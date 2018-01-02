SudanlÄ± mÃ¼lteciler Ã¼lkelerine dÃ¶nÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK) ile Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde mÃ¼ltecilerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸleri baÅŸladÄ±.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan SudanlÄ±lardan 402'si 12 AralÄ±k 2017'den bu yana gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼.
Sudan MÃ¼lteciler Ofisi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ MÃ¼barek Zekeriya, mÃ¼ltecilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinin 1 Ocak Sudan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼ne denk gelmesinin kendilerini Ã§ok mutlu ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Ãœlkelerine dÃ¶nen SudanlÄ±larÄ±n eski gÃ¼nleri unutmasÄ± gerektiÄŸini belirten Zekeriya, "Yeni bir gelecek kurmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerekiyor. Yeni bir sayfa aÃ§Ä±yoruz ve bu hepimiz iÃ§in gÃ¼zel olacak." dedi.
BMMYK Sudan MÃ¼lteci Koruma MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Evre Chibani de Sudan hÃ¼kÃ¼metine teÅŸekkÃ¼r ederek "Son grup 1 Ocak'ta Sudan'a ulaÅŸtÄ±. 402 SudanlÄ± mÃ¼lteci, yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±l sonra Ã¼lkesine dÃ¶nmÃ¼ÅŸ oldu. KÄ±sa zamanda bin 500 mÃ¼ltecinin Ã¼lkesine dÃ¶nmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Ãœlkelerine dÃ¶nen SudanlÄ±larÄ±n GÃ¼ney Darfur eyaletinin Dafak bÃ¶lgesine yerleÅŸtirileceÄŸini kaydeden Chibani, Sudan devletinin mÃ¼ltecilerin eÄŸitim, saÄŸlÄ±k gibi temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
BMMYK verilerine gÃ¶re, Darfur bÃ¶lgesinde 2003'te Sudan ordusu ve isyancÄ±lar arasÄ±nda baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarda ÅŸimdiye kadar yaklaÅŸÄ±k 300 bin kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ ve 2,7 milyon kiÅŸi evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±. Orta Afrika Cumhuriyeti ve Ã‡ad baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§evre Ã¼lkelerde 650 binden fazla SudanlÄ± mÃ¼lteci bulunuyor.
Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tayvan'da diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimine harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in oÄŸluna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada anneye yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
AfD Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Storch hakkÄ±nda KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunuldu
Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
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BMMYK, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde 402 SudanlÄ± Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼
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