€™nin ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ sahil geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ikinci etap tamamlandÄ±
MuÄŸla iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Sahte isimle aÃ§tÄ±klarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan 32 kiÅŸiyi hayali telefon satarak dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 506 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda aranan E.F. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°mam hatip lisesi Ã¶ÄŸrencilerinin dÃ¼zenlediÄŸi kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu aÃ§Ä±lacak
CHP'de, 3 MayÄ±s'ta baÅŸlayan takvim Ã§erÃ§evesinde bugÃ¼ne kadar 45 ilde, 428 kurultay delegesi belirlendi. Partinin 36'Ä±ncÄ± OlaÄŸan KurultayÄ± Ã¶ncesinde, gÃ¶zler en Ã§ok delegenin belirleneceÄŸi Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir il kongrelerine Ã§evrildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya'da tedavi gÃ¶ren CHP Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Nepal, dÃ¼nyanÄ±n zirvesi kabul edilen Everest'e tek baÅŸÄ±na tÄ±rmanan daÄŸcÄ±lara yasak getirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ±nda ormanlardan kaÃ§ak aÄŸaÃ§ kesimlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek amacÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda 500 bin fidan Ã¼cretsiz daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Karadeniz Teknik Ãœniversitesi'ne 5'i profesÃ¶r, toplam 25 akademisyen alÄ±nacak.
TÃ¼ketici Hukuku EnstitÃ¼sÃ¼ BaÅŸkanÄ± TokbaÅŸ, "VatandaÅŸ, AVM otoparklarÄ±ndaki trafik kazalarÄ±nda sigorta ÅŸirketlerinin tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸmemeli." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Ä°ran'daki gÃ¶sterilere iliÅŸkin yapÄ±lan son dakika aÃ§Ä±klamada, Ä°ranâ€™da 28 AralÄ±k'ta baÅŸlayan gÃ¶sterilerin yayÄ±larak sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶lenlerin olduÄŸu, ayrÄ±ca kamu binalarÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerden endiÅŸe duyulduÄŸu belirtildi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, 2017 yÄ±lÄ±nda 157,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yÃ¼ksek 2. ihracat seviyesine ulaÅŸÄ±ldÄ±.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin personel ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.