GÃ¼ncelleme: 13:40, 02 Ocak 2018 SalÄ±

Esad'dan muhaliflere karÅŸÄ± DEAÅž'la iÅŸ birliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esad rejimi,Â Ä°dlibÂ gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda Rusya ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n desteÄŸi ile yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor.Â BÃ¶lgedeki askeri muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± bazÄ± gruplar ortak savunma yaparak, rejimin Ä°dlib iÃ§inde ilerlemesini durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Rejim, Ekim 2017'den bu yana Rusya'nÄ±n hava desteÄŸi veÂ DEAÅžÂ ile yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle, Hama ilinin kuzeyi ile Ä°dlib ilinin gÃ¼neyindeÂ ateÅŸkesiÂ ihlalÂ ediyor.

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinin kuzeyi, gÃ¼neybatÄ±da TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ilinin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±na denk geliyor.

TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Astana toplantÄ±larÄ±nÄ±n 21-22 AralÄ±k 2017'de dÃ¼zenlenen son turunda askeri muhalefet heyeti, haritalar Ã¼zerinden anlatarak, rejim, Rusya ve DEAÅž'Ä±n eÅŸ zamanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na dikkati Ã§ekmiÅŸti.Â

Buna gÃ¶re, Hama'nÄ±n doÄŸusundaki Hunayfis bÃ¶lgesinden DEAÅž militanlarÄ±na yol aÃ§an rejim, Ä°dlib'de muhaliflerin ve rejim karÅŸÄ±tÄ± Heyet Tahrir Åžam'Ä±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere geÃ§iÅŸlerini saÄŸlÄ±yor.

DEAÅž da bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Halep'in gÃ¼neyinden Hama'ya aÃ§Ä±lan yoldaki Hanesir bÃ¶lgesinden rejim askerlerinin Ä°dlib'e ulaÅŸmalarÄ±na izin veriyor.

REJÄ°M VE RUSYA Ä°DLÄ°B Ä°Ã‡Ä°NE SIZMAYI HEDEFLÄ°YOR

HalihazÄ±rda Rusya ve Esad rejiminin Ä°dlibâ€™in gÃ¼neyindeki yerleÅŸim alanlarÄ±na hava ve topÃ§u saldÄ±rÄ±larÄ± ile Hama'nÄ±n kuzeyinde ilerleme giriÅŸimleri, DEAÅžâ€™Ä±n Hama'nÄ±n doÄŸusundaki saldÄ±rÄ±larÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± gerÃ§ekleÅŸiyor.

Hama'nÄ±n kuzeyindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda muhalifler, geÃ§en ay Rusyaâ€™nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle bazÄ± yerleÅŸimlerin kontrolÃ¼nÃ¼ kaybetmiÅŸti. BÃ¶ylece Rusya destekli Esad rejimi, Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesine sÄ±zabilmiÅŸti.

Rejim ve DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± son 1 hafta iÃ§inde yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Ä°dlibâ€™in Hama sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AtÅŸan, Ebu Dali, Ebu Ã–mer ve Huveyn Kebir kÃ¶yleri Esad rejiminin eline geÃ§ti.

REJÄ°ME KARÅžI ORTAK SAVUNMA

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na (Ã–SO) baÄŸlÄ± olanlar ve rejim karÅŸÄ±tÄ± diÄŸer bazÄ± gruplar, Esad rejimi ve DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± ortak hareket etmeye baÅŸladÄ±.

Bu gruplar arasÄ±nda Ahraruâ€™ÅŸ Åžam, Feylakuâ€™ÅŸ Åžam, Nureddin Zengi, CeyÅŸÃ¼â€™l Nasr, Ã–zgÃ¼r Ä°dlib Ordusu, CeyÅŸÃ¼â€™l Ä°zze ve Heyet Tahrir Åžam yer alÄ±yor.

Ã–zgÃ¼r Ä°dlib Ordusu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mustafa el HÃ¼seyin, "DEAÅž, rejimin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± koridor ve Rusya'nÄ±n hava desteÄŸi ile Hama ve Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nda ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Havadan Rusya, karadan Esad topÃ§ularÄ± muhaliflere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenliyor. Biz Ã§ekilmek zorunda kalÄ±nca DEAÅž ilerliyor." diye konuÅŸtu.

DEAÅž'Ä±n bu sayede yaklaÅŸÄ±k 30 kilometrekareden fazla alanÄ± ele geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yleyen HÃ¼seyin, "Bize gÃ¶re Esad rejimi DEAÅž'a mÃ¼himmat desteÄŸinde de bulunuyor." ifadesini kullandÄ±.

HÃ¼seyin, bazÄ± muhalif ve rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplarla ortak hareket ettiklerini belirterek, "BÃ¼yÃ¼k cephe hatlarÄ±nÄ±n belirli alanlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p koruyoruz." dedi.Â