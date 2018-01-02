14:08, 02 Ocak 2018 SalÄ±

SudanlÄ± mÃ¼lteciler Ã¼lkelerine dÃ¶nÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK) ile Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde mÃ¼ltecilerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸleri baÅŸladÄ±.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan SudanlÄ±lardan 402'si 12 AralÄ±k 2017'den bu yana gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼.

Sudan MÃ¼lteciler Ofisi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ MÃ¼barek Zekeriya, mÃ¼ltecilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinin 1 Ocak Sudan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼ne denk gelmesinin kendilerini Ã§ok mutlu ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Ãœlkelerine dÃ¶nen SudanlÄ±larÄ±n eski gÃ¼nleri unutmasÄ± gerektiÄŸini belirten Zekeriya, "Yeni bir gelecek kurmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerekiyor. Yeni bir sayfa aÃ§Ä±yoruz ve bu hepimiz iÃ§in gÃ¼zel olacak." dedi.

BMMYK Sudan MÃ¼lteci Koruma MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Evre Chibani de Sudan hÃ¼kÃ¼metine teÅŸekkÃ¼r ederek "Son grup 1 Ocak'ta Sudan'a ulaÅŸtÄ±. 402 SudanlÄ± mÃ¼lteci, yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±l sonra Ã¼lkesine dÃ¶nmÃ¼ÅŸ oldu. KÄ±sa zamanda bin 500 mÃ¼ltecinin Ã¼lkesine dÃ¶nmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Ãœlkelerine dÃ¶nen SudanlÄ±larÄ±n GÃ¼ney Darfur eyaletinin Dafak bÃ¶lgesine yerleÅŸtirileceÄŸini kaydeden Chibani, Sudan devletinin mÃ¼ltecilerin eÄŸitim, saÄŸlÄ±k gibi temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

BMMYK verilerine gÃ¶re, Darfur bÃ¶lgesinde 2003'te Sudan ordusu ve isyancÄ±lar arasÄ±nda baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarda ÅŸimdiye kadar yaklaÅŸÄ±k 300 bin kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ ve 2,7 milyon kiÅŸi evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±. Orta Afrika Cumhuriyeti ve Ã‡ad baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§evre Ã¼lkelerde 650 binden fazla SudanlÄ± mÃ¼lteci bulunuyor.