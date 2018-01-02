Esad'dan muhaliflere karÅŸÄ± DEAÅž'la iÅŸ birliÄŸi

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esad rejimi,Â Ä°dlibÂ gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda Rusya ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n desteÄŸi ile yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor.Â BÃ¶lgedeki askeri muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± bazÄ± gruplar ortak savunma yaparak, rejimin Ä°dlib iÃ§inde ilerlemesini durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Rejim, Ekim 2017'den bu yana Rusya'nÄ±n hava desteÄŸi veÂ DEAÅžÂ ile yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle, Hama ilinin kuzeyi ile Ä°dlib ilinin gÃ¼neyindeÂ ateÅŸkesiÂ ihlalÂ ediyor.
Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinin kuzeyi, gÃ¼neybatÄ±da TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ilinin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±na denk geliyor.
TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Astana toplantÄ±larÄ±nÄ±n 21-22 AralÄ±k 2017'de dÃ¼zenlenen son turunda askeri muhalefet heyeti, haritalar Ã¼zerinden anlatarak, rejim, Rusya ve DEAÅž'Ä±n eÅŸ zamanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na dikkati Ã§ekmiÅŸti.Â
Buna gÃ¶re, Hama'nÄ±n doÄŸusundaki Hunayfis bÃ¶lgesinden DEAÅž militanlarÄ±na yol aÃ§an rejim, Ä°dlib'de muhaliflerin ve rejim karÅŸÄ±tÄ± Heyet Tahrir Åžam'Ä±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere geÃ§iÅŸlerini saÄŸlÄ±yor.
DEAÅž da bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Halep'in gÃ¼neyinden Hama'ya aÃ§Ä±lan yoldaki Hanesir bÃ¶lgesinden rejim askerlerinin Ä°dlib'e ulaÅŸmalarÄ±na izin veriyor.
HalihazÄ±rda Rusya ve Esad rejiminin Ä°dlibâ€™in gÃ¼neyindeki yerleÅŸim alanlarÄ±na hava ve topÃ§u saldÄ±rÄ±larÄ± ile Hama'nÄ±n kuzeyinde ilerleme giriÅŸimleri, DEAÅžâ€™Ä±n Hama'nÄ±n doÄŸusundaki saldÄ±rÄ±larÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± gerÃ§ekleÅŸiyor.
Hama'nÄ±n kuzeyindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda muhalifler, geÃ§en ay Rusyaâ€™nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle bazÄ± yerleÅŸimlerin kontrolÃ¼nÃ¼ kaybetmiÅŸti. BÃ¶ylece Rusya destekli Esad rejimi, Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesine sÄ±zabilmiÅŸti.
Rejim ve DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± son 1 hafta iÃ§inde yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Ä°dlibâ€™in Hama sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AtÅŸan, Ebu Dali, Ebu Ã–mer ve Huveyn Kebir kÃ¶yleri Esad rejiminin eline geÃ§ti.
Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na (Ã–SO) baÄŸlÄ± olanlar ve rejim karÅŸÄ±tÄ± diÄŸer bazÄ± gruplar, Esad rejimi ve DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± ortak hareket etmeye baÅŸladÄ±.
Bu gruplar arasÄ±nda Ahraruâ€™ÅŸ Åžam, Feylakuâ€™ÅŸ Åžam, Nureddin Zengi, CeyÅŸÃ¼â€™l Nasr, Ã–zgÃ¼r Ä°dlib Ordusu, CeyÅŸÃ¼â€™l Ä°zze ve Heyet Tahrir Åžam yer alÄ±yor.
Ã–zgÃ¼r Ä°dlib Ordusu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mustafa el HÃ¼seyin, "DEAÅž, rejimin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± koridor ve Rusya'nÄ±n hava desteÄŸi ile Hama ve Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nda ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Havadan Rusya, karadan Esad topÃ§ularÄ± muhaliflere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenliyor. Biz Ã§ekilmek zorunda kalÄ±nca DEAÅž ilerliyor." diye konuÅŸtu.
DEAÅž'Ä±n bu sayede yaklaÅŸÄ±k 30 kilometrekareden fazla alanÄ± ele geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yleyen HÃ¼seyin, "Bize gÃ¶re Esad rejimi DEAÅž'a mÃ¼himmat desteÄŸinde de bulunuyor." ifadesini kullandÄ±.
HÃ¼seyin, bazÄ± muhalif ve rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplarla ortak hareket ettiklerini belirterek, "BÃ¼yÃ¼k cephe hatlarÄ±nÄ±n belirli alanlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p koruyoruz." dedi.Â
Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tayvan'da diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimine harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in oÄŸluna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada anneye yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
AfD Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Storch hakkÄ±nda KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunuldu
Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip, "Malezya her zaman MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m etmeyi sÃ¼rdÃ¼recek" dedi
YaklaÅŸÄ±k 6 ay Ã¶nce ibadete aÃ§Ä±lan KÃ¶ln Merkez Cami, Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'nÄ±n her yerinden gelen ziyaretÃ§ilerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Esad rejiminin Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindeki bir pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 24 sivil yaralandÄ±
Ä°srail, parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki topraklardan Ã§ekilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir yasa geÃ§irdi.
Albayrak Grubu, UluslararasÄ± MogadiÅŸu LimanÄ±'nÄ± temizlemeye baÅŸladÄ±
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n kuzeyinde, Boko Haram'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonlarda 700 rehinenin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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Somali sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 5 Åžebab Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Esad rejiminin, Ekim 2017'den bu yana Rusya'nÄ±n hava desteÄŸi ve DEAÅž ile yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle, Hama ilinin kuzeyi ile Ä°dlib ilinin gÃ¼neyinde ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸi bildirildi
Tahran Devrim Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Abadi, 3'Ã¼ncÃ¼ ve sonraki gÃ¼nlerde gÃ¶sterilere katÄ±lan eylemcilerin "daha aÄŸÄ±r cezalara Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi