Kenya ordusundan EÅŸ-Åžebab'a operasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kenya ordusunun Somali sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 5 EÅŸ-Åžebab Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ David Obonyo, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kenya askerlerinin sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Åžebab militanlarÄ±na ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 5 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
Operasyonda Ã§ok sayÄ±da askeri mÃ¼himmat ile bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerin ele geÃ§irildiÄŸini kaydeden Obonyo, yaralÄ± olarak kaÃ§an bazÄ± terÃ¶ristlerin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸini duyurdu.
Obonyo, operasyonda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristlerin, Ã¼lkede geÃ§en hafta iki polis karakoluna dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n failleri olduÄŸuna inanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Kenya'da cumartesi gÃ¼nÃ¼ Somali sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Garissa eyaletinin Ä°jara ÅŸehrinde EÅŸ-Åžebab mensuplarÄ±, iki polis karakolunu ateÅŸe vererek karakola ait Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ile bir aracÄ± alarak kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
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Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tayvan'da diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimine harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in oÄŸluna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada anneye yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
AfD Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Storch hakkÄ±nda KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunuldu
Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip, "Malezya her zaman MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m etmeyi sÃ¼rdÃ¼recek" dedi
YaklaÅŸÄ±k 6 ay Ã¶nce ibadete aÃ§Ä±lan KÃ¶ln Merkez Cami, Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'nÄ±n her yerinden gelen ziyaretÃ§ilerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Esad rejiminin Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindeki bir pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 24 sivil yaralandÄ±
Ä°srail, parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki topraklardan Ã§ekilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir yasa geÃ§irdi.
Albayrak Grubu, UluslararasÄ± MogadiÅŸu LimanÄ±'nÄ± temizlemeye baÅŸladÄ±
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n kuzeyinde, Boko Haram'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonlarda 700 rehinenin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BMMYK, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde 402 SudanlÄ± Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼
Somali sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 5 Åžebab Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Esad rejiminin, Ekim 2017'den bu yana Rusya'nÄ±n hava desteÄŸi ve DEAÅž ile yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle, Hama ilinin kuzeyi ile Ä°dlib ilinin gÃ¼neyinde ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸi bildirildi
Tahran Devrim Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Abadi, 3'Ã¼ncÃ¼ ve sonraki gÃ¼nlerde gÃ¶sterilere katÄ±lan eylemcilerin "daha aÄŸÄ±r cezalara Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi