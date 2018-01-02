13:55, 02 Ocak 2018 SalÄ±

Kenya ordusundan EÅŸ-Åžebab'a operasyon





Somali sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 5 Åžebab Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kenya ordusunun Somali sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 5 EÅŸ-Åžebab Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ David Obonyo, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kenya askerlerinin sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Åžebab militanlarÄ±na ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 5 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. Operasyonda Ã§ok sayÄ±da askeri mÃ¼himmat ile bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerin ele geÃ§irildiÄŸini kaydeden Obonyo, yaralÄ± olarak kaÃ§an bazÄ± terÃ¶ristlerin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸini duyurdu. Obonyo, operasyonda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristlerin, Ã¼lkede geÃ§en hafta iki polis karakoluna dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n failleri olduÄŸuna inanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kenya'da cumartesi gÃ¼nÃ¼ Somali sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Garissa eyaletinin Ä°jara ÅŸehrinde EÅŸ-Åžebab mensuplarÄ±, iki polis karakolunu ateÅŸe vererek karakola ait Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ile bir aracÄ± alarak kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Â

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